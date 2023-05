Gây tranh cãi, "Nàng tiên cá" vẫn thống trị doanh thu phòng vé

Ngày 26/5, bộ phim Nàng tiên cá phiên bản người đóng của hãng Walt Disney chính thức ra mắt khán giả sau thời gian dài chờ đợi. Phim được làm lại phiên bản hoạt hình ăn khách và nổi tiếng của hãng ra mắt từ 35 năm trước.

Chỉ trong vòng 4 ngày ra mắt, phim thu về khoản doanh thu ấn tượng 118 triệu USD tại Mỹ và đứng thứ 5 trong danh sách những phim có doanh thu phòng vé cao nhất đợt lễ Memorial Day tại Mỹ. Riêng tại thị trường Mỹ, 68% khán giả tới rạp xem là phụ nữ. Trong đó, 25% khán giả thuộc độ tuổi từ 25 đến 34.

"Nàng tiên cá" đạt doanh thu 118 triệu USD tại thị trường Mỹ trong tuần đầu ra mắt khán giả (Ảnh: Disney).

Trên thế giới, phim thu về 68,3 triệu USD cho nhà phát hành tại 51 quốc gia khác. "Bộ phim rất cổ điển. Cả phụ nữ và nam giới thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đều tới rạp xem phim. Thành tích này cho thấy, Nàng tiên cá nằm trong nhóm các bộ phim yêu thích của hãng Disney. Phim đưa khán giả về những khoảnh khắc tuổi thơ và cũng là cơ hội hoàn hảo để giúp nhiều người bày tỏ tình cảm với thế hệ tiếp theo", Tony Chambers - trưởng bộ phận phát hành của hãng Disney chia sẻ.

Sau tuần đầu ra mắt, Nàng tiên cá được kỳ vọng thành công tại phòng vé quốc tế cũng như khu vực Bắc Mỹ, nối tiếp thành công của những bản phim làm lại trước đó. Bản phim làm lại Aladdin (2019) thu về 117 triệu USD sau 4 ngày cuối tuần lẫn đầu tuần sau đó, nhanh chóng đạt mốc 1 tỷ USD toàn cầu. Nối tiếp Aladdin, phim Vua sư tử (The Lion King) thu 23 triệu USD tiền chiếu sớm, doanh thu 3 ngày cuối tuần là 191 triệu USD, sau đó phim cũng cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu.

Ra mắt cùng thời điểm với Nàng tiên cá tại Mỹ là bom tấn Fast X. Trong tuần đầu ra mắt, Fast X chỉ đạt doanh thu hơn 113 triệu USD tại Mỹ, kém con số mà Nàng tiên cá đạt được. Tuy nhiên, tại thị trường quốc tế, Fast X là bộ phim hút khách và thu về hơn 500 triệu USD doanh thu phòng vé cho nhà sản xuất, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm 2023.

Một cảnh trong "Nàng tiên cá" phiên bản người đóng (Ảnh: Disney).

Tại thị trường Việt Nam, Nàng tiên cá không quá hấp dẫn với khán giả Việt và chỉ xếp thứ 3 theo ngày tại thị trường. Doanh thu của phim ngày 27/5 là 1,21 tỷ đồng - xếp thứ 3 trong danh sách những phim ăn khách, theo Box Office Vietnam. Tổng doanh thu của phim sau 2 ngày chiếu là 2,91 tỉ đồng.

Hiện, phim ăn khách nhất tại phòng vé Việt là Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời của đạo diễn Doyama Takumi - phần phim thứ 42 trong thương hiệu phim hoạt hình Doraemon. Trong ngày 27/5, phim thu trên 5 tỷ đồng tiền vé, tổng doanh thu tại thị trường Việt của phim là trên 20,4 tỷ đồng.

Phim Fast X xếp thứ 2 theo ngày với 4,4 tỷ đồng. Phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải xếp sau phim Nàng tiên cá với số tiền trên 596 triệu đồng trong cùng ngày.

