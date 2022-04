Nghệ sĩ quốc tế hát thế nào về trầm cảm, về những ý nghĩ bi kịch?

(Dân trí) - Trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế hiện nay, nghệ sĩ cởi mở khi đề cập đến những vấn đề tâm lý, nhưng họ không đề cập nửa vời, không bỗng dưng tung ra một MV gây tranh cãi.

Việc đề cập tới các vấn đề tâm lý chính là một bước tiến của sự văn minh trong xã hội đương đại. Trước đây, người ta có thể nói rất cởi mở về vấn đề sức khỏe thể chất, nhưng với những vấn đề sức khỏe tinh thần, người ta lại luôn giấu kín và xem như một chủ đề nhạy cảm. Đơn giản bởi không ai muốn mình bị nhìn nhận là "không bình thường".

Trong đời sống văn hóa đại chúng, trong suốt một thời gian dài, những vấn đề tâm lý đã bị xem là đề tài tế nhị, nhạy cảm, không ai cảm thấy thoải mái khi đề cập tới nó.

Nhưng dần dần, quan niệm này đã được thay đổi, khi người ta hiểu rằng sức khỏe tinh thần cũng giống như sức khỏe thể chất, ai cũng có lúc ốm và ai cũng có lúc gặp vấn đề về tâm lý.

Khi quan niệm xã hội dần thay đổi, các nghệ sĩ quốc tế chính là những người đã nỗ lực lên tiếng chia sẻ về các vấn đề tâm lý của bản thân, để fan hâm mộ của họ - nếu có đang phải vật lộn với những vấn đề tâm lý - sẽ hiểu rằng mình không đơn độc.

Việc chia sẻ này giúp công chúng hiểu rằng vấn đề tâm lý là thường gặp, nó có thể xảy ra với bất cứ ai, ngay cả với những con người tưởng như đã có tất cả - danh tiếng, tiền bạc, sức ảnh hưởng...

Khi đối diện với các vấn đề tâm lý, điều cần thiết nhất cho một cá nhân chính là giúp họ hiểu rằng họ không đơn độc, họ không phải một người bất thường lẻ loi, và rằng vấn đề tâm lý là điều hầu như mỗi người đều sẽ có lúc gặp phải. Chúng ta có thể cùng sẻ chia, cùng nỗ lực tìm ra giải pháp để vượt qua, để cải thiện sức khỏe tâm lý và đưa cuộc sống của mình dần trở lại trạng thái cân bằng.

Việc những ngôi sao nổi tiếng chia sẻ về các vấn đề tâm lý của bản thân đang dần trở nên quen thuộc, đó là một đóng góp tích cực của giới sao trong việc đưa lại cách nhìn đúng đắn về các vấn đề sức khỏe tinh thần.

BTS và chiến dịch bài bản "Love Yourself": Được mời phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc

Đáng chú ý trong giới sao quốc tế hiện nay là những thông điệp về vấn đề sức khỏe tinh thần mà nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc - BTS đưa ra. BTS có rất nhiều ca khúc nói về các vấn đề tâm lý mà chính họ đã từng gặp phải.

BTS đã thực hiện chương trình "Love Myself" có tính lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng fan quốc tế kể từ năm 2017. Chương trình "Love Myself" đã đưa lại cho BTS cơ hội hợp tác với nhiều tổ chức, trong đó đáng kể nhất chính là tổ chức Liên Hợp Quốc. Qua chương trình "Love Myself", BTS cổ vũ các fan yêu thương, chấp nhận bản thân mình.

BTS đã được mời tới kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73 hồi năm 2018, để thực hiện bài phát biểu cổ vũ thanh thiếu niên trên khắp thế giới hãy yêu thương, chấp nhận bản thân - thông điệp chính của chương trình "Love Myself".

Khi thực hiện chương trình này và phối hợp với các tổ chức quốc tế, BTS đã đóng góp thời gian, sức lực, tiền bạc... cho các hoạt động mà họ tham gia.

