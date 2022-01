Minh tinh Betty White: Không làm mẹ, nhưng hạnh phúc vì làm... mẹ kế

Khi chỉ còn hai tuần nữa là tới sinh nhật tuổi 100, bà Betty White qua đời. Lúc sinh thời, bà từng chia sẻ rằng bà chủ động lựa chọn không sinh con, nhưng bà hạnh phúc vì được làm... mẹ kế.

Phim kỷ niệm tuổi 100 của minh tinh Betty White vẫn sẽ ra rạp

Hoạt động kỷ niệm sinh nhật tuổi 100 của minh tinh người Mỹ Betty White là một điểm nhấn ở Hollywood trong tháng 1 này, nhưng khi chỉ còn hai tuần nữa là tới lễ kỷ niệm, bà White đã qua đời.

Những hoạt động mà Hollywood dự định thực hiện để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ minh tinh huyền thoại Betty White (1922 - 2021) dự kiến vẫn tiếp tục được thực hiện.

Bà Betty White đã qua đời vào thứ 6 vừa qua (ngày 31/12). Sinh nhật tròn 100 tuổi của bà vốn được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 17/1 tới đây. Một bộ phim nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của bà đã được lên kế hoạch ra mắt vào dịp đặc biệt này, phim vẫn sẽ ra rạp theo kế hoạch.

Bộ phim "Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration" xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của bà White, bao gồm cả những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường, cách bà tận hưởng cuộc sống riêng, hay tình yêu mà bà dành cho các loài động vật. Phim sẽ ra rạp một ngày duy nhất vào tối 17/1 tới đây.

Bộ phim sẽ được chiếu tại 900 rạp chiếu ở Mỹ. Ban đầu, bộ phim dự kiến sẽ lồng ghép cả những hình ảnh chiếu trực tuyến từ bữa tiệc sinh nhật tuổi 100 của nữ diễn viên huyền thoại.

Sự ra đi của bà White để lại nhiều niềm thương tiếc cho các bạn đồng nghiệp trong giới làm phim ở Hollywood. Hiện tại, rất nhiều ngôi sao ở Hollywood đã thực hiện những đăng tải bày tỏ niềm thương tiếc và sự ngưỡng mộ trước cuộc đời và sự nghiệp của bà White.

Bà ra đi ở tuổi 99 và đã có một cuộc đời và sự nghiệp để lại nhiều ấn tượng đẹp trong những người từng có dịp cộng tác và đồng hành cùng bà.

Những hoạt động kỷ niệm dự kiến được tiến hành nhân dịp sinh nhật tuổi 100 của bà White vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện, nhưng mang một ý nghĩa khác, đó là tưởng nhớ về bà, nhìn lại và trân trọng những thành tựu, trải nghiệm mà bà đã đi qua trong cuộc đời mình để trở thành một nhân vật được người dân Mỹ yêu mến.

Bà Betty White trong bộ phim tài liệu "Betty White: 100 Years Young" (Video: Daily Mail).

Bà White là một nữ diễn viên tiên phong trong việc tham gia vào các chương trình truyền hình phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả. Sự nghiệp của bà trải dài 8 thập kỷ. Bà từng nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới hồi năm 2018 với danh xưng "Nghệ sĩ giải trí có sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình dài lâu nhất". Bà đã bắt đầu xuất hiện trong các chương trình truyền hình của Mỹ từ năm 1939.

Bà White không trải qua những trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nhưng tài năng và "cái duyên" của một người nghệ sĩ đích thực đã giúp bà chinh phục được công chúng. Trong sự nghiệp trải dài của mình, bà đã nhận được vô số đề cử và giải thưởng uy tín trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ. Bà được mệnh danh là "Đệ nhất Phu nhân của truyền hình Mỹ".

Lúc sinh thời, mỗi khi được mời chia sẻ về bí quyết sống lâu, sống khỏe, sống vui vẻ, bà White luôn thể hiện sự hài hước. Bà nói rằng bà thích ăn khoai tây chiên, bánh mì kẹp xúc xích và vodka. Bà White cũng cho rằng việc bà "nghiện" các trò chơi ô chữ đã giúp bà giữ được sự minh mẫn trong những năm tháng tuổi già.

Đại diện cảnh sát Los Angeles - ông Mike Lopez đã chia sẻ với truyền thông rằng họ có nhận được cuộc gọi vào sáng ngày thứ 6 vừa qua và được thông báo về sự ra đi của một người lớn tuổi với những nguyên nhân tự nhiên đến từ việc "tuổi cao, sức yếu", không có yếu tố nào bất thường. Đó chính là cuộc gọi từ ngôi nhà của bà Betty White.

Trong cuộc đời mình, bà White đi qua ba cuộc hôn nhân. Người chồng thứ 3 của bà - nam diễn viên Allen Ludden đã qua đời hồi năm 1981. Bà White không sinh con.

