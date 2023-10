Kể khúc tráng ca Truông Bồn bằng tranh cát và máy bay không người lái

Kể khúc tráng ca Truông Bồn bằng ánh sáng (Video: Hoàng Lam).

Tối 29/10, tại Khu di tích quốc gia lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) diễn ra chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Dấu chân anh hùng". Chương trình do Báo Nhân dân phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2023) (Ảnh: N. Cường).

Chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: "Trang sử vinh danh" và "Lửa hồng tiếp bước tương lai".

Trong chương "Trang sử vinh danh", cuộc chiến bảo vệ huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam trên cung đường lửa Truông Bồn được tái hiện qua hồi ức của người lính lái xe (NSND Quốc Trị) và cựu TNXP (NSND Hồng Lựu) cùng sự tham gia của 150 diễn viên, nghệ sỹ, người dân địa phương và các em học sinh.

Rạng sáng 31/10/1968, 13 thanh niên xung phong (TNXP) thuộc tiểu đội 2 - Tiểu đội thép, Đại đội 317, Tổng đội TNXP tỉnh Nghệ An đã ngã xuống trong quá trình san lấp hố bom để bảo vệ huyết mạch giao thông quan trọng chi viện cho chiến trường miền Nam, khi chỉ còn vài tiếng nữa, đế quốc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Trong số họ, người đã có quyết định đi học, người sắp trở về quê hương làm đám cưới...

Cùng các tiết mục, hoạt cảnh được dàn dựng công phu, xuyên suốt chương 1 là hình ảnh cuộc chiến đấu và ngã xuống của các TNXP trên tuyến lửa Truông Bồn được họa sỹ Trí Đức thể hiện bằng tranh cát, tạo hiệu ứng đặc biệt đối với người xem.

Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn nghệ thuật bằng ánh sáng của hàng trăm máy bay không người lái (drone light). Trên bầu trời đêm - nơi một thời là tọa độ lửa, là túi bom - khúc bi tráng về những người lính TNXP "sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm" được kể lại bằng ánh sáng.

Máy bay không người lái xếp thành hình 13 ngôi sao - tượng trưng cho 13 linh hồn bất tử, 13 TNXP trong tiểu đội thép - đã ngã xuống trong trận bom sáng 31/10/1968. Họ ngã xuống để lá cờ Tổ quốc tung bay trên đất trời tự do, để cánh chim hòa bình sải cánh bay trên dặm dài đất nước...

Phần biểu diễn drone light lần đầu tiên được thực hiện tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm chiến thắng Truông Bồn tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt đối với người xem.

Trong chương 2 "Lửa hồng tiếp bước tương lai" là các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước cùng khát khao cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước.

Nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền với màn độc tấu violon Đất nước trọn niềm vui.

Ca sỹ Ngọc Sơn nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả với ca khúc Nghệ An trong trái tim tôi do chính anh sáng tác.

Ca sỹ Tạ Quang Thắng khuấy động sân khấu trong màn mưa với 2 ca khúc Đi để thêm yêu Việt Nam và Lá cờ.

Ca sỹ Phương Mỹ Chi biểu diễn ca khúc "Máu đỏ da vàng" (Video: Hoàng Lam)

Ca sỹ Phương Mỹ Chi góp mặt trong chương trình với 2 ca khúc sôi động Những ngôi sao xa xôi và Máu đỏ da vàng.

Giọng hát hay, vũ đạo đẹp cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn Sen Việt, các tiết mục biểu diễn của ca sỹ Phương Mỹ Chi nhận được sự cổ vũ đặc biệt của khán giả.

Hàng nghìn khán giả đội mưa theo dõi chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Dấu chân anh hùng".

Chương trình "Truông Bồn - Dấu chân anh hùng" đã góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, các TNXP, những người có công với cách mạng. Giúp các thế hệ sau hiểu hơn về những hy sinh, mất mát và gian khổ của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ, những TNXP đã lấp hố bom, mở đường không biết mệt mỏi, những TNXP quả cảm đứng giăng hàng làm cọc tiêu sống cho xe đi trong đêm...