Nghệ sĩ 9X Thanh Phong làm MV tưởng nhớ liệt sĩ Truông Bồn

Ca khúc MV do anh sáng tác lấy cảm hứng từ tứ thơ của tác giả Trần Tiến Dũng.

Chia sẻ về ca khúc "Truông Bồn nhớ mãi tên em", nghệ sĩ Thanh Phong cho biết, anh luôn có cảm xúc đặc biệt với địa danh cách mạng gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ đang tuổi thanh xuân.

Nghệ sĩ 9X Thanh Phong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Luôn canh cánh về tác phẩm âm nhạc cho Truông Bồn, Thanh Phong cũng đã chọn nhiều bài viết về địa danh lịch sử này để tập hát, nhưng vẫn cứ thấy chưa được đúng ý và chất giọng. Tháng 10 vừa qua, anh về Nghệ An đúng lúc quê nhà chịu ảnh hưởng của mưa bão. Trong tiết trời mưa dầm, gió lạnh, chàng nghệ sĩ trẻ tình cờ đọc được những câu thơ về liệt sĩ Truông Bồn của người anh thân thiết là Trần Tiến Dũng. Đồng cảm với những dòng thơ, Thanh Phong đã chắp bút thêm thơ và nhạc, để sau đó bài hát "Truông Bồn nhớ mãi tên em" ra đời.

Ca khúc "Truông Bồn nhớ mãi tên em" với âm hưởng dân ca xứ Nghệ là chủ đạo, khắc họa bức tranh quê Đô Lương, xứ Nghệ thanh bình hôm nay và hào hùng khí thể của những năm tháng chiến tranh năm xưa với địa danh Truông Bồn - huyết mạch giao thông. Đó là nơi những cô gái, chàng trai đã ngã xuống, tên các chị, các anh đã hóa vào hoa lửa Truông Bồn.

Thông thường, các ca khúc đề tài tri ân liệt sĩ hay mang màu sắc bi hùng, linh thiêng, trầm buồn và trữ tình cách mạng. Nhưng ở "Truông Bồn nhớ mãi tên em", bên cạnh sự ngọt ngào, da diết còn có cả sự tươi vui, trẻ trung. Sự khác biệt này trước hết đến từ chất liệu âm nhạc khi Thanh Phong lựa chọn dân ca Ví, Giặm làm âm hưởng chủ đạo, được phát triển lên theo giai điệu tươi vui hơn nhưng vẫn mang tính hào sảng, thiết tha, tự hào.

Thanh Phong và Phương Thanh - Á quân Sao Mai 2011 dòng dân gian trong MV "Truông Bồn nhớ mãi tên em" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở phần một, ca khúc, nhịp điệu tiếp nối nhau, có tính lặp lại như hát Giặm, và có gieo vần để dễ thuộc, dễ nhớ như: "Dòng Lam đôi bờ vấn vương/câu Ví Giặm thân thương/Ngàn hoa mua rừng ngát hương..." gợi nên một bức tranh xứ Nghệ yên bình, nhẹ nhàng và hồi tưởng quá khứ Truông Bồn.

Sang phần hai, với nhịp điệu cao trào hơn, hào sảng như nhịp hành quân, từng đoàn người, đoàn xe ra trận, khắc họa hình ảnh về người nữ TNXP Truông Bồn năm xưa đang thông đường, để rồi tên các chị đã hóa thành hoa lửa vẻ vang của dân tộc...

Thanh Phong nói, anh quyết định sẽ mang vào bài hát mới của mình thật nhiều sự trẻ trung để gần gũi hơn với khán giả thế hệ genZ. "Thông qua ca khúc, tôi cũng muốn gửi gắm đến các bạn trẻ hôm nay thông điệp yêu hòa bình và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước", anh nói.

Sau khi hoàn thành "Truông Bồn nhớ mãi tên em", Thanh Phong lập tức gọi điện cho ca sĩ Phương Thanh - Á quân Sao Mai 2011 dòng dân gian để mời đàn chị cùng thực hiện MV. "Chị Phương Thanh là người con Đô Lương, tuổi thơ của chị gắn với mảnh đất này và thường đạp xe đi học qua Truông Bồn từ bé nên cảm xúc chị sẽ rất nhiều. Và điều quan trọng là chị Phương Thanh đã có sự chín chắn và trưởng thành trong nghề. Tôi cũng mới sáng tác 2 năm gần đây, khi được chị Phương Thanh hát tác phẩm mới của mình thì tôi rất yên tâm. Tôi tin sự xử lý tinh tế, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, điều tiết cảm xúc tốt của chị sẽ nâng tầm tác phẩm mới lên", Thanh Phong lý giải điều khiến anh nhớ đến ca sĩ Phương Thanh đầu tiên khi tìm người thể hiện ca khúc tâm huyết của mình.

Nghệ sĩ Thanh Phong cùng Sao Mai Phương Thanh hát tặng các liệt sĩ Truông Bồn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thanh Phong cho biết thêm, anh và người chị đồng hương Phương Thanh đã đi diễn nhiều với nhau nhưng chưa có sản phẩm nghệ thuật nào chung. Khi nhận lời mời tham gia dự án "Truông Bồn nhớ mãi tên em", Phương Thanh rất xúc động.

Trong MV "Truông Bồn nhớ mãi tên em" còn có sự xuất hiện của các bạn Đoàn viên thanh niên các xã ở khắp huyện Đô Lương. Khi nghe tin Thanh Phong về quay MV, các bạn trẻ đã tình nguyện đến làm lễ dâng hoa, thắp nến và hỗ trợ đoàn làm phim.

Nghệ sĩ Thanh Phong tên đầy đủ là Lê Thanh Phong, quê ở Nghệ An. Anh là Thạc sĩ, Trưởng đoàn Dân ca xứ Nghệ Unesco tại Hà Nội, BTV chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền VOV3 - Đài Tiếng nói Việt Nam. Anh từng được trao giải Diễn viên xuất sắc tại Festival âm nhạc dân gian thế giới Uzbekitstan 2017; Bằng khen Liên hoan âm nhạc dân gian do Đài Truyền hình quốc tế Vân Nam - Trung Quốc năm 2019; các Bằng khen Vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng các năm 2018, 2019, 2020…