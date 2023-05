LHP Cannes 2023: Ngày hội điện ảnh hấp dẫn nhất hành tinh có gì chờ đợi?

Mùa giải thứ 76 của Liên hoan phim Cannes (Pháp) có 52 phim được chọn chiếu ra mắt và danh sách tranh giải Cành cọ vàng gồm 21 phim. Trong đó có nhiều tác phẩm do các đạo diễn gạo cội cầm trịch.

Poster chính thức của LHP Cannes 2023 (Ảnh: News).

Những đạo diễn từng giành được Cành cọ vàng trong quá khứ tiếp tục có tác phẩm mới tranh giải năm nay như Nuri Bilge Ceylan với phim About Dry Grasses, Hirokazu Kore-eda với Monster, Nanni Moretti với Il Sol Dell'Avvenire, Ken Loach với The Old Oak...

LHP năm nay mở màn với bộ phim Jeanne du Barry do tài tử Johnny Depp đóng chính. Jeanne du Barry do Maïwenn Le Besco đạo diễn. Bà cũng vào vai Jeanne Becu, một phụ nữ thoát nghèo vươn lên trong giới quý tộc thời vua Louis XV. Johnny Depp nhập vai vua Louis XV và đây được coi bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của "thuyền trưởng Jack" sau lùm xùm kiện tụng với vợ cũ, Amber Heard.

Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese cũng trở lại LHP Cannes 2023 với siêu phẩm mới Killers of the Flower Moon quy tụ dàn sao đình đám như Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser (giải Oscar 2023), John Lithgow, Lily Gladstone… Trong khi đó "thiên nga đen" Natalie Portman cũng có mặt tại Cannes 2023 với vai chính trong phim May December.

LHP Cannes 2023 diễn ra từ ngày 16/5 đến 27/5 tại Pháp (Ảnh: Getty Images).

LHP Cannes 2023 hứa hẹn sự vực dậy của nữ quyền

Liên hoan phim 2023 đánh dấu lần đầu tiên sự kiện điện ảnh hào nhoáng nhất hành tinh được điều hành bởi một vị nữ Chủ tịch - bà Iris Knobloch (cựu Giám đốc Tập đoàn truyền thông giải trí Warner Media).

Ngoài ra, LHP Cannes 2023 có tới 6 nữ đạo diễn tranh tài. Đây là không phải là con số quá lớn nhưng cũng phần nào thể hiện nỗ lực làm mới của ban tổ chức và bước đầu khẳng định thắng lợi trong cuộc đấu tranh nữ quyền tại một trong những LHP có truyền thống và uy tín nhất thế giới.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự thay đổi này xuất phát từ việc bà Iris Knobloch trở thành Chủ tịch và cầm trịch LHP Cannes kể từ ngày 1/7/2022 với nhiệm kỳ 3 năm.

Johnny Depp tái xuất với dự án "Jeanne du Barry" tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: Cannes).

Các nữ đạo diễn năm nay đều mang tới nhiều màu sắc ấn tượng và thú vị. Bộ phim La Chimera của Alice Rohrwacher tập trung vào cuộc sống của một nhà khảo cổ học trẻ tuổi vô tình bị cuốn vào chợ đen chuyên tuồn đồ cổ ra ngoài biên giới. Anatomie d'une chute của nữ đạo diễn Justine Triet là câu chuyện về một người phụ nữ trở thành tình nghi số một trong vụ án giết chồng và người con trai mù của bà là nhân chứng duy nhất.

Trong 70 năm lịch sử của LHP Cannes, mới chỉ có Jane Campion (1993) và Julia Ducournau (2021) là hai đạo diễn nữ từng được vinh danh.

LHP Cannes 2023 chào đón màn ra mắt của "bom tấn" Indiana Jones 5 (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Diễn viên chính của phim Harrison Ford giờ đã 80 tuổi và đây là lần cuối cùng ông vào vai nhà khảo cổ huyền thoại.

"Indiana Jones 5" sẽ được công chiếu tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: News).

Cùng với Indiana Jones, Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese sẽ ra mắt khán giả tại LHP Cannes năm nay. Với thời lượng lên tới 4 tiếng, Killers of the Flower Moon sẽ là một trong những tác phẩm dài nhất lịch sử điện ảnh. Killers of the Flower Moon quy tụ dàn diễn viên toàn sao của Hollywood, lấy bối cảnh ở Oklahoma những năm 1920 và mô tả vụ giết người hàng loạt.

Những dấu ấn châu Á được kỳ vọng bùng nổ tại Cannes 2023

Cannes 2023 hứa hẹn là một kỳ liên hoan phim mang đậm dấu ấn châu Á. Trong đó, Inshallah a Boy trở thành bộ phim Jordan đầu tiên có cơ hội tranh tài ở một kỳ LHP Cannes. Phim do Amjad Al-Rasheed làm đạo diễn và kể về nỗ lực phi thường của một góa phụ trẻ nhằm giữ lại ngôi nhà của mình.

Đạo diễn người Nhật Bản - Hirokazu Kore-eda tiếp tục trở lại LHP Cannes năm nay sau mùa giải không thành công vào năm ngoái. Anh là gương mặt thường xuyên tại các kỳ LHP Cannes và từng giành chiến thắng trong mùa giải năm 2018.

