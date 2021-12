Jada Smith cạo trọc đầu và những người đẹp "không cần tóc" ở Hollywood

Nữ ca sĩ Sinead O'Connor từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về lý do tại sao cô gắn bó với kiểu đầu đinh: "Khi tôi còn nhỏ, chị tôi có mái tóc đỏ rất đẹp, tôi cảm thấy ghen tị với chị, nhưng mọi người không thích màu tóc đỏ nên thường nói ra những lời chê bai. Trong khi đó, mái tóc của tôi lại thường được khen là đẹp, đó là lý do tại sao sau này tôi cắt tóc, bởi tôi chẳng cần được khen là đẹp. Thực ra xinh đẹp cũng rất nguy hiểm, tôi đã từng liên tục bị quấy rối, đó là lý do tại sao tôi không thích mình đẹp, không mặc đẹp và không giữ mái tóc dài đẹp" (Ảnh: Glamour).