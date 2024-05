Con trai của "tài tử 5 vợ" Nicolas Cage bị điều tra vì đấm mẹ tím mắt

Theo thông tin do truyền thông Mỹ đăng tải, sự việc ẩu đả đã xảy ra tại nhà của nữ diễn viên Christina Fulton (56 tuổi) ở thành phố Los Angeles (Mỹ) hôm 28/4. Những bất đồng trong lúc đối thoại đã khiến Weston không giữ được bình tĩnh và tấn công mẹ ruột. Những ngày gần đây, nữ diễn viên Christina xuất hiện trên đường phố với một bên mắt bị thâm tím.

Sự việc đã nhanh chóng được trình báo tới cảnh sát. Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà riêng của bà Christina, bao gồm cả lực lượng y tế. Vì thương tích của bà Christina không nghiêm trọng, nên nữ diễn viên không cần phải được đưa tới bệnh viện.

Nữ diễn viên Christina Fulton bên con trai Weston Cage (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây, nữ diễn viên Christina Fulton xuống phố với một bên mắt bị thâm tím (Ảnh: Daily Mail).

Không có ai bị bắt giữ trong vụ việc này. Con trai của nữ diễn viên đã rời khỏi nhà mẹ ruột trước khi cảnh sát có mặt. Một số nguồn tin ẩn danh thân cận với nữ diễn viên Christina cho biết bà muốn giúp con trai vượt qua một giai đoạn khó khăn vì các vấn đề tâm lý. Vì vậy, bà đã gọi con trai tới nhà riêng để nói chuyện với con.

Trước thông tin gây sửng sốt đang được nhiều tờ tin tức đề cập, nữ diễn viên Christina lựa chọn im lặng. Christina và con trai Weston gần đây cùng đệ đơn kiện người vợ của anh này - cô Hila Arounian, vì cho rằng người phụ nữ này đã tìm cách lấy trộm của chồng 100.000 USD.

Ngoài ra, đơn kiện cũng tố cáo vợ của Weston đã gian dối thông tin để gây khó khăn, không cho các thành viên của gia đình nhà nội gặp gỡ hai cô con gái song sinh của Weston và Hila. Trong đơn đệ trình ra tòa, Christina còn cho rằng con dâu là người bạo hành tâm lý đối với con trai mình. Bà cho rằng Hila đã thao túng tâm lý Weston khiến con trai bà trở nên xa cách với các người thân ruột thịt.

Về phần mình, Weston cho rằng Hila đã lợi dụng anh này trong giai đoạn anh đang nỗ lực hồi phục vì gặp phải những vấn đề tâm lý. Weston đã có hai con trai từ các mối quan hệ tình cảm trước đây. Anh kết hôn với Hila trong năm 2018 và có thêm hai cô con gái song sinh.

Nữ diễn viên Christina Fulton khi còn gắn bó với tài tử Nicolas Cage nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Nicolas Cage bên con trai cả Weston Cage (Ảnh: Daily Mail).

Trước sự việc gây sốc xảy tới với bạn gái cũ và con trai cả, tài tử Nicolas Cage (60 tuổi) giữ im lặng. Cage đang trong cuộc hôn nhân thứ 5. Năm 1988, Nicolas Cage từng hẹn hò nữ diễn viên Christina Fulton và có với Christina một người con trai - Weston Coppola Cage (SN 1990).

Về sau này, Nicolas Cage kết hôn tới 5 lần. Ngoài Weston, nam diễn viên đã có thêm con trai Kal-El với người vợ thứ 3 Alice Kim và con gái August Francesca với người vợ thứ 5 Riko Shibata.

Nữ diễn viên Christina Fulton xuống phố với một bên mắt bị thâm tím (Video: Daily Mail).

Cuộc đời thăng trầm của "tài tử 5 vợ" Nicolas Cage

Nicolas Cage từng đi qua hôn nhân với nữ diễn viên Patricia Arquette (gắn bó trong giai đoạn 1995-2001), nữ ca sĩ Lisa Marie Presley (2002-2004) và cô Alice Kim (2004-2016).

Cuộc hôn nhân thứ hai với nữ ca sĩ Lisa Marie Presley chỉ kéo dài 107 ngày. Cuộc hôn nhân thứ 4 với chuyên gia trang điểm Erika Koike là cuộc hôn nhân ngắn nhất của Cage, nam tài tử đệ đơn ly hôn chỉ sau... 4 ngày kết hôn. Lý do hủy hôn được Nicolas Cage đưa ra là do ông đã quá... say xỉn khi thực hiện thủ tục kết hôn, nên không thực sự ý thức rõ được những việc mình đang làm.

