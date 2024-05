Ngày hội chỉnh nha nụ cười khỏe xinh tại nha khoa Elite

Các hoạt động trải nghiệm đặc sắc

Khi đến với ngày hội chỉnh nha 12/5 tại nha khoa Elite, khách hàng sẽ được trải nghiệm chụp phim Xray khảo sát tình trạng xương hàm và thăm khám, tư vấn chuyên sâu cùng đội ngũ bác sĩ chỉnh nha kinh nghiệm.

Trong điều trị niềng răng, chụp phim toàn cảnh Xray và phim sọ nghiêng, sọ thẳng là bước cần thiết để bác sĩ phân tích chính xác tình trạng răng, lập kế hoạch điều trị phù hợp. Phim toàn cảnh giúp bác sĩ xác định cấu trúc xương hàm, xoang hàm, phát hiện các bệnh lý tổng quát của răng (nếu có).

Ngày hội chỉnh nha "Nụ cười khỏe xinh từ chuyên môn uy tín" có nhiều hoạt động đặc sắc.

Phim sọ nghiêng là cơ sở để bác sĩ phân tích các góc độ về răng, xương, từ đó tiến hành vẽ, phân tích phim để xác định chính xác tình trạng hô, móm của bệnh nhân là do răng hay xương để có chỉ định điều trị phù hợp.

Phim sọ thẳng giúp bác sĩ xác định cấu trúc mặt có bị lệch? Nếu có thì nguyên nhân lệch là do xương hay do cơ để từ đó có giải pháp thích hợp.

Dữ liệu chụp phim giúp bác sĩ phân tích chính xác tình trạng răng, xương và ra chỉ định phù hợp.

Ngoài ra, khi tham dự sự kiện, khách hàng còn được trải nghiệm scan răng 3D kỹ thuật số hiện đại. Trước đây, khi cần ghi lại dấu răng, khớp cắn, các khuôn, vật liệu cao su thường được sử dụng gây cảm giác khó chịu, buồn nôn cho bệnh nhân. Giờ đây, tại nha khoa Elite, quy trình này đã trở nên thoải mái hơn với đầu máy scan 3D ghi dấu chính xác tình trạng răng, khớp cắn.

Nha khoa Elite còn chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực cho khách hàng tham dự sự kiện.

Niềng răng tại nha khoa Elite

Với hơn 12 năm phát triển, nha khoa Elite là địa chỉ chỉnh nha tin cậy của nhiều khách hàng. Hiểu được rằng để có một nụ cười toàn diện về thẩm mỹ và chức năng, bác sĩ đóng vai trò quan trọng nên Elite chú trọng xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao.

Bác sĩ không chỉ tốt nghiệp từ trường đại học y dược, đào sâu chuyên môn về chỉnh nha mà còn có kinh nghiệm thực hành dày dạn từ niềng răng mắc cài đến khay trong suốt để hiểu cơ chế di chuyển răng. Hàng năm, đội ngũ bác sĩ tại Elite Dental còn nâng cao chuyên môn với các khóa học trong và ngoài nước.

Điều đó giúp Elite Dental mang đến nụ cười hoàn thiện cho khách hàng. Nhờ đó, khi đến khám tư vấn, bác sĩ có thể cho khách xem những ca có tình trạng răng tương tự và đã được cải thiện thành công, giúp khách hàng dễ dàng hình dung, an tâm về hành trình phía trước.

Sau hành trình niềng răng tại nha khoa Elite, nhiều bệnh nhân đã có nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trẻ trung.

Không chỉ sở hữu chuyên môn giỏi, trải nghiệm và sự an toàn của khách hàng cũng được nha khoa Elite đặt lên hàng đầu. Đó là lý do Elite xây dựng không gian riêng cho chuyên khoa chỉnh nha. Mỗi năm, Elite đều cập nhật trang thiết bị hiện đại, để gia tăng chất lượng điều trị cũng như trải nghiệm thoải mái cho khách hàng. Toàn bộ vật liệu, dụng cụ sử dụng trong điều trị như kềm đều được vệ sinh, tiệt trùng theo quy trình chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân.

