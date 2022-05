Những điểm xấu xí tại LHP Cannes: Đua nhau khoe thân, thảm đỏ lộn xộn

LHP Cannes 2022 bắt đầu diễn ra vào ngày 17/5 và kết thúc vào ngày 28/5 (giờ Pháp). Đây là năm đầu tiên LHP có truyền thống của điện ảnh thế giới được tổ chức theo hình thức quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật giữa giới nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất với truyền thông, người hâm mộ mà không còn bị những quy định phòng dịch khắt khe bó buộc.

Năm 2020, LHP Cannes đã không thể diễn ra do dịch bệnh. Năm 2021, LHP này phải tổ chức muộn và kèm theo đó là những quy định nghiêm ngặt về việc phòng dịch. Năm nay, LHP Cannes diễn ra theo đúng truyền thống, khá nhộn nhịp khi chính phủ Pháp đã nới lỏng giao thức an toàn với dịch Covid-19.

Một hình ảnh ấn tượng trên thảm đỏ LHP Cannes 2022 (Ảnh: News).

Tuy nhiên, LHP Cannes 2022, ngoài sự hào nhoáng, sự sôi nổi vốn quen thuộc cũng không tránh khỏi những hạt "sạn", những vấn đề bị truyền thông quốc tế mổ xẻ.

Những màn hở bạo, khoe thân tràn lan trên thảm đỏ

Theo New York Times, Cannes nêu cao khẩu hiệu #MeToo và #TimeUp nhưng thực tế, sự kiện thảm đỏ của LHP năm nay vẫn tràn ngập hình ảnh những nghệ sĩ, khách mời mặc phản cảm, hở hang táo bạo để thu hút truyền thông.

Khẩu hiệu "Đừng phá hỏng bữa tiệc điện ảnh" từng ám chỉ những kẻ đồi bại lạm dụng tình dục phụ nữ. Nhưng giờ đây, nó dường như dành cho các bóng hồng thích tạo chiêu trò khoe thân trên thảm đỏ. Từ hôm khai mạc 17/5 đến những ngày còn lại của liên hoan, Cannes chứng kiến các trường hợp sao nữ lộ hàng vì sự cố váy áo, dù không rõ là vô tình hay cố ý.

Siêu mẫu Naomi Campbell tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Getty Images).

Ở buổi công chiếu tác phẩm Holy Spider của đạo diễn Ali Abbasi, phóng viên đã chụp khoảnh khắc nữ diễn viên Patricia Contreras lộ ngực do váy cắt xẻ quá sâu. Tuy nhiên, bất chấp những ánh nhìn kinh ngạc, người đẹp Italy vẫn hồn nhiên sải bước trên thảm đỏ, không có ý định chỉnh trang.

Đây không phải lần đầu Patricia Contreras được bàn tán theo cách này. Trước đó, Contreras vẫn cố tạo dáng khi váy đã tuột đến eo, hở cả bầu ngực trước trăm máy ảnh.

Siêu mẫu kỳ cựu Naomi Campbell cũng chọn một bộ váy cắt xẻ táo bạo, lộ phần ngực để xuất hiện tại thảm đỏ. Thiên thần nội y Sara Sampaio cũng gặp sự cố với trang phục vì mặc hở. Những cái tên như Sasha Luss, Rochelle Humes, Mari Fonseca, Lady Victoria Hervey... được đưa vào danh sách những gương mặt mặc táo bạo tới mức phản cảm tại thảm đỏ Cannes.

Người mẫu Italy - Patricia Contreras với bộ cánh táo bạo tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Getty Images).

Cannes không chỉ là một sự kiện điện ảnh, đây còn là một sự kiện thời trang. Những người xuất hiện tại sự kiện này có thể là nghệ sĩ, nhà làm phim có phim tranh giải, công chiếu tại LHP Cannes. Hoặc cũng có những đối tượng vô danh sẵn sàng bỏ ra hàng chục nghìn USD để có tấm vé sải bước trên thảm đỏ.

Và để hút ống kính, các nhân vật vô danh này chỉ còn cách mặc khác người, hở bạo để gây ấn tượng. Tờ Daily Mail bình luận: "Chưa bao giờ sự đánh đổi cho mưu cầu nổi tiếng lại thấp hèn đến vậy". Ngày 26/5, một phụ nữ diện bộ cánh hở ngực, đội hoa khổng lồ trên đầu đã gây náo loạn buổi công chiếu Broker (Les Bonnes Etoiles).

Nữ diễn viên Didi Stone diện mẫu váy đuôi cá với phần áo cut-out táo bạo (Ảnh: Getty Images).

Người mẫu Hàn Quốc Soo Joo Park tại thảm đỏ LHP Cannes 2022 (Ảnh: AP).

Bộ cánh hở bạo của người mẫu Victoria Hervey (Ảnh: AP).

