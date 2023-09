Nhóm nhạc 911 nhảy cực sung, hát cùng loạt sao Việt trên phố đi bộ Hà Nội

Tối 9/9, Lễ hội Vương quốc Anh đã diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện lễ hội diễn ra tại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Đáng chú ý, lễ hội có sự góp mặt của nhóm 911 - ban nhạc huyền thoại tới từ Vương quốc Anh và những phần trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: Mỹ Anh và Orange, các DJ tài năng Johnny Hồng Mao...

Hàng nghìn khán giả đã có mặt trước sân khấu chăm chú theo dõi buổi diễn và hòa mình vào các ca khúc của các ca sĩ thể hiện.

Ông Iain Frew - Đại sứ Anh tại Việt Nam xuất hiện trên sân khấu, có những trao đổi bằng tiếng Việt rất thân thiện.

Trước đó, trong buổi họp báo khởi động chuỗi Lễ hội Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông cho biết quan hệ giữa hai nước Vương quốc Anh và Việt Nam đang trở nên thắt chặt hơn với nhiều tiềm năng hợp tác song phương trong những năm tới. Lễ hội Vương quốc Anh tại Việt Nam lần này sẽ là cầu nối cho hai quốc gia kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác hữu nghị và lâu dài.

Ban nhạc 911 với sự xuất hiện của 3 thành viên là Spike Dawbarn, Lee Brennan và Jimmy Constable đem tới những ca khúc gắn liền với tên tuổi như How Do You Want Me To Love You, Private Number,… và đặc biệt nhất là I Do.

Cú nhảy lộn ngược của Spike Dawbarn với sự hỗ trợ của Jimmy Constable đã khiến không khí buổi diễn trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhiều người đã chợt quên mất những cái tên đang biểu diễn đã ở độ tuổi ngoài 50.

Đáp trả những cánh tay từ người hâm mộ giơ lên, Lee Brennan di chuyển xuống gần người hâm mộ đập tay và nở nụ cười thân thiện.

Những vị khán giả may mắn được nhóm nhạc 911 mời lên sân khấu và gợi ý cho khán giả cầm máy điện thoại để chụp ảnh "tự sướng" cùng nhóm nhạc.

Trong suốt chương trình, các chàng trai nhóm nhạc 911 liên tục cầm điện thoại, chủ động giơ máy ảnh chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Mỹ Anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên có màn kết hợp với các chàng trai nhóm nhạc 911, cô tỏ ra khá chuyên nghiệp khi cất giọng hát bằng tiếng Anh trước sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Ngay sau đó, Mỹ Anh cũng đem tới buổi diễn những ca khúc của riêng cô, đồng thời cũng bật mí cho khán giả ca khúc sắp ra mắt trong thời gian tới.

Orange (Cam) cũng là một trong những ca sĩ người Việt xuất hiện tại buổi diễn và thể hiện các ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ này như: Khi em lớn, Ok anh đúng...

Nhóm nhạc 911 khép lại buổi diễn đầu tiên của mình với ca khúc được mong đợi nhất I do và không quên gửi lời cảm ơn khán giả.