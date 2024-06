Mariah Carey đổi đời, thu về 3 triệu USD/năm chỉ nhờ một bản hit Giáng sinh

Lời tòa soạn: Làng nhạc Việt Nam và thế giới có nhiều ca khúc mang sức sống mãnh liệt, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Đặc biệt, những ca khúc ấy còn được cho là mang về doanh thu "khủng" cho nhạc sĩ, ca sĩ sở hữu bản hit đó. Báo điện tử Dân trí trân trọng giới thiệu loạt bài Nghệ sĩ "sống khỏe" cả đời nhờ một bản hit, lật mở những câu chuyện hậu trường, những bí mật thú vị xung quanh các ca khúc "quốc dân" và những bản hit quốc tế được nhiều người yêu thích.

15 phút sáng tác ngẫu hứng tạo nên gia tài 100 triệu USD

Cứ đến dịp Giáng sinh, ca khúc All I Want For Christmas Is You lại vang lên. Đây được xem là ca khúc Giáng sinh thành công nhất trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới từ vài thập kỷ trở lại đây. Điều bất ngờ là Mariah Carey chỉ mất 15 phút để viết nên ca khúc hồi năm 1994. Cô sáng tác bản hit cùng với nhạc sĩ Walter Afanasieff.

Nhiều tờ tin tức ước tính Mariah Carey đã kiếm được gần 100 triệu USD từ ca khúc đình đám này. Mỗi năm, cô được cho là đã thu về gần 3 triệu USD tiền bản quyền từ ca khúc "đẻ trứng vàng".

Từ góc nhìn của người có kiến thức chuyên môn, nhạc sĩ Walter phân tích: "Lý do khiến ca khúc này được yêu thích trên khắp thế giới là bởi ca từ đơn giản, giai điệu dễ thuộc. Mariah và tôi đã viết ra ca từ và giai điệu cơ bản chỉ trong vòng 15 phút".

Sau đó, hai người tìm một số luyến láy độc đáo trong vòng một tiếng nữa rồi kết thúc buổi làm việc đầu tiên. Khoảng hai tuần sau, họ gặp lại để "chuốt" lại toàn bộ ca khúc. Một bản hit đình đám mùa Giáng sinh đã ra đời như thế vào năm 1994.

Về sau, All I Want for Christmas Is You còn được sử dụng ở phần mở đầu và kết thúc của bộ phim Giáng sinh nổi tiếng - Love, Actually (Yêu thật sự - 2003). Ca khúc và bộ phim đã hỗ trợ đắc lực cho nhau trong việc duy trì sức hút qua năm tháng.

Love, Actually được xem là phim kinh điển của mùa Giáng sinh, All I Want for Christmas Is You là giai điệu gắn liền với mùa Giáng sinh.

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You (Video: Mariah Carey/YouTube).

All I Want for Christmas Is You là ca khúc nằm trong album Merry Christmas (1994) - album thứ 4 của Mariah Carey. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Tờ tin tức New Yorker đánh giá đây là ca khúc hiện đại hiếm hoi có thể xem như ca khúc kinh điển của mùa Giáng sinh. Kể từ khi nhạc số bắt đầu thống trị trong thị trường âm nhạc, All I Want for Christmas Is You được thổi sức sống mới.

Định kỳ vào dịp cuối năm, khi Giáng sinh cận kề, ca khúc này lại xuất hiện trong top những bài hát được nghe nhiều nhất trên nền tảng nhạc số ở nhiều quốc gia.

Kể từ khi ra mắt, All I Want for Christmas Is You đã vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 30 quốc gia trên thế giới, 16 triệu đĩa đơn đã được bán ra và đây là một trong những đĩa đơn nhạc số ăn khách nhất mọi thời đại.

Sau thành công của Mariah Carey với All I Want for Christmas Is You, các ca sĩ khác mới nhìn ra lợi ích lớn của việc có được một bản hit mùa Giáng sinh.

Mariah Carey được xem như "nữ hoàng nhạc Giáng sinh" (Ảnh: Daily Mail).

Với một bản hit được công chúng nghe đi nghe lại qua mỗi mùa lễ hội, hình ảnh và danh tiếng của nghệ sĩ như được tiếp thêm sức mạnh qua năm tháng.

Nhiều người đã thuộc nằm lòng ca khúc All I Want for Christmas Is You, nhưng cứ đến Giáng sinh, họ vẫn thích nghe lại, bởi thích cảm giác thân thuộc đã có với ca khúc này. Sự thân thuộc ấy lớn đến mức chỉ cần nghe giai điệu bài hát vang lên, họ đã cảm nhận được không khí Giáng sinh, năm mới rộn ràng.