Tài tử Nicolas Cage bên người vợ thứ 5, Riko Shibata kém ông 31 tuổi (Ảnh: Daily Mail).

Ở Hollywood, tài tử Nicolas Cage được biết tới là một ngôi sao có phong cách sống phóng túng, lạ lùng, cuộc đời nam diễn viên cũng đã đi qua không ít thăng trầm.

Nicolas Cage từng là một trong những tài tử kiếm bộn tiền nhất kinh đô điện ảnh, với những bộ phim đình đám một thuở như Leaving Las Vegas (Rời khỏi Las Vegas - 1995) hay National Treasure (Kho báu quốc gia - 2004).

Đã có thời, Nicolas Cage là một ngôi sao hạng A ở Hollywood, có khối tài sản lên tới 150 triệu USD. Nhưng rồi ông làm sụp đổ cả khối tài sản của mình vì chi tiêu quá phung phí.

Từ việc chi nhiều triệu USD cho các căn biệt thự không ở đến, cho tới việc sưu tầm… sọ khủng long và nhiều món đồ kỳ dị khác, Cage khiến khối tài sản của mình hiện chỉ còn vào khoảng 25 triệu USD.

Nam diễn viên từng hai lần được đề cử tại giải Oscar và một lần rinh về tượng vàng dành cho Nam chính xuất sắc (với vai diễn trong Leaving Las Vegas). Sau thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, Cage phải liên tiếp nhận đóng các phim dở, cốt để có tiền trả những khoản nợ từng vướng phải.

Nicolas Cage đã gắn bó với Riko Shibata được hai năm trong hôn nhân, họ đã có một cô con gái (Ảnh: Daily Mail).

Ở tuổi lục tuần, Cage đã kịp tích cóp một khối gia sản mới sau khi tiêu tán hết khối gia sản khổng lồ từng gây dựng được. Trong thập niên 2010, Cage tích cực đóng phim, mỗi năm, ông đều đóng từ 3 phim trở lên, có năm ông đóng tới 8 phim. Sự nghiệp của Cage bắt đầu suy sụp sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

"Tôi đã đầu tư quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản. Khi xảy ra khủng hoảng tài chính, lĩnh vực này bị ảnh hưởng nặng nề, tôi trở nên điêu đứng, có thời điểm tôi rơi vào nợ nần. Tôi nhớ có thời điểm tôi nợ tới 6 triệu USD", Cage chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Sau khi rơi vào nợ nần, Cage nhận tất cả những lời mời diễn xuất gửi tới cho mình. Dù nam tài tử biết rõ có nhiều phim dở ngay từ khâu kịch bản, nhưng Cage vẫn nhận lời tham gia diễn xuất.

Trong thời điểm mà áp lực kinh tế đè nặng lên cuộc sống, Cage thấy chính những bộ phim "dở ẹc" đã giúp mình dần thoát ra khỏi áp lực nợ nần và không phải tuyên bố phá sản.

"Không nghi ngờ gì, chính việc lao động diễn xuất đã giúp ích cho cuộc đời tôi. Dù có những bộ phim khiến tôi bị chê bai, nhưng những bộ phim ấy vẫn có giá trị đối với cuộc sống của riêng tôi", Cage nói.

Nam diễn viên Nicolas Cage xuất hiện bên con trai Weston Cage (Video: Daily Mail).

Có những thời điểm, Cage tưởng như mình đã chạm đáy và chỉ còn một lựa chọn là tuyên bố phá sản, nhưng rồi ông quyết gắng gượng, tiếp tục diễn xuất trong những dự án phim dở và không để tâm tới những lời bình luận.

Dù vậy, cũng tới một thời điểm mà sự dễ tính của Cage không còn phát huy tác dụng. Các liên hệ mời diễn xuất giảm dần vì tên tuổi của Cage không còn như trước. Đến các dự án phim "mì ăn liền" cũng không mời Cage nữa. Lúc này, Cage phải vật lộn tìm cách trả nợ, đóng thuế và còn phải chi nhiều tiền vì mẹ ruột có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Cage không muốn để mẹ vào điều trị trong bệnh viện, nhưng dịch vụ điều trị ngoại trú chất lượng dành cho bệnh nhân có vấn đề sức khỏe tâm thần khiến Cage phải chi trả tới 20.000 USD/tháng. Ông lại rơi vào cảnh không có đủ tiền để chi tiêu các khoản. Sau đó, Cage đã phải bán lỗ một số bất động sản để có tiền chi trả các khoản.