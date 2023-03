Trailer "Nàng tiên cá" đạt kỷ lục lượt xem dù nữ chính bị chê "chưa đẹp"

Ra mắt vào cuối tuần vừa rồi, đoạn clip ngắn giới thiệu bộ phim Nàng tiên cá phiên bản người đóng với sự góp mặt của Halle Bailey và Melissa McCarthy đã lập kỷ lục mới cho hãng Disney. Chỉ trong vòng một ngày ra mắt, trailer giới thiệu phim đạt con số 108 triệu lượt xem tính trên toàn cầu, trở thành một trong những clip được xem nhiều nhất của hãng Disney.

Poster bộ phim "Nàng tiên cá" phiên bản người đóng (Ảnh: Walt Disney).

Trước đó, kỷ lục về lượt xem của hãng Disney đang được bộ phim Vua sư tử (năm 2019) nắm giữ với 130 triệu lượt xem. Thành tích của Nàng tiên cá vượt xa những tác phẩm được làm lại khác của hãng Disney như Aladdin, Maleficent: Mistress of Evil, Mulan và Cruel.

Đoạn trailer của Nàng tiên cá được Disney chính thức trình làng lần đầu tại lễ trao giải Oscar 2023. Đoạn trailer dài 2 phút giới thiệu chi tiết về thế giới đại dương huyền ảo cùng các nhân vật quan trọng trong chuyến phiêu lưu kinh điển của nàng tiên cá Ariel.

Ngoài sự góp mặt của nữ diễn viên chính Halle Bailey (thủ vai Ariel) còn có sự góp mặt của nam diễn viên Jonah Hauer-King (vai hoàng tử Eric), Melissa McCarthy (vai phù thủy Ursula) và Javier Bardem (vai vua Triton). Các nhân vật này cũng xuất hiện trong trailer chính thức mới.

Trailer mở đầu với cảnh Ariel giải cứu hoàng tử Eric sau một tai nạn đắm tàu. Dù cha cô, vua Triton, cảnh báo nguy hiểm về loài người nhưng nàng tiên cá vẫn mê mẩn thế giới bên ngoài đại dương và phải lòng người đàn ông điển trai mà cô đã cứu mạng. Đoạn trailer cũng hé lộ những phân cảnh bí hiểm về phù thủy Ursula cũng như những cảnh quay lãng mạn giữa Ariel và hoàng tử Eric.

Tạo hình của "nàng tiên cá" Halle Bailey khiến khán giả tranh cãi (Ảnh chụp màn hình).

Trailer cũng hé lộ hình ảnh đẹp mắt, sống động dưới lòng đại dương và ca khúc chủ đề của bộ phim - Part of your world được phối lại một cách mới mẻ. Giải thích về lượng xem kỷ lục của trailer giới thiệu bộ phim Nàng tiên cá phiên bản người đóng, trang Movies Web cho biết, phim nhận được nhiều sự kỳ vọng, được xem là "bom tấn" của Disney ra mắt trong năm 2023.

Song, bộ phim cũng là một tác phẩm gây tranh cãi. Bên dưới trailer chính thức của phim, nhiều bình luận ác ý đã hướng vào nữ chính. Hiện, hãng Disney phải ẩn lượt người "không thích" trailer.

Chi tiết nàng tiên cá da màu, khác xa bản hoạt hình hay trong miêu tả trong truyện cổ tích Andersen, vốn là tâm điểm bàn cãi của khán giả yêu điện ảnh suốt hai năm qua. Nữ chính Halle Bailey không làm hài lòng phần lớn khán giả bởi ngoại hình vì sở hữu làn da nâu và kiểu tóc tết đặc trưng của nhiều cô gái châu Phi.

Trong phiên bản hoạt hình, nàng tiên cá sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng, suôn mượt, làn da trắng sáng nhưng trong phiên bản người đóng, nhân vật nổi tiếng này có tóc màu nâu, bông xù và làn da đậm màu.