Người đẹp Pháp Iris Mittenaere (Hoa hậu Hoàn vũ 2016) là khách mời thường xuyên của LHP Cannes (Ảnh: News).

Siêu mẫu Alessandra Ambrosio trên thảm đỏ LHP Cannes 2022 (Ảnh: WireImages).

Thảm đỏ lộn xộn vì biểu tình

Theo tờ Daily Mail, năm nay, LHP Cannes thu hút hơn 35 nghìn người tham dự. Trong đó, một sự kiện đáng tiếc đã diễn ra khi một nhóm phụ nữ biểu tình làm náo loạn thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim Holy Spider.

Nhóm phụ nữ gồm 12 người mặc trang phục chỉnh tề, tụ tập trên cầu thang nối dài và giơ cao cuộn giấy ghi tên 129 phụ nữ (những nạn nhân trong vụ giết người ở Pháp kể từ liên hoan phim lần trước). Họ phản đối và đưa ra thuật ngữ Feminicide - tội cố ý giết phụ nữ chỉ vì họ là nữ. Nhóm này còn thả khói đen dày đặc làm loạn thảm đỏ.

Lực lượng an ninh của LHP đã không phản ứng trước cảnh tượng trên mà còn để phóng viên thoải mái chụp ảnh, quay phim nhóm người biểu tình. Điều này khiến khách mời tại sự kiện hôm đó nhốn nháo và không thể tiến vào trong.

Nhóm phụ nữ biểu tình, thả khói đen dày đặc làm loạn thảm đỏ buổi công chiếu "Holy Spider" (Ảnh: Getty Images).

Một người thân cận với nhà sản xuất phim Holy Spider cho biết, cuộc biểu tình không phải là một scandal để quảng bá cho phim. Holy Spider nằm trong danh sách 21 phim tranh giải Cành cọ vàng tại LHP năm nay. Phim kể về một nhà báo đến thánh địa Mashhad của Iran để thực hiện cuộc điều tra về một kẻ giết người hàng loạt chuyên sát hại những phụ nữ hành nghề mại dâm.

Holy Spider được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về kẻ giết người hàng loạt Saeed Hanaei, người luôn tin rằng anh ta đang thực hiện một sứ mệnh thánh thiện để tẩy sạch con đường tội lỗi. Theo Variety, cuộc biểu tình xảy ra trước khi dàn diễn viên và các nhà làm phim Holy Spider đến rạp.

Đây là cuộc biểu tình nữ quyền thứ hai tại LHP Cannes 2022. Ngày 19/5, một nhà hoạt động nữ tham dự buổi ra mắt bộ phim Three Thousand Years of Longing của George Miller đã tổ chức một cuộc biểu tình chống lại nạn bạo lực tình dục phụ nữ Ukraine. Trong khi khách mời tham dự sự kiện theo đúng quy định về trang phục của buổi ra mắt, cô đã cởi áo choàng để lộ phần ngực được vẽ cụm từ "Stop Raping Us" (tạm dịch Hãy dừng cưỡng hiếp chúng tôi).

Cảnh xô đẩy kém duyên trên thảm đỏ

Video do phóng viên quốc tế ghi lại cho thấy nữ diễn viên Hàn Quốc - IU bị ngôi sao người Pháp - Maria Travel huých mạnh vào vai trên thảm đỏ đang được chia sẻ rầm rộ và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Ngày 26/5 (giờ Pháp), dàn sao phim Broker gồm IU, Kang Dong Won, Lee Joo Young và Song Kang Ho đã đổ bộ thảm đỏ LHP Cannes 2022 danh tiếng. "Em gái quốc dân" IU đã chiếm trọn mọi ánh nhìn với diện mạo xinh đẹp và thanh lịch.

Dàn diễn viên Hàn Quốc của bộ phim "Broker" tại thảm đỏ LHP Cannes, ngày 26/5 (Ảnh: Dispatch).

Nữ ca sĩ IU của Hàn Quốc bị huých thô bạo trên thảm đỏ nhưng không nhận được lời xin lỗi (Ảnh: AP).

Sau đó, cô bị influencer (người có tầm ảnh hưởng) Maria Travel huých vai, đẩy mạnh trên thảm đỏ Cannes. Sau khi va phải IU, Maria Travel đi thẳng mà không ngoái lại nhìn hay xin lỗi.

Trước hành động của Maria Travel, IU trông khá bối rối nhưng vẫn cố gắng mỉm cười tiếp. Khoảnh khắc này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến hàng loạt người hâm mộ bức xúc thay cho IU và hướng mũi dùi chỉ trích vào influencer người Pháp - Maria Travel.

Trước làn sóng phản đối, Maria Travel đã đăng tải video xin lỗi và tag tài khoản của IU. Maria Travel bày tỏ sự hối tiếc về những gì xảy ra trên thảm đỏ và gửi lời xin lỗi chân thành tới "em gái quốc dân" Hàn Quốc.

