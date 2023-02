Lễ hội tưởng nhớ ơn bà đỡ đẻ "độc nhất" ở Bình Định

Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 17 tháng Giêng âm lịch hàng năm, để tưởng nhớ công ơn, đức độ của bà Đỗ Thị Tân - người được vua Tự Đức thời bấy giờ ban sắc "Ân Đức Độ Nhân".

Tiếng trống khai hội (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài việc tri ân, tưởng nhớ tiền nhân, còn là dịp cộng đồng ký thác ước vọng về một năm mới an lành, ấm no, hạnh phúc, mùa màng tươi tốt.

Đông đảo người dân dự lễ hội Vía Bà (bà đỡ) ở xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Theo các vị cao niên, cách đây khoảng 3 thế kỷ, vùng đất Nhơn Phong, An Nhơn có một người đàn bà tên là Đỗ Thị Tân không biết từ đâu đến sinh sống.

Bà không sống một mình trong túp lều tranh bên bờ hồ. Hàng ngày buôn gánh bán bưng làm kế sinh nhai nhưng công việc chính mà bà chú tâm là giúp cho việc sinh nở, ngẫu nhiên trùng hợp với ý niệm sâu sắc về địa danh Nhơn Phong (phát triển con người).

Bà chẳng quản đêm hôm, mưa gió hay đường xa xôi; chẳng phân biệt sang, hèn, nơi nào cần bà đều có mặt, tạo phúc cho đời, chẳng màng đến việc trả ơn. Kính trọng tài năng và đức độ của bà, về sau vua Tự Đức đã ban sắc "Ân Đức Độ Nhân".

Đến một đêm 16 tháng đêm 16 rạng sáng 17 tháng giêng âm lịch, bà đã lặng lẽ ra đi không để lại một lời nhắn nhủ. Để tưởng nhớ, dân làng lập miếu thờ bà ngay trên nền lều tranh cũ. Miếu thờ ấy gọi là Miếu Bà hay còn gọi là "Hộ sản Nương thần miếu", được công nhận Di tích văn hóa cấp tỉnh vào năm 2006.

Người dân dâng hương vía Bà (Ảnh: Doãn Công).

Bà Nguyễn Thị Bảy (70 tuổi, xã Nhơn Phong) cho hay: "Tới ngày giỗ của bà, người dân khắp nơi đến dâng hương tưởng nhớ và cầu bình an. Người cầu may mắn, bình an về đường con cái, người cầu cho con dâu, con gái làm tròn thiên chức làm mẹ khi sinh đẻ".