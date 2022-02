Nữ ca sĩ Mariah Carey bị anh trai kiện ra tòa vì bôi nhọ danh dự

Anh trai của nữ ca sĩ Mariah Carey - ông Morgan Carey (62 tuổi) đã kiện em gái ra tòa với cáo buộc rằng Mariah Carey đã bôi nhọ danh dự ông trong cuốn tự truyện "The Meaning of Mariah Carey" ra mắt hồi năm 2020 (Ảnh: Page Six).