Lý giải sức hấp dẫn của "Nàng tiên cá" phiên bản người đóng

Nàng tiên cá bản mới nhất thay đổi thông điệp truyền tải, còn cốt truyện về cơ bản bám sát bản phim hoạt hình năm 1989. Phim quy tụ dàn sao như Halle Bailey vai nàng tiên cá Ariel, Jonah Hauer-King vai hoàng tử Eric, Javier Bardem vai vua Triton - cha của Ariel, Melissa McCarthy vai phù thủy bạch tuộc Ursula, Daveed Diggs lồng tiếng cho cua Sebastian, Jacob Tremblay lồng tiếng cho cá Flounder... Kinh phí được đầu tư khoảng 250 triệu USD để sản xuất và do đạo diễn Rob Marshall "nhào nặn".

"Nàng tiên cá" phiên bản hoạt hình nổi tiếng của Disney ra mắt vào năm 1989 (Ảnh: Disney).

Bộ phim xoay quanh cuộc đời của nàng công chúa có tính cách khác biệt và lối sống khác với những người chị em của mình. Đó là Ariel, cô luôn có ước mơ đặt chân lên mặt nước và được tiếp xúc với con người. Vì mẹ cô đã từng mất mạng khi lên bờ nên cha cô luôn ngăn cấm con gái. Đỉnh điểm là khi ông biết về mối tình của cô và hoàng tử Eric.

Cũng vì điều này, mụ Ursula đã chớp lấy thời cơ dụ dỗ Ariel đổi giọng hát lấy đôi chân và buộc cô trong 3 ngày phải chiếm được tình yêu chân thành của hoàng tử và có nụ hôn từ anh. Cũng từ đây, mọi biến cố của Ariel xảy ra.

Nội dung phim khá tương đồng với phiên bản hoạt hình nhưng khác biệt lớn nhất là Nàng tiên cá (2023) xây dựng nhân vật nữ chính yêu thích khám phá thế giới hơn là việc chiếm lấy trái tim của một người đàn ông.

Ngay khi Halle Bailey được công bố là diễn viên đóng vai nàng tiên cá Ariel cũng như trailer đầu tiên của phim được công bố, cô trở thành tâm điểm bàn tán vì ngoại hình không giống nàng tiên cá da trắng tóc đỏ điệu đà từng xuất hiện trong phiên bản hoạt hình ra mắt năm 1989.

Hình ảnh đầu tiên của Nàng tiên cá ra mắt tháng 9 năm ngoái, trailer đã nhận 2 triệu nút dislike (không thích). Tuy nhiên, càng gây tranh cãi, Nàng tiên cá bản người đóng lẫn cái tên Halle Bailey càng được chú ý.

Nhân vật nàng tiên cá Ariel của Halle Bailey trong "Nàng tiên cá" phiên bản người đóng (Ảnh: Disney).

Trái với những phản ứng tiêu cực từ khán giả với nhân vật Ariel của Halle Bailey trước đó, phim nhận lời khen từ người xem lẫn giới phê bình. Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim đạt số điểm 67%. Các nhà phê bình có chung quan điểm nữ chính Halle Bailey đã gây tiếng vang và đánh giá bộ phim là màn tái hiện thú vị của Disney.

Tờ The Wrap gọi bộ phim là một sự mới mẻ với một tác phẩm kinh điển được yêu thích, lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích và biến thành hiện thực. Phim đưa khán giả lặn xuống vùng biển chưa được khám phá cùng với các nhân vật trung tâm.

Cây bút Pete Hammond của Deadline Hollywood viết: "Đạo diễn Marshall đã làm một bộ phim với tất cả kỹ xảo cần thiết, dù không thay thế bản gốc trong trái tim khán giả, ít nhất đã tạo ra một bộ phim có thể đứng cạnh bộ phim kinh điển năm 1989 để trở thành một phần đáng nhớ trong thế giới điện ảnh của chúng ta".

Phần lớn ý kiến của giới chuyên môn nhận định, vai Ariel của nữ ca sĩ sinh năm 2000 là điểm sáng của phim. Halle Bailey được đánh giá cao ở cả diễn xuất lẫn giọng hát, biến nhân vật Ariel thành nàng tiên cá ấn tượng trên màn ảnh. Hai bài nhạc kinh điển Part of your world, Under the sea qua giọng hát của Halle Bailey đều làm tăng trải nghiệm người xem rất nhiều.