Bà Betty White từng nói gì về cái chết?

9 năm trước khi qua đời, bà Betty White từng nói về cách suy nghĩ của bà xung quanh cái chết. Bà khẳng định rằng mình không hề sợ hãi khi nghĩ về cái chết:

"Mẹ tôi chính là người có cách nhìn nhận kỳ diệu nhất về cái chết. Bà luôn nói trong cuộc sống rằng: "Chẳng ai biết trước điều gì. Mọi người cứ tưởng rằng họ biết rõ tất cả mọi điều về cuộc sống của mình, nhưng thực ra sống đến khoảnh khắc nào thì biết đến khoảnh khắc đó, không ai biết trước chuyện gì rồi sẽ xảy tới với mình".

Qua thời gian, mỗi khi có một ai đó qua đời, mẹ tôi lại nói: "Giờ thì họ sẽ được biết bí mật về thế giới bên kia"", bà White từng chia sẻ như vậy trong cuộc phỏng vấn với đài CBS (Mỹ) hồi năm 2012.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, bà được mời đưa ra lời khuyên dành cho những người muốn có một cuộc sống dài lâu, mạnh khỏe và vui vẻ như bà: "Khi tôi nói ra những điều chiêm nghiệm, nhiều người có thể nghĩ rằng tôi giáo điều, dạy đời, nhưng không phải vậy đâu.

Tôi thấy rằng hãy luôn sống tử tế, nhân hậu và suy nghĩ cho những người khác, tôi nghĩ chính cách sống này sẽ giúp chúng ta cảm thấy trẻ trung, và quả thực tôi đã sống như vậy và cảm thấy bản thân trẻ trung".

Bà Betty White nói gì về việc không sinh con?

Bà Betty White đã sống gần một thế kỷ và tận hưởng một cuộc đời phong phú, một sự nghiệp dài lâu, được công chúng trân trọng, yêu mến, bà được xem là nữ diễn viên duyên dáng, hài hước, đưa lại tiếng cười và vẻ đẹp cho hơn 120 chương trình truyền hình đa thể loại, từ phim tới gameshow.

Dù vậy, có một dạng vai mà bà White hầu như không bao giờ đảm nhận, đó là vai người mẹ. Bà White đã luôn chia sẻ chân thành và thẳng thắn về việc bà không bao giờ có ý định sinh con, dù bà đi qua ba cuộc hôn nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hồi năm 2012, bà khẳng định rằng bản thân không bao giờ hối tiếc vì quyết định không sinh con của mình: "Tôi biết mình là người luôn hết lòng hết sức thậm chí bị ám ảnh về một việc mà mình cho là quan trọng trong một thời điểm của cuộc sống.

Tôi biết rằng nếu tôi mang thai và sinh con, tôi sẽ không làm việc gì khác nữa cả, sẽ dành trọn vẹn thời gian cho gia đình, con cái. Sau cùng, tôi đã không chọn con cái mà chọn sự nghiệp. Tôi không nghĩ một người có xu hướng tính cách như tôi có thể cùng lúc vừa thực hiện tốt công việc vừa đảm đương tốt vai trò của một người mẹ".

Quả thực, bà White đã tập trung vào sự nghiệp của mình, bà xuất hiện trong rất nhiều chương trình truyền hình của Mỹ, như "The Golden Girls", "The Carol Burnett Show", "Young and Hungry" và "The Mary Tyler Moore Show"...

Khi kết hôn với người chồng thứ 3 - ông Allen Ludden hồi năm 1963, bà trở thành mẹ kế của 3 người con riêng của ông, người vợ đầu của ông Ludden đã qua đời hồi năm 1961. Bà White gắn bó với ông Ludden cho tới khi ông qua đời vì ung thư dạ dày hồi năm 1981. Sau đó, bà không tái hôn nữa.

Nữ diễn viên Sandra Bullock - người từng đóng chung với bà White trong phim "The Proposal" hồi năm 2009 - từng chia sẻ rằng bà White đã tâm sự với cô, là bà cảm thấy mình rất may mắn vì có trải nghiệm làm mẹ kế:

"Bà Betty White đã nói với tôi rằng: "Cô biết không, tôi không có con ruột, nhưng tôi lại lấy người đàn ông có ba người con riêng, tôi thấy mình may mắn vì đã có những người con riêng của chồng bước vào cuộc sống của mình"".

Khi bà White bước vào cuộc hôn nhân với ông Ludden, ba người con riêng của ông đều đã ở vào lứa tuổi thiếu niên. Dù không vào vai người mẹ cả trên màn ảnh và ngoài đời thực, nhưng bà White về sau này có vào vai... người bà cả trên phim và ngoài đời.