Người đẹp Pháp Maria Travel gửi lời xin lỗi IU sau khi huých vai IU ngay trên thảm đỏ (Ảnh: Instagram).

Cô bày tỏ: "Tôi không giỏi tiếng Anh, nhưng tôi cố gắng nói. Tôi muốn xin lỗi vì những gì xảy ra trên thảm đỏ ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Ji Eun (tên thật của IU). Đó là sai sót của tôi khi đẩy cô ấy. Tôi thành thật xin lỗi". Lời xin lỗi qua video của Maria Travel không khiến khán giả hài lòng vì bị đánh giá thiếu chân thành.

Sự mất cân bằng giới tính tiếp tục là chủ đề nóng tại LHP Cannes 2022

Giới phê bình bày tỏ sự tiếc nuối khi LHP Cannes năm nay chỉ có 3 bộ phim do các nhà làm phim nữ đạo diễn tranh giải Cành cọ vàng.

Giám đốc liên hoan phim Cannes - Thierry Fremaux từng trả lời một cuộc phỏng vấn với Variety và nhấn mạnh sự kiện năm nay đề cao "sự hiện diện mạnh mẽ hơn của các nhà làm phim nữ", nhưng số đại diện nữ năm nay lại khiến giới phê bình thất vọng.

Tờ Indiewine nhận định các nhà làm phim tham dự LHP Cannes năm nay không đại diện cho một tiêu chuẩn mới về sự đa dạng, bình đẳng giới.

Kể từ khi trở thành liên hoan quốc tế đầu tiên ký cam kết bình đẳng giới vào năm 2018, LHP Cannes đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường đại diện nữ tham gia tranh giải, vốn vẫn do các đạo diễn nam thống trị.

Nữ đạo diễn người Pháp - Julia Ducournau đã chiến thắng giải Cành cọ vàng với "Titane" tại LHP Cannes 2021 (Ảnh: AP).

Năm nay, chỉ có 3 phim của các đạo diễn nữ gồm là Kelly Reichardt với bộ phim Showing up, Valeria Bruni Tedeschi với Forever Young và Claire Denis với The Stars at noon. Năm ngoái, 4 trong số 21 bộ phim tranh giải là của các nhà làm phim nữ.

Trước câu hỏi về việc các kỳ LHP Cannes những năm qua bị chỉ trích vì chỉ có 3,4 tác phẩm của các nhà làm phim nữ được đề cử, ông Thierry Fremaux nói: "Năm ngoái, những đạo diễn nữ đã thắng hàng loạt giải thưởng cao quý nhất tại Cannes. Không có một quy chuẩn nào cả, do vậy chúng tôi lựa chọn phim dựa trên giá trị nghệ thuật của chúng".

Năm ngoái, nữ đạo diễn người Pháp - Julia Ducournau đã chiến thắng giải Cành cọ vàng với Titane. Cô là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử các kỳ LHP Cannes giành chiến thắng quan trọng này sau Jane Campion với Piano lesson vào năm 1993.

Các nhà tổ chức LHP Cannes đã giải thích sự chênh lệch về đại diện bằng cách nói rằng có thể không có đủ các đạo diễn nữ có cùng phả hệ với các đồng nghiệp nam. Lập luận này khiến nhiều người trong cộng đồng sáng tạo tức giận.

Thierry Frémaux (phải) và Chủ tịch Liên hoan phim Cannes - Pierre Lescure (trái) trao tặng tài tử Tom Cruise giải Cành cọ Vàng danh dự trong lễ khai mạc LHP Cannes 2022 (Ảnh: AP).

"Giống như Venice, Cannes đã thất bại trong việc tăng đáng kể số lượng đạo diễn nữ tham gia tranh giải kể từ khi ký cam kết bình đẳng giới. Một lý do chính đằng sau sự mất cân bằng giới tính này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các liên hoan phim như Cannes và Venice, vốn đang theo đuổi những nhà làm phim nổi tiếng và được giới phê bình đánh giá cao để có được đội hình cạnh tranh sự nổi tiếng", cây viết Keslassy của Variety nhận định.

Bên ngoài hạng mục tranh giải tại Cannes, mọi thứ thậm chí còn ảm đạm hơn. Trong số 4 phim "Cannes Premiere" (phim công chiếu tại Cannes), không có phim nào do phụ nữ làm đạo diễn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với hạng mục "Chiếu phim đặc biệt" và "Nửa đêm".

Giới phê bình hy vọng mọi thứ sẽ trở lại đúng hướng cho Cannes vào năm sau khi Chủ tịch liên hoan phim mới đắc cử Iris Knobloch - người phụ nữ đầu tiên giữ danh hiệu này.

Ngoài vấn đề bất bình đẳng giới, việc bất bình đẳng sắc tộc cũng được đề cập tại LHP năm nay. Tờ Screen Daily cho biết các nhà làm phim da đen gần như vắng bóng tại LHP Cannes 2022.