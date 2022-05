Kết quả LHP Cannes 2022: Không có nhiều bất ngờ!

LHP Cannes 2022 kéo dài từ ngày 17/5 đến 28/5. Tối 28/5 (giờ Pháp), lễ bế mạc và trao giải của LHP Cannes 2022 đã diễn ra tại thành phố biển Cannes, Pháp.

LHP Cannes là một LHP có truyền thống lâu đời và thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Những bộ phim được vinh danh tại LHP Cannes thường có cơ hội tỏa sáng và giành nhiều giải thưởng quốc tế sau đó.

Trong đó, bộ phim gây tiếng vang khi công chiếu tại LHP Cannes 2022 - Triangle of Sadness đã xuất sắc nhận giải Cành cọ vàng. Đây là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Ruben Ostlund.

"Triangle of Sadness" giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: News).

Tại buổi công chiếu, bộ phim đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 8 phút và được xem như một hiện tượng điện ảnh tại liên hoan năm nay. Sự đón nhận nồng nhiệt của giới phê bình và công chúng dành cho bộ phim khiến The Triangle of Sadness được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại LHP năm nay trước đêm trao giải.

Bộ phim hài Triangle of Sadness bắt đầu từ góc nhìn của một người mẫu nam và cô bạn gái "hờ" của anh ta, một ngôi sao mạng xã hội. Cả hai đều không giàu có nhưng lại có ngoại hình sáng và ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Giống như ngôi sao mạng xã hội, hai người không ngại khoe khoang về sự xa hoa, sang trọng qua những bài đăng trên mạng. Họ tham gia một cuộc vui trên một chuyến du thuyền hạng sang với sự góp mặt của những nhân vật giàu có. Chỉ trên chiếc du thuyền, cuộc sống của giới thượng lưu với những hỉ nộ ái ố bắt đầu được phơi bày.

Triangle of Sadness được xem là một bộ phim có tính thời cuộc, phản ánh cuộc sống hiện tại khi con người ưa lối sống "ảo" hơn cuộc sống thật, khi những giá trị được đánh giá phần lớn qua vẻ bề ngoài hào nhoáng hay sự giàu có được phô diễn công khai.

Đạo diễn Ruben Ostlund nhận giải Cành cọ vàng tại lễ bế mạc LHP Cannes 2022 (Ảnh: Reuters).

Bộ phim Triangle of Sadness đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ruben Östlund (48 tuổi) ở LHP Cannes, sau bộ phim The Square (năm 2017) từng đem về cho anh giải Cành cọ vàng.

Chiến thắng của bộ phim hài Triangle of Sadness tại LHP Cannes 2022 cũng tạo nên cuộc bàn luận thú vị trên các diễn đàn điện ảnh. Triangle of Sadness hoàn toàn khác biệt với bộ phim giành giải Cành cọ vàng năm ngoái - Titane. Nếu Titane khiến khán giả cảm thấy sốc tận óc với những chi tiết táo bạo, ghê rợn thì Triangle of Sadness hài hước, nhẹ nhàng kèm sự châm biếm sâu cay.

Giải thưởng Grand Prix, một giải thưởng quan trọng thứ hai của LHP Cannes, đã được trao cho hai bộ phim gồm Close của đạo diễn người Bỉ - Lukas Dhont và Stars at Noon cho đạo diễn người Pháp - Claire Denis. Stars at Noon, một bộ phim mang nội dung chính trị, đã gây sốc khi nhận giải.

Đạo diễn Hàn Quốc - Park Chan Wook nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Reuters).

Giải thưởng của hội đồng giám khảo cũng được trao cho nhiều tác phẩm gồm EO của nhà làm phim người Ba lan - Jerzy Skolimowski, The Eight Mountains của nhà làm phim người Bỉ - Felix Van Groeningen and Charlotte Vandermeersch.

Jerzy Skolimowski, năm nay 84 tuổi, đã gửi lời cảm ơn những bạn diễn của ông, sáu chú lừa, đã giúp ông giành giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Đạo diễn Felix Van Groeningen có phần nhận giải khá ấn tượng khi hôn đồng đạo diễn và bạn đời của mình dưới sân khấu trước khi lên nhận giải.