Đều đặn thu hàng triệu USD tiền bản quyền, Mariah Carey sống sang chảnh ra sao?

All I Want for Christmas Is You đã trở thành ca khúc không thể thiếu trong các đêm nhạc của Mariah Carey khi cô đi lưu diễn. Nhờ sức ảnh hưởng lâu dài của ca khúc, Mariah được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Giáng sinh".

Nữ ca sĩ có khối tài sản ước tính vào khoảng 350 triệu USD, trong đó tiền bản quyền thu về từ ca khúc All I Want for Christmas Is You chiếm tới gần 1/3 khối tài sản này.

Vì những trái ngọt được hưởng từ ca khúc đình đám mùa Giáng sinh, Mariah thích trang trí nhà cửa, phòng riêng theo phong cách Giáng sinh... quanh năm. Cô cũng thường xuyên nghe lại bản hit của mình để cảm thấy vui tươi, hân hoan trong cuộc sống, bất kể là mùa hè hay mùa đông.

"All I Want for Christmas Is You" xuất hiện trong phim "Love, Actually" (Video: Screen Bites/YouTube).

Trong giới ca sĩ, Mariah Carey từ lâu đã được biết tới với phong cách sống xa hoa, sang chảnh. Hằng tháng, để trang trí cho không gian sống của mình theo chủ điểm lễ hội, Mariah chi số tiền lên đến 100.000 USD để mua các loại hoa tươi về cắm trong nhà.

Bên cạnh thú chơi hoa, diva còn khiến công chúng sửng sốt bởi phòng chứa đồ toàn hàng hiệu có tổng trị giá lên tới hàng triệu USD.

Bên trong căn penthouse của Mariah Carey ở New York (Ảnh: Architecture Digest).

An tâm với khoản thu nhập đều đặn từ tiền bản quyền ca khúc, Mariah còn có một thú vui tốn kém, đó là... sưu tập bất động sản.

Năm 1999, ngay sau khi chia tay người chồng đầu, Mariah mua một căn penthouse ở khu Tribeca, New York, với giá 5,5 triệu USD. Cô cũng mua luôn căn hộ nằm ngay bên dưới căn penthouse với giá 3,5 triệu USD, rồi cho xây sửa lại và tạo thành một căn hộ rộng lớn, tiện nghi hơn.

Kể từ năm 2007, Mariah bắt đầu mở rộng bộ sưu tập bất động sản. Cô mua một căn biệt thự hướng biển có giá 5 triệu USD ở Bahamas. Tại Mỹ, Mariah có biệt thự ở nhiều thành phố như Los Angeles, Beverly Hills, Sandy Springs...

Trong 6 năm qua, Mariah không cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, nhưng cô vẫn thực hiện các tour lưu diễn xoay quanh chủ điểm Giáng sinh. Gần đây nhất, Mariah thực hiện hai tour Merry Christmas to All! Tour (2022) và Merry Christmas One and All! (2023).

Chính nhờ thành công của ca khúc All I Want For Christmas Is You, Mariah được gọi là "nữ hoàng nhạc Giáng sinh" và luôn là giọng ca ăn khách nhất trong mùa lễ hội cuối năm.

Việc có một ca khúc Giáng sinh ăn khách xuyên suốt hàng thập kỷ giúp Mariah có nguồn thu ổn định và còn thường xuyên được mời tham gia biểu diễn tại các show lớn trong mùa lễ hội.

Tủ đồ hàng hiệu gây choáng ngợp của Mariah Carey (Video: Vogue).

Chuyện ít biết đằng sau bản hit triệu USD, về Mariah Carey và người chồng đầu tiên

Thời điểm Mariah Carey chuẩn bị ra mắt album Merry Christmas, cô vừa kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc quyền lực Tommy Mottola. Ông Mottola có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Mariah, là người đích thân lên ý tưởng cho album Merry Christmas.

Các cộng sự của ông từng lo ngại rằng album này là một bước đi sai lầm vì ở thời điểm ấy, chỉ những ca sĩ đã "hết thời" mới ra album nhạc Giáng sinh. Sau cùng, chính ông Mottola đã kiên quyết thực hiện ý tưởng về một album nhạc Giáng sinh, bất chấp những lời "bàn ra, tán vào".