"The Idol" với sự góp mặt của Jennie (BlackPink) sẽ có mặt tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: HB).

Wang Bing, một cái tên mới của điện ảnh Hoa ngữ, hay đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng, đều là những cái tên đáng chú ý khi tranh giải Cành cọ vàng. Trong đó, đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng lần đầu tiên tranh giải Cành cọ vàng với phim La Passion de Dodin Bouffant.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân vinh dự là đại diện duy nhất của điện ảnh Việt Nam tham dự chương trình Directors Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) ở LHP Cannes 2023 với bộ phim Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell). Đây cũng là tác phẩm điện ảnh phim truyện dài đầu tay của biên kịch kiêm đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Bên trong vỏ kén vàng xoay quanh hành trình của nhân vật Thiện. Sau khi chị dâu qua đời trong một vụ tai nạn xe máy kinh hoàng ở Sài Gòn, anh đưa thi thể chị dâu về quê ngoại và đảm nhận việc chăm sóc đứa cháu 5 tuổi tên Đạo. Thiện lên kế hoạch tìm kiếm người anh trai đã mất tích nhiều năm để trao Đạo cho anh.

Ngôi sao điện ảnh gốc Malaysia - Dương Tử Quỳnh tiếp tục được vinh danh tại LHP Cannes 2023 với giải thưởng Women in Motion 2023. Đây là một giải thưởng cá nhân nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, được sáng lập từ năm 2015 nhằm tôn vinh các nữ nghệ sĩ có những cống hiến nhất định cho nghệ thuật điện ảnh thế giới.

Tại LHP Cannes 2023, Dương Tử Quỳnh sẽ nhận giải thưởng Women in Motion 2023 (Ảnh: Getty Images).

Trước Dương Tử Quỳnh, một diễn viên châu Á khác giành được giải thưởng này là Củng Lợi vào năm 2019. Giới chuyên môn nhận định, việc Dương Tử Quỳnh được tôn vinh tại LHP Cannes 2023 đánh dấu sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh châu Á và sự trỗi dậy của nữ quyền trên toàn thế giới.

Bộ phim The Idol do HBO sản xuất cũng là một dự án được chờ đợi tại Cannes năm nay. Phim xoay quanh cuộc đời của Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng) - một ngôi sao nhạc Pop đầy tham vọng. Niềm đam mê của Jocelyn được khơi dậy bởi Tedros (The Weeknd đóng), một ông bầu hộp đêm có quá khứ bất hảo.

Không chỉ mang đề tài táo bạo, The Idol còn gây chú ý khi có sự góp mặt của Jennie (thành viên nhóm BlackPink) - một trong những thần tượng được yêu mến hàng đầu hiện nay trên thế giới.

Trong khi đó, nhóm nhạc xứ Hàn - Aespa sẽ tham dự LHP Cannes 2023 với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức Chopard, nhà tài trợ chính thức của LHP Cannes từ năm 1997. Sự đổ bộ của các thần tượng trẻ châu Á cho thấy một LHP có lịch sử lâu đời như Cannes đang nỗ lực trẻ hóa, tăng sự hấp dẫn với các khán giả tuổi teen.

Nhóm nhạc xứ Hàn - Aespa sẽ góp mặt tại LHP Cannes 2023 (Ảnh: HB).

Những ồn ào trước giờ khai mạc

Theo Variety, sát ngày khai mạc (16/5), nhiều cuộc diễu hành, đấu tranh cho một số vấn đề nổi cộm có dấu hiệu nổ ra ngay tại khu vực diễn ra sự kiện LHP Cannes 2023. Dự kiến Croisette - đại lộ sầm uất đóng vai trò huyết mạch của thành phố Cannes (Pháp) sẽ là nơi tập trung của những đám đông biểu tình.

Một nhóm nhân viên nhà hàng, khách sạn cho biết, họ sẽ xuống đường vào ngày 19/5, còn nhóm thuộc Tổng Liên đoàn lao động Pháp (CGT) thông báo hành động vào ngày 21/5 để đòi quyền lợi liên quan việc chính phủ Pháp tăng tuổi nghỉ hưu...

Nhiều nhóm hành động đe dọa cắt điện bên trong nhà hát nơi diễn ra sự kiện. Chính quyền thành phố Cannes cho biết, họ đang áp dụng lệnh cấm để ngăn chặn tình trạng bất ổn có thể xảy ra trong khu vực diễn ra LHP Cannes.

Năm ngoái, một nhóm đấu tranh cho nữ quyền cũng đã tổ chức biểu tình tại LHP Cannes 2022. Họ xả khói từ các thiết bị cầm tay và trưng ra một biểu ngữ dài gửi đến báo chí toàn cầu.

LHP Cannes 2023 diễn ra vào thời điểm 11.500 thành viên của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) tuyên bố đình công. Sự kiện này có thể khiến thị trường mua bán kịch bản, dự án phim (hoạt động truyền thống tại LHP Cannes) gặp khó khăn.

Nhà sản xuất Glen Basner, người đứng đầu công ty sản xuất phim FilmNation Entertainment, chia sẻ: "Đã khá lâu mới xảy ra cuộc bãi công của các biên kịch. Do vậy, không thể lường trước mức độ ảnh hưởng của vụ việc".