Hai người đẹp bước ra khỏi hôn nhân khiến nam giới... "đứng ngồi không yên"

Dân trí Trong tuần qua, hai mỹ nhân của Hollywood - Kim Kardashian và Megan Fox - đều có những hình ảnh "đốt cháy" ánh nhìn.

Kim Kardashian chuyên tâm làm việc của mình giữa lúc "giông bão"

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian vừa tuyên bố bước ra khỏi cuộc hôn nhân với rapper Kanye West được 4 tháng.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian vừa tuyên bố bước ra khỏi cuộc hôn nhân với rapper Kanye West được 4 tháng. Mới đây, công chúng lại tiếp tục chứng kiến người đẹp "siêu vòng 3" khóc nức nở trong tập cuối của show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians", cô chia sẻ về việc bản thân cảm thấy mình quá đỗi thất bại khi đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Hơn thế, xuyên suốt những tập cuối của show, Kim luôn nhận về mình những lý do để dẫn tới việc ly hôn, rằng cô không thể đồng hành cùng chồng trong những chuyến đi đây đó mà anh ưa thích, rằng Kanye West là một người cha tuyệt vời. Kim không hề chê bai, chỉ trích gì chồng cũ dù bản thân Kanye West vốn có nhiều bất ổn tâm lý với những cơn bốc đồng, phát ngôn thiếu kiểm soát.

Giữa bối cảnh đang tiến hành thủ tục ly hôn, Kim vẫn ở bên chăm sóc 4 người con và đảm đương các công việc kinh doanh khác.

Giữa bối cảnh đang tiến hành thủ tục ly hôn, Kim vẫn ở bên chăm sóc 4 người con và đảm đương các công việc kinh doanh khác, trong tuần này, Kim cũng phải đón nhận thêm thông tin về việc chồng cũ của cô đã bắt đầu hẹn hò với người mẫu Irina Shayk.

Dù vậy, người đẹp vẫn giữ được sự bình tĩnh, cô lựa chọn cách im lặng, thông qua những nguồn tin "thân cận", các trang tin giải trí được biết rằng Kim cảm thấy chuyện chồng cũ có "người mới" là hoàn toàn bình thường, cô mong chồng cũ "vui vẻ, mạnh khỏe", rằng hiện tại cô muốn có một quãng lặng để tập trung cho con cái, công việc và không muốn vội vã nghĩ tới chuyện hẹn hò.

"Nói là làm", ngay trong tuần, Kim tung ra bộ ảnh chụp để quảng bá cho dòng mỹ phẩm mới của mình. Những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Kim tiếp tục khiến truyền thông - công chúng ấn tượng bởi sự bình tĩnh đương đầu xử lý mọi việc của người đẹp 40 tuổi.

Ngay trong tuần, Kim tung ra bộ ảnh chụp để quảng bá cho dòng mỹ phẩm mới của mình.

Megan Fox - "biểu tượng gợi cảm" của Hollywood - đốt cháy ánh nhìn với áo lưới

Người đẹp 35 tuổi đã thu hút ánh nhìn khi xuất hiện tại một buổi chụp hình ở Los Angeles, Mỹ, hồi cuối tuần này.

Người đẹp 35 tuổi đã thu hút ánh nhìn khi xuất hiện tại một buổi chụp hình ở Los Angeles, Mỹ, hồi cuối tuần này. Cô phối áo lưới với áo khoác ngoài để vẻ gợi cảm giữ ở mức "vừa đủ" khi bước xuống phố.

Megan Fox hiện tại đang có mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Machine Gun Kelly.

Megan Fox hiện tại đang có mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Machine Gun Kelly sau khi cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nam diễn viên Brian Austin Green hồi năm ngoái, sau 10 năm gắn bó trong hôn nhân và đã có 3 người con chung với chồng cũ.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail