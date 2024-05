Cher: "Tôi 77 tuổi, hẹn hò trai 38 tuổi, bởi đàn ông tuổi tôi chết cả rồi"

Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ Cher giải thích lý do bà lựa chọn hẹn hò nam giới trẻ hơn mình hàng chục tuổi: "Những người đàn ông tôi quen ở tầm tuổi tôi đều đã... chết cả rồi. Với những người còn đang sống, họ luôn cảm thấy có chút gì sợ hãi khi tiếp cận tôi. Nhưng những nam giới trẻ tuổi lại được nuôi lớn bởi những người mẹ có cá tính mạnh như tôi, nên họ rất bạo dạn".

Nữ ca sĩ Cher (77 tuổi) đang hẹn hò nhà sản xuất âm nhạc Alexander Edwards (38 tuổi). Alexander kém Cher tới gần 40 tuổi. Hai người quen nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp) hồi tháng 9/2022 và nhanh chóng trở thành một cặp. Họ có giai đoạn chia tay nhau hồi tháng 5/2023, nhưng nhanh chóng quay lại sau khoảng 4 tháng xa cách.

Cher thừa nhận rằng chính bà cũng không thể ngờ có thời điểm trong đời bà lại hẹn hò với nam giới kém mình nhiều tuổi đến thế. Bà từng tự tin khuyên các bạn bè rằng đừng hẹn hò nam giới kém mình quá nhiều tuổi, hoặc yêu đương qua tin nhắn tán tỉnh, nhưng sau cùng, chính bà lại trải qua những việc này ở tuổi U80.

Cuộc tình của Cher và bạn trai hiện tại khá gây tranh cãi. Đáp lại những bàn tán của dư luận, đã có lần nữ ca sĩ chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Các bạn không có điều gì khác để làm hay sao? Hãy để tôi nói cho các bạn nghe nhé, tôi không quan tâm các bạn nghĩ gì đâu".

Trong cuộc đời mình, Cher từng đi qua hai cuộc hôn nhân và nhiều cuộc tình. Đáng kể, bà từng có giai đoạn hẹn hò tài tử Tom Cruise, khoảng cách tuổi tác giữa bà và Cruise là... 16 tuổi. Thực tế, Cher đã hẹn hò khá nhiều nam giới kém tuổi, có người kém bà tới hơn 20 tuổi. Nhưng cuộc tình với Alexander là gây sửng sốt nhất, bởi khoảng cách tuổi tác quá lớn, lên tới gần 40 tuổi.

Cher hiểu rằng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, nên mối quan hệ tình cảm giữa bà và Alexander khiến nhiều người sửng sốt. Dù vậy, bà khẳng định rằng cả bà và bạn trai đều là những người trưởng thành và có trách nhiệm với quyết định của mình, nên họ chắc chắn không phải hai con người bồng bột, vội vàng để đến với nhau.

Cher nhấn mạnh: "Tình yêu không biết đến những phép toán, tình yêu không biết tính toán. Về lý trí, chuyện này thật kỳ lạ, ngay cả đối với tôi. Nhưng Alexander đã nói với tôi rằng tình yêu không biết tính toán".

Cher cho biết bạn trai của bà là người "nhân hậu, thông minh, hài hước". Bà tiết lộ hai người đang yêu nhau say đắm và bà có cảm giác như mình quay trở lại thời... thiếu nữ. Cher cho biết bà cảm thấy hạnh phúc vì được tình trẻ quan tâm chăm sóc "như một nữ hoàng". Nữ ca sĩ kỳ cựu cũng khẳng định rằng bà đã giới thiệu Alexander với người thân của bà.

Trước những bình luận tiêu cực hướng vào chuyện tình cảm của mình, Cher nói: "Tôi không có gì để phải lên tiếng bênh vực cho chuyện tình cảm của mình. Những người thích ghét bỏ, chê bai, chỉ trích thì họ sẽ tìm mọi lý do để tiếp tục làm vậy. Điều ấy sẽ không có nghĩa lý gì với bạn, khi bạn hạnh phúc, bởi khi thực sự hạnh phúc, bạn chẳng còn quan tâm tới những xì xào bàn tán".

Trong cuộc đời mình, Cher từng đi qua hai cuộc hôn nhân và có hai người con trai với hai người chồng. Hai con trai của bà hiện đã ở tuổi 54 và 47.

Bạn trai hiện tại của Cher - Alexander Edwards - được công chúng biết tới nhiều nhất vì chuyện tình cảm với ngôi sao truyền hình thực tế Amber Rose. Hai người có một cậu con trai chung hiện lên 4 tuổi.

Năm 2021, Amber Rose công khai chia sẻ chuyện Alexander Edwards ngoại tình với ít nhất... 12 người trong quá trình gắn bó với cô. Về điều này, Alexander Edwards đã lên tiếng xác nhận. Alexander thừa nhận rằng dù anh yêu Amber, nhưng không chung thủy mới là... "bản chất thật sự" của anh. Sau đó, Alexander và Amber quyết định chia tay.

Nhiều fan của Cher đã lo lắng cho bà và nhắc lại về lùm xùm đời tư của Alexander. Nữ ca sĩ Cher trấn an những fan lo lắng cho bà rằng bà "hạnh phúc vì yêu, chứ không mù quáng vì yêu".

Nữ ca sĩ người Mỹ Cher (Ảnh: Page Six).

Nữ ca sĩ người Mỹ Cher (SN 1946) được mệnh danh là "nữ thần pop". Bà được nhìn nhận là biểu tượng của nữ quyền trong làng nhạc.

Cher có giọng nữ trầm khác biệt, bà hoạt động ở đa dạng các lĩnh vực bao gồm cả diễn xuất trên sân khấu kịch và trong phim truyền hình, phim điện ảnh. Bà từng giành giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim Moonstruck (1987).

Cher thường xuyên thay đổi phong cách biểu diễn và diện mạo qua thời gian. Bà được biết tới từ năm 1965 khi còn thường xuyên biểu diễn với chồng của bà khi ấy - Sonny Bono. Bà đánh dấu việc hoạt động solo bằng các đĩa đơn Bang Bang (My Baby Shot Me Down) và You Better Sit Down Kids.

Trong thập niên 1970, Cher có các bản hit như Gypsys, Tramps & Thieves, Half-Breed, Dark Lady... Khi ấy, Cher được nhìn nhận là nữ ca sĩ solo thành công nhất của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Cher chia tay Sonny Bono trong năm 1975, sự nghiệp âm nhạc của bà tiếp tục thăng hoa hồi cuối thập niên 1980 với các bản hit I Found Someone, If I Could Turn Back Time, Save Up All Your Tears. Cho tới nay, Cher vẫn duy trì hoạt động biểu diễn bền bỉ. Với 100 triệu đĩa hát đã bán ra, Cher là một trong những ca sĩ ăn khách nhất thế giới.