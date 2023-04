Mỹ nhân phim "Đông Dương" là biểu tượng của LHP Cannes 2023

Poster quảng bá LHP Cannes 2023 (Ảnh: Variety).

Khoảnh khắc nhiếp ảnh được sử dụng trên poster quảng bá LHP Cannes 2023 từng được chụp trên phim trường La Chamade (1968) bởi nhiếp ảnh gia người Pháp Jack Garofalo. Phim được đạo diễn bởi nhà làm phim người Pháp Alain Cavalier.

Chuyện phim La Chamade (tên tiếng Anh của phim là Heartbeat, nghĩa là Nhịp đập con tim). Chuyện phim xoay quanh cô gái 25 tuổi Lucile, tình nhân xinh đẹp của doanh nhân giàu có Charles. Lucile được Charles chu cấp vật chất đầy đủ, dù Charles là người nhân hậu, nhưng Lucile không có rung động cảm xúc nào dành cho người tình.

Khi gặp chàng thanh niên trẻ tuổi hấp dẫn và bằng tuổi với mình - Antoine, Lucile đã tìm thấy tình yêu. Cô quyết định chia tay Charles, đi làm một công việc thu nhập thấp trong một công ty xuất bản, để được sống với người mình yêu. Nhưng vốn quen sống xa hoa, sang chảnh trong một thời gian dài, Lucile không thể thích ứng với cuộc sống mới.

Khi có thai với Antoine, Lucile quyết định phá thai, cô phải tìm tới Charles để nhận sự giúp đỡ về mặt tài chính. Antoine thoạt tiên phản đối nhưng rồi anh cũng buộc phải chấp nhận để Lucile phá thai, bởi anh hiểu rằng Lucile không chịu đựng nổi cuộc sống chung luôn trong cảnh chật vật tiền bạc thêm nữa.

Xúc cảm của Lucile dành cho Antoine phai nhạt sau quyết định bỏ thai. Cuối cùng, cô quyết định quay trở lại với Charles - người tình giàu có vẫn luôn lặng lẽ, nhẫn nại chờ cô quay trở về bên mình.

Deneuve từng nhận được một đề cử dành cho Nữ chính xuất sắc tại giải Oscar với vai diễn trong phim "Indochine" (Ảnh: Hollywood Reporter).

Lý do khiến ban tổ chức LHP Cannes lựa chọn sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên Catherine Deneuve trên phim trường La Chamade cho poster quảng bá sự kiện năm nay là bởi nữ minh tinh 79 tuổi "đã có một cuộc đời vừa giàu tính hiện thực vừa có chất siêu thực".

Ban tổ chức LHP Cannes đánh giá Deneuve là "một biểu tượng điện ảnh vừa giản dị, gần gũi vừa sang trọng, quý phái. Nhịp đập trái tim bà luôn cuồng nhiệt, đam mê với điện ảnh".

Ban tổ chức LHP Cannes đánh giá Catherine Deneuve là "một hiện thân của điện ảnh, không giống với những gì người ta vốn quen hình dung về một minh tinh. Bà dám theo đuổi các vai diễn một cách không thỏa hiệp, luôn hành động với niềm tin của riêng mình dành cho các vai diễn, cho dù đôi khi lựa chọn ấy khiến bà phải đi ngược lại những khuynh hướng của thời đại mà mình đang sống".

Trong sự nghiệp của mình, Catherine Deneuve được xem là nàng thơ của nhiều nhà làm phim như Jacques Demy, Agnès Varda, Luis Buñuel, François Truffaut, Marco Ferreri, Manoel de Oliveira, André Téchiné, Emmanuelle Bercot và Arnaud Desplechin.

Những bộ phim giúp Catherine Deneuve được công chúng yêu phim trên thế giới biết tới có The Umbrellas of Cherbourg, Repulsion, The Young Girls of Rochefort và Belle de Jour. Đặc biệt, bà từng nhận được một đề cử dành cho Nữ chính xuất sắc tại giải Oscar với vai diễn trong phim Indochine (Đông Dương - 1992).

Deneuve trong phim "Indochine" (Ảnh: Hollywood Reporter).

Deneuve và Phạm Linh Đan trong "Indochine" (Ảnh: Hollywood Reporter).

Catherine Deneuve được nhìn nhận là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất của lịch sử điện ảnh Pháp cũng như điện ảnh Châu Âu. Bà thường vào vai những mỹ nhân lạnh lùng, xa cách và bí ẩn.

Catherine Deneuve từng đóng chính trong bộ phim Pháp Indochine (Đông Dương - 1992) của đạo diễn Régis Wargnier. Phim lấy bối cảnh Đông Dương hồi thập niên 1930 - 1950 và được quay chủ yếu tại Việt Nam. Indochine từng giành được giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Nữ diễn viên Catherine Deneuve cũng nhận được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất.

Phạm Linh Đan (cô gái đội nón) trong phim "Indochine" (Ảnh: Hollywood Reporter).

Trong phim, Catherine Deneuve vào vai một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu Pháp sống tại Việt Nam - quý bà Éliane Devries. Éliane là mẹ nuôi của Camille, một cô gái người Việt Nam, vai diễn này do nữ diễn viên gốc Việt - Phạm Linh Đan đảm nhận. Người mẹ và cô con gái nuôi sống bên nhau êm đềm trên một đồn điền cao su ở Việt Nam.

Cuộc sống của họ bắt đầu xáo trộn sau những sự tình cờ. Hai người lần lượt quen với viên sĩ quan hải quân trẻ tuổi Jean-Baptiste (nam diễn viên Vincent Pérez). Cả quý bà Éliane và cô con gái nuôi Camille đều dành tình cảm cho chàng sĩ quan mà thoạt tiên, hai người phụ nữ không biết rằng họ đang cùng dành tình cảm cho một người đàn ông.

Sau đó, những biến động của thời cuộc và những bước ngoặt trong đời tư của các nhân vật đã khiến họ đi qua những đổi thay dữ dội và khắc nghiệt. Bộ phim Indochine đã gây tiếng vang ngay khi ra mắt hồi năm 1992. Phim khiến người yêu điện ảnh trên khắp thế giới có thêm một góc nhìn mới về Việt Nam và cuộc chiến đã đi qua thông qua một câu chuyện điện ảnh để lại nhiều xúc cảm.