Khi đã đạt được danh tiếng lớn trên quy mô quốc tế, BTS ngay từ sớm đã tận dụng nền tảng ưu thế mà mình đang có, để nói về các vấn đề sức khỏe tinh thần. Để đạt thành công lớn, BTS cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Những ca khúc của BTS thường xoay quanh những tâm sự của người trẻ, trong đó có cả những vật lộn nội tâm khi một thanh thiếu niên rơi vào khủng hoảng, suy sụp...

Những ca khúc như vậy đã tạo được hiệu ứng mạnh đối với nhóm khán giả mà BTS hướng tới: những người trẻ, những người đang loay hoay tìm hiểu chính mình và thế giới quanh mình.

Hồi tháng 9/2018, trưởng nhóm của BTS đã thực hiện bài phát biểu tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), trong đó, RM đã tiết lộ rằng anh cũng phải nỗ lực vượt qua những bất an, rối loạn của bản thân.

RM từng hay bận tâm về những điều người khác nghĩ về mình, nhưng rồi anh học được cách yêu thương bản thân, vượt qua những bất ổn tâm lý.

RM từng tâm sự: "Đã có lúc, tôi hay suy nghĩ nặng nề trong suốt nhiều ngày khi đọc thấy những bình luận tiêu cực viết về mình trên mạng".

Thành viên Suga của BTS cũng chia sẻ: "Tình trạng sức khỏe tinh thần của chúng ta đổi khác qua từng ngày. Có những ngày bạn cảm thấy ổn, có những ngày thì không. Dựa trên tình trạng sức khỏe tinh thần, bạn sẽ có những nhận định chính xác về tình trạng thể chất của bản thân.

Nhiều người luôn cố tỏ ra rằng họ rất ổn, họ không muốn thừa nhận rằng cũng có lúc họ yếu đuối, suy sụp, khủng hoảng. Tôi nghĩ không nên như vậy. Ai cũng có lúc bị ốm và ai cũng có lúc xuống tinh thần. Mỗi cá nhân và cả xã hội đều nên có cách nhìn nhận thấu hiểu như vậy".

Những tâm sự dung dị và dễ đồng cảm như vậy khiến BTS được fan quốc tế yêu mến bởi họ tìm thấy điểm chung với thần tượng. Ngoài ra, những chia sẻ rõ ràng, cụ thể của nhóm giúp đưa lại những thông điệp nhất quán gửi tới người hâm mộ.

Những chương trình được lên kế hoạch dài hơi và được thực hiện bài bản như "Love Myself" của BTS hay "We Do Well Together" của SuperM đều là những ví dụ tích cực về cách các nghệ sĩ Hàn Quốc đang nỗ lực nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề sức khỏe tinh thần, theo cách thức rất chuyên nghiệp.

Họ có sự đầu tư nghiêm túc về ý tưởng, về cách thức tiến hành, để tạo nên hẳn một chương trình có sức lan tỏa với nhiều hoạt động đa dạng và dài hơi.

Jackson Wang và album mới nói về trầm cảm: Dám chia sẻ rõ ràng câu chuyện cá nhân

Mới đây nhất, nam ca sĩ người Trung Quốc Jackson Wang (Vương Gia Nhĩ) đã gây sốt tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng thế giới - Coachella tổ chức ở bang California, Mỹ.

Jackson Wang xuất hiện với màn biểu diễn khoe cơ bắp nóng bỏng, anh trở thành nghệ sĩ Châu Á đầu tiên biểu diễn solo tại lễ hội âm nhạc quốc tế đình đám này. Thực tế, Jackson Wang vừa mới tái xuất làng nhạc sau quãng thời gian tạm ngưng hoạt động vì suy sụp tâm lý. Anh thừa nhận rằng ở thời điểm tệ hại nhất, anh đã từng nghĩ tới lựa chọn đen tối bi kịch nhất.

Nhưng các đồng nghiệp đã kịp thời nhận ra anh đang ở thời điểm khủng hoảng, họ kịp dừng anh lại để Jackson Wang phục hồi sau khi đốt cháy năng lượng cho sự nghiệp một cách miệt mài. Trong suốt 8 năm, Jackson Wang đã làm việc mà không có lấy một... kỳ nghỉ.