Một cảnh phim "Nàng tiên cá" (Ảnh: Walt Disney).

Trước những tranh cãi về tạo hình của "nàng tiên cá" Halle Bailey, nam diễn viên Josh Gad đã lên tiếng bênh vực Halle Bailey và lên án nạn biệt chủng tộc đang diễn ra tại Hollywood. "Tưởng tượng về sự thảm hại và tổn thương trong cuộc sống khiến mọi người phải chú tâm vào màu da của một nàng tiên cá biết hát", nam diễn viên bày tỏ.

Halle Bailey được đạo diễn Rob Marshall của Nàng tiên cá lựa chọn nhờ giọng hát tuyệt vời. Ông còn thấy ở cô sự kết hợp hiếm có giữa tinh thần, trái tim, tuổi trẻ, sự ngây thơ và khí chất. Theo ông, đây là những yếu tố nội tại cần thiết để nhập vai diễn mang tính biểu tượng.

Đạo diễn Rob Marshall lần đầu phát hiện tài năng của Halle Bailey tại giải Grammy 2019 khi xem màn trình diễn ca khúc Where Is the Love? của cô và chị gái - Chloe. Ông bị cuốn hút bởi giọng hát trong vắt như pha lê của ngôi sao trẻ. Vì thế, ông mời cô thử vai trong Nàng tiên cá bằng cách thể hiện bài hát của nhân vật - Part of Your World.

"Khoảnh khắc Bailey cất tiếng hát, mọi điều hoàn hảo nhất của bản gốc được tái hiện. Cảm giác tuyệt vời nhất trong phim không chỉ bởi giọng hát trong như pha lê của cô ấy mà còn là cảm xúc khi cô ấy hát", Marshall chia sẻ.

Nữ diễn viên Halle Bailey tham dự lễ trao giải Oscar 2023 (Ảnh: Getty Images).

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào lựa chọn của mình: "Halle Bailey có khả năng rất tốt trong việc đào sâu tìm kiếm đam mê và tình yêu đích thực trong Ariel. Tôi đã được chứng kiến một diễn viên lớn được sinh ra".

Chia sẻ với tờ The Face hồi tháng 2 vừa rồi về những bình luận ác ý hướng vào mình, Halle Bailey nói: "Tôi hiểu, mọi người không nghĩ họ đang hành động như một người phân biệt chủng tộc. Nhưng giờ tôi chính là nàng tiên cá trong phim. Mọi người không hiểu, khi là một người da màu, cảm giác bị phân biệt sẽ thế nào. Điều quan trọng với những người da màu chúng tôi chính là nhìn nhận năng lực bản thân".

Ngoài yếu tố bí ẩn mang tên Halle Bailey, Nàng tiên cá phiên bản mới còn gây chú ý với màn đầu tư khủng cho trang phục và bối cảnh phim. Nhà thiết kế trang phục đoạt giải Oscar, Colleen Atwood, đã tạo ra hơn 1.000 bộ trang phục, bao gồm cả đuôi tiên cá đặc trưng của Ariel và những phần tua rua bạch tuộc phức tạp của Ursula.

Bên cạnh đó, để tái hiện lại đại dương sống động, các cảnh quay được đội ngũ sản xuất kết hợp giữa hiệu ứng thực tế và kỹ xảo điện ảnh tiên tiến. Các cảnh quay đều được thực hiện trong một bể nước lớn 60.000 gallon, được trang bị các thang máy thủy lực, máy gió để tái tạo sự chuyển động của sóng và dòng chảy.

Nàng tiên cá phiên bản người đóng nằm trong chuỗi tái khởi động các thương hiệu hoạt hình nổi tiếng toàn thế giới của hãng Disney cùng Beauty and the Beast (2017), The Lion King (2019) hay Aladdin (2021). Bộ phim được chắp bút bởi bộ đôi biên kịch Jane Goldman và David Magee, Rob Marshall nắm vai trò đạo diễn. Phim sẽ được công chiếu chính thức vào ngày 26/5.