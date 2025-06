Diễn viên Tạ Am - "trọc phú" Lý Hào phim Cầu vồng tình yêu - qua đời

Thông tin do con anh Tạ An Sa - con trai diễn viên Tạ Am - chia sẻ với phóng viên Dân trí. Cũng theo gia đình, lễ viếng của ông diễn ra lúc 9h30 ngày 7/6 tại Nhà tang lễ thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức lúc 10h30 cùng ngày, sau đó an táng tại quê nhà Phủ Lý (Hà Nam).

Trên trang cá nhân, NSƯT Khánh Hòa - con nuôi nghệ sĩ - cũng viết: "Con cảm ơn bố và mẹ đã yêu thương con như con ruột, hỗ trợ, giúp đỡ con từ những ngày đầu; khi con mới chập chững bước vào đời, lập nghiệp và có ngày hôm nay. Mong bố yên nghỉ, gia đình và khán giả sẽ mãi nhớ bố".

Nghệ sĩ Tạ Am (tên thật là Tạ Thời Am) sinh năm 1945 tại Hà Nam, từng có thời gian dài công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Diễn viên Tạ Am (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Dù hiếm khi đảm nhận vai chính, mỗi lần xuất hiện, nghệ sĩ Tạ Am đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất chân thực, tự nhiên và khả năng hóa thân xuất sắc vào nhiều dạng vai khác nhau

Ông ghi dấu ấn với người xem qua hàng loạt vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Trong đó, vai diễn nổi bật nhất phải kể đến nhân vật Lý Hào - gã trọc phú giàu lên từ nghề buôn đồng nát - trong Cầu vồng tình yêu.

Sau khi đổi đời, nhân vật Lý Hào luôn cố gắng che giấu xuất thân nghèo khó, dựng lên lớp vỏ bọc gia giáo, nề nếp và giàu có từ nhiều đời. Đây là tuyến vai hài hước, tính cách trăng hoa, nhưng lại rất sợ vợ. Nghệ sĩ Tạ Am thể hiện nhân vật này bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng, đậm chất đời thường.

Diễn xuất của ông ăn ý với NSND Hương Dung - người vào vai bà vợ đanh đá, sắc sảo. Trong phim, diễn viên Hồng Đăng và Salim đóng 2 người con của ông bà Lý Hào. Với dàn diễn viên thực lực, Cầu vồng tình yêu từng tạo nên cơn sốt trên sóng truyền hình thời điểm ra mắt.

Nghệ sĩ Tạ Am từng chia sẻ rằng, nhiều khán giả chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hài hước, trưởng giả học làm sang của nhân vật Lý Hào, nhưng ông lại cảm nhận được chiều sâu nội tâm và tình cảm cha con chân thành ẩn sau lớp vỏ ấy.

Với ông, đây là một vai diễn có sức nặng về tâm lý, nhờ đó ông được đông đảo công chúng nhận ra, yêu mến và thường xuyên xin chụp ảnh chung mỗi khi gặp mặt.

Nghệ sĩ Tạ Am và NSND Hương Dung trong phim "Cầu vồng tình yêu" (Ảnh: VTV).

Bên cạnh Cầu vồng tình yêu, nghệ sĩ Tạ Am còn góp mặt trong bộ phim nổi tiếng Chớm nắng (đạo diễn Vũ Minh Trí), và các phần thuộc series (loạt phim) Cảnh sát hình sự như: Cổ cồn trắng, Tuyết đen, Cô gái đến từ Bangkok, Đằng sau tội ác, Blog nàng dâu...

Dù chỉ đảm nhận các vai phụ, Tạ Am luôn thể hiện sự chỉn chu và chiều sâu nội tâm cho mỗi nhân vật, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Vai diễn cuối cùng của ông là trong phim Những người nhiều chuyện phát sóng năm 2017. Sau đó, ông ngừng hoạt động nghệ thuật vì gặp vấn đề sức khỏe. Theo người thân chia sẻ, ông từng bị tai biến, sức khỏe suy yếu trong những năm cuối đời.

Ngoài đời, nghệ sĩ Tạ Am sống giản dị. Vợ ông cũng là nghệ sĩ từng làm việc tại Đoàn kịch Hà Nội và Đoàn kịch Đường sắt. Vợ chồng ông từng mở quán cơm và buôn bán nhỏ sau khi về hưu để duy trì cuộc sống.

Lúc sinh thời, trong một lần chia sẻ với truyền thông, ông từng cho biết, nhiều năm lăn lộn với nghề, dù không danh hiệu, không lương hưu, có lúc không như ý, ông không hối hận, không tiếc nuối.

Nam nghệ sĩ hài lòng với phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật là được công chúng biết đến và yêu quý.