Khi trở lại với sự nghiệp ca hát sau giai đoạn nghỉ ngơi hiếm hoi, Jackson Wang ngay lập tức tạo nên những cú hích cho sự nghiệp solo, anh cho ra album mới lấy cảm hứng từ chính giai đoạn suy sụp, khủng hoảng mình vừa trải qua, anh công khai lý do vì sao mình phải tạm rời xa showbiz. Toàn bộ câu chuyện được Jackson Wang chia sẻ công khai, chi tiết, rõ ràng.

Hiện tại, nam ca sĩ đang chuẩn bị cho việc ra mắt album "Magic Man" - album được thực hiện lấy cảm hứng từ chính giai đoạn suy sụp tâm lý vừa qua của anh. Trong quá trình chuẩn bị cho việc tung ra album mới, Jackson Wang đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn để chia sẻ về ý nghĩa của album cũng như câu chuyện của cá nhân mình.

Nam ca sĩ 28 tuổi cho biết anh rơi vào những vấn đề sức khỏe tinh thần sau khi không ngừng cảm thấy áp lực trong công việc, luôn tự thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ nỗ lực, dù trong suốt 8 năm kể từ khi bắt đầu ra mắt công chúng, anh chưa từng có một kỳ nghỉ nào.

Sau khi biết mình mắc phải những vấn đề sức khỏe tinh thần, Jackson Wang mới hiểu được rằng: "Sức khỏe tinh thần rất quan trọng và càng đặc biệt quan trọng đối với các nghệ sĩ. Mới năm ngoái thôi, tôi còn đang trong một cơn suy sụp, tôi bị trầm cảm và rất dễ hoảng loạn, mọi thứ xung quanh tôi khi đó như thể một vòng luẩn quẩn.

Trong suốt 8 - 9 năm hoạt động, tôi chỉ liên tục di chuyển, tham gia hết show này tới show khác, ghi hình cho các chương trình, quay các quảng cáo, đi tour... Đó là một vòng tròn lặp lại và tôi dần cảm thấy mình bị lạc lối trong vòng lặp của chính mình. Tôi không biết mình còn có thể làm gì hơn nữa.

Có lúc tôi còn không biết mình là ai, tôi bắt đầu say xỉn mỗi ngày nhưng vẫn làm việc. Gia đình tôi toàn là các vận động viên thể thao, cha mẹ tôi đều là vận động viên từng được gọi vào đội tuyển quốc gia, bản thân các anh em trong gia đình tôi và cả chính tôi đều từng có giai đoạn là vận động viên.

Cách tôi đương đầu với các vấn đề gặp phải trong cuộc sống luôn là đối diện và mạnh mẽ vượt qua. Tôi luôn tìm ra được giải pháp hoặc tự nhủ bản thân cần nỗ lực nhiều hơn, có thể do mình chưa đủ giỏi, chưa đủ cố gắng. Lý do khiến tôi từng bị suy sụp là do tôi đã nỗ lực đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng của chính mình. Nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy bản thân bị bế tắc".

Jackson Wang tiết lộ rằng đã có lúc anh nghĩ tới những lựa chọn đen tối bi kịch nhất. Nam ca sĩ không đặt niềm tin vào việc tâm sự, không tin vào giá trị của việc chuyện trò với những người xung quanh, anh luôn muốn tự mình giải quyết các vấn đề cá nhân, bởi anh tin "vấn đề của mình là của mình, đừng làm phiền tới người khác".

Nhưng khi những dấu hiệu suy sụp của Jackson Wang bộc lộ quá rõ, các cộng sự của anh trong công ty giải trí tại Hàn Quốc đã yêu cầu anh phải dừng lại, nghỉ ngơi, bởi anh đã làm việc nỗ lực trong suốt một quãng thời gian dài, mà không cho phép mình nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, làm mới bản thân.

Jackson Wang từng nghĩ rằng, nếu như mình nghỉ ngơi, mình sẽ trở nên chây lười, mãi mãi không thể lấy lại được phong độ và sẽ không thể trở lại với guồng quay.