Đạo diễn Hàn Quốc - Park Chan Wook tiếp tục được vinh danh tại LHP Cannes khi giành giải Đạo diễn xuất sắc cho tác phẩm đặc sắc Decision to Leave. "Thật tuyệt vời", đạo diễn người Hàn đã phát biểu bằng tiếng Anh khi lên sân khấu nhận giải. Decision to Leave cùng là một tác phẩm điện ảnh đến từ Hàn Quốc gây chú ý tại LHP Cannes năm nay. Phim thuộc thể loại tâm lý, thế mạnh của đạo diễn người Hàn.

Giải thưởng Kịch bản xuất sắc được trao cho bộ phim Boy from Heaven của đạo diễn người Thụy Điển - Tarik Saleh. Phim lần theo dấu vết của một sinh viên trẻ người Ai Cập tên là Sunni Muslim khi bắt đầu theo đuổi một khóa học tại một ngôi trường đại học tôn giáo. Khi nhận giải, đạo diễn Tarik Saleh đã gửi lời tới những làm phim trẻ người Ai Cập: "Hãy lên tiếng và kể với mọi người câu chuyện của các bạn".

Hai anh em đạo diễn Jean-Pierre và Luc Dardenne nhận giải thưởng đặc biệt tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Reuters).

Một trong những bất ngờ lớn nhất của LHP Cannes 2022 chính là chiến thắng Nữ diễn viên xuất sắc dành cho Zar Amir Ebrahimi, ngôi sao mới của bộ phim gây chú ý Holy Spider. Trong phim, cô vào vai một nữ nhà báo đối mặt với sự khác biệt và nỗi sợ phụ nữ của một cảnh sát trong quá trình tìm hiểu, điều tra một kẻ giết người hàng loạt. Giải Nam diễn viên xuất sắc thuộc về ngôi sao người Hàn Quốc - Song Kang Ho với diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim Broker, tác phẩm mới nhất của nhà làm phim tài năng người Nhật Bản - Hirokazu Kore-eda.

Broker tiếp tục khai thác một câu chuyện mang tính xã hội về những đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trong những chiếc hộp bên ngoài các bệnh viện phụ sản ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Phim tái hiện câu chuyện ngoài đời có thật ở Hàn Quốc về những "chiếc hộp em bé" từ năm 2009 và đã cứu sống hơn 1.500 sinh mệnh trong suốt thập kỷ qua.

Trong phim, Song Kang Ho vào vai chủ tiệm giặt ủi Sang-hyun và đảm nhiệm công việc người môi giới - thuật ngữ dùng chỉ người "trung chuyển" các em bé trong "chiếc hộp em bé" đến gia đình mới. Phim đã nhận được tràng vỗ tay kéo dài tới 12 phút khi công chiếu tại LHP Cannes 2022.

Nam diễn viên người Hàn Quốc - Song Kang Ho nhận giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes 2022 (Ảnh: Reuters).

Giải thưởng đặc biệt của LHP Cannes lần thứ 75 đã thuộc về hai anh em đạo diễn Jean-Pierre và Luc Dardenne với dự án Tori and Lokita, một câu chuyện tài liệu sống động và chân thực về người nhập cư gốc Phi được điều trị tại bệnh viện ở Bỉ. Hai anh em nhà Dardenne đã hai lần giành giải Cành cọ vàng tại các kỳ LHP Cannes dành cho Rosetta vào năm 1999 và The Child vào năm 2005.

Rossy de Palma, nữ diễn viên người Tây Ban Nha và cộng tác thường xuyên với Pedro Almadóvar, đã giành giải Camera d'Or, một giải thưởng dành cho phim đầu tay xuất sắc với bộ phim War Pony.

Một ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 75 là phim Crimes of the Future (tạm dịch là Tội ác tương lai) của đạo diễn, biên kịch David Cronenberg, đã không giành chiến thắng tại LHP năm nay. Phim thuộc thể loại khoa học - viễn tưởng, kinh dị, giật gân, lấy bối cảnh khi thế giới tự nhiên dần bị hủy diệt, con người lao vào các cuộc tiến hóa kỳ quái. Tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như Seydoux, Kristen Stewart, Viggo Mortensen...

Vincent Lindon, chủ tịch ban giám khảo, đã xuất hiện trên sân khấu sau khi gửi nụ hôn thân mật tới các thành viên trong hội đồng giám khảo. Trong bài phát biểu của mình, ông nói rằng, quyết định của ban giám khảo dựa trên những lá phiếu bình chọn công khai, đa dạng.