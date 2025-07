Miền Bắc có nơi mưa to, bão số 2 suy yếu khi đi vào đất liền Trung Quốc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 7/7, miền Bắc duy trì thời tiết ban ngày trời nắng mạnh, oi bức, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Tuy nhiên, chiều tối và đêm khu vực này có mưa rào và dông bất chợt đi kèm lốc, sấm sét. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa không quá lớn, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến của bão số 2, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 19h ngày 6/7, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118–133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Tối 7/7, bão trên vùng biển tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Trong 42 giờ tiếp theo, bão di chuyển vào sâu trong đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp.

TP Hà Giang (cũ) chìm trong biển nước do nước sông Lô dâng cao rạng sáng 10/6/2024 (Ảnh: Tour Mạnh).

Dự báo thời tiết ngày 7/7, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Lai Châu, Điện Biên, Sơn La mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió nhẹ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong đó, phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Tối nay và chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Tối nay và chiều tối mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.