Khi bắt tay vào thực hiện album Merry Christmas, để có không khí sáng tác, Mariah đã cho trang trí biệt thự của cô và Tommy Mottola theo chủ điểm Giáng sinh ngay giữa mùa hè. Nhờ đó, cô có thể tưởng tượng mình đang sống trong mùa lễ hội.

Ở thời điểm sáng tác All I Want for Christmas Is You, Mariah 25 tuổi, vừa bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với người chồng hơn 21 tuổi. Từ hợp tác trong công việc, họ đã nảy sinh tình cảm và quyết định đến với nhau bằng hôn nhân.

Mariah Carey bên người chồng đầu Tommy Mottola (Ảnh: People).

Đĩa đơn All I Want for Christmas Is You và album Merry Christmas (1994) được viết ra trong giai đoạn Mariah vẫn còn cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng chỉ 1 năm sau, cô đã phải quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung xử lý các vấn đề cá nhân. Sau cùng, các vấn đề không thể giải quyết, cô quyết định dứt khoát chia tay ông Mottola.

"Nhiều khi nghĩ lại, tôi tự hỏi làm sao mình có thể sống trong cuộc hôn nhân ấy. Sống bên ông ấy, mọi lời muốn nói luôn nghẹn lại trong lòng tôi và rồi tan biến trong nỗi sợ hãi", Mariah từng viết trong tự truyện.

Trong giai đoạn tán tỉnh Mariah, ông Mottola từng liên tục tặng cô những món quà. Điều đó khiến cô cảm thấy mình được cưng chiều và nhanh chóng đặt niềm tin vào một người đàn ông thành đạt và quyền lực trong giới sản xuất âm nhạc. Cô quyết định nhận lời cầu hôn của ông Mottola và hy vọng rằng hôn nhân sẽ giúp ông Mottola nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn, sẽ nới lỏng sự kiểm soát đối với cô.

"Thực sự, tôi chưa từng thấy ông ấy hấp dẫn, nhưng tôi quyết định kết hôn với ông ấy bằng sự tin cậy và những kỳ vọng về tương lai sự nghiệp của mình", Mariah từng tiết lộ trong tự truyện.

Mariah Carey thừa nhận cô không yêu ông Mottola nhưng từng đặt lòng tin vào ông (Ảnh: People).

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tồi tệ khi họ bắt đầu có những định hướng khác nhau đối với sự nghiệp âm nhạc của Mariah. Ông Mottola vẫn duy trì vị thế của "người lãnh đạo" trong cuộc sống gia đình. Điều này khiến Mariah cảm thấy cô luôn bị kiểm soát trong cả công việc và cuộc sống hôn nhân.

Trong những ngày tháng bất an tại căn biệt thự, Mariah đã luôn cất giấu một túi đồ dưới gầm giường, trong đó chứa những món đồ cơ bản thiết yếu, đề phòng trường hợp cô cần phải nhanh chóng "tẩu thoát".

Căn biệt thự lắp camera theo dõi khắp nơi khiến Mariah luôn cảm thấy bản thân như "tù nhân bị giam lỏng". Người chồng của cô luôn theo dõi từng hành động của vợ qua camera. Đôi khi tiếng nói của ông vang lên qua thiết bị âm thanh lắp đặt trong phòng, để hỏi xem cô đang làm gì, suy nghĩ điều gì.

Mottola kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của Mariah, ông can thiệp cả vào việc cô nên nghe nhạc gì để chuẩn bị cho bước tiếp theo trong sự nghiệp ca hát. Mỗi khi cùng ngồi trên xe với chồng, Mariah buộc phải nghe nhạc theo sở thích của ông, bởi đó chính là định hướng âm nhạc mà ông đặt ra đối với cô.

Mariah cảm thấy khốn khổ. Sau cùng, khi Mottola dí con dao cắt bơ vào mặt vợ trong cơn tức giận, Mariah hiểu rằng đã đến lúc cô cần phải tự giải thoát cho mình khỏi "nhà tù và người quản giáo khắc nghiệt".

Mariah Carey chính thức tuyên bố chia tay ông Tommy Mottola hồi tháng 5/1997. Năm 1998, căn biệt thự nơi cặp đôi từng chung sống được bán đi với giá 20,5 triệu USD. Một năm sau, công trình bị cháy rụi trong một vụ hỏa hoạn. Nơi Mariah từng sống những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi và viết nên bản hit All I Want for Christmas Is You chỉ còn là tro bụi.