Nhưng chính khi các cộng sự trong công ty chủ động đối thoại với anh, Jackson Wang mới cảm thấy điều kỳ diệu của sự sẻ chia, của những cuộc đối thoại sâu sắc, và anh thấy rằng quả thực mình cần phải dừng lại trong một khoảng thời gian, bỏ lại tất cả để cho mình một quãng nghỉ. Sau quãng nghỉ đó, anh trở lại và thực hiện album mới có tên "Magic Man" sắp cho ra mắt.

Sau cùng, nói về cơn suy sụp tâm lý mà mình đã trải qua, Jackson Wang tâm sự: "Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng tôi sẽ không thể giảng giải điều gì cho ai được. Tôi chỉ có thể nói rằng nghiêm túc với việc mình làm là rất tốt, nhưng đừng để mất niềm vui trong cuộc sống. Khi bạn giữ được niềm vui, bạn mới cảm thấy hạnh phúc được.

Điều quan trọng thứ hai trong cuộc sống là phải có được những người tích cực ở bên. Không cần biết bạn xuất sắc như thế nào, nếu xung quanh bạn chỉ toàn người tiêu cực, bạn sẽ bị suy sụp theo".

Làm sao để có thể đối thoại đúng cách về vấn đề sức khỏe tâm lý bằng... âm nhạc?

Việc nói về các vấn đề tâm lý là điều mà nhiều nghệ sĩ quốc tế đang thực hiện trong những năm trở lại đây.

Nhưng đưa các vấn đề tâm lý vào tác phẩm âm nhạc là điều không phải nghệ sĩ nào cũng từng thực hiện, bởi để đề cập được đề tài này một cách có chiều sâu trong giới hạn ngôn từ và thời lượng của một ca khúc là không đơn giản. Làm thế nào để ca khúc đạt được hiệu ứng tốt, giúp đưa lại thông điệp tích cực cho công chúng là những yếu tố cần tính toán kỹ lưỡng.

Một điều quan trọng không thể bỏ qua, đó chính là hoạt động truyền thông của nghệ sĩ, họ không chỉ đơn thuần tung ra một ca khúc hay một album rồi... thôi, mà đằng sau đó là cả một kế hoạch dài hạn và nghiêm túc trong cách thức truyền thông (Ảnh: Asia One).

Những ca khúc nói về các vật lộn nội tâm đã được BTS tung ra nhiều, có những ca khúc chứa đựng thông điệp tích cực, cũng có ca khúc xoáy sâu vào những vật vã khốn khổ của nội tâm.

Nhưng điểm chung của BTS và những nghệ sĩ, nhóm nhạc muốn nói về các vấn đề tâm lý thông qua âm nhạc, đó là họ sẽ tung ra loạt sản phẩm âm nhạc nói về cùng một chủ đề.

Bởi chỉ riêng một ca khúc sẽ khó có thể nói được nhiều khía cạnh trong câu chuyện sức khỏe tâm lý. Loạt sản phẩm âm nhạc đề cập về cùng một chủ đề là điều mà những nghệ sĩ quốc tế thường thực hiện để họ có thể nói sâu, nói rõ, và đưa ra đúng thông điệp mà mình muốn chuyển tải tới công chúng.

Bên cạnh đó, một điều quan trọng không thể bỏ qua, đó chính là hoạt động truyền thông của nghệ sĩ, họ không chỉ đơn thuần tung ra một ca khúc hay một album rồi... thôi, mà đằng sau đó là cả một kế hoạch dài hạn và nghiêm túc trong cách thức truyền thông.

Thường một khi đã lựa chọn tung ra những sản phẩm âm nhạc nói về các vấn đề tâm lý, nghệ sĩ cũng sẵn sàng chia sẻ về đề tài này, họ có thể nói ra những câu chuyện cá nhân, họ sẽ thực hiện những hoạt động cộng đồng, những cuộc phỏng vấn chuyên sâu hoặc thậm chí là cả một chiến dịch truyền thông, để đưa ra thông điệp đầy đủ, chính xác và tích cực gửi tới công chúng.

Bích Ngọc

Theo Asia One/Variety

30/04/2022