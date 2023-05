Phản ứng trái chiều với "Nàng tiên cá" phiên bản da màu bị chê kém sắc

Bộ phim theo chân Ariel, người con út của vua thủy tề Triton sở hữu giọng hát say đắm lòng người. Dưới sự kìm kẹp của vua cha, nàng khao khát được sống tự do và có niềm hứng thú đặc biệt với thế giới trên cạn. Tình cờ một đêm nọ, Ariel cứu hoàng tử Eric khỏi vụ đắm tàu và trót lòng si mê anh.

Dù vướng sự phản đối của vua cha, Ariel vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Cô bị phù thủy Ursula dụ dỗ đổi giọng hát để có được đôi chân như người phàm trần. Kể từ đây, Ariel dấn thân vào hành trình khám phá thế giới, chinh phục trái tim của hoàng tử điển trai.

Một cảnh trong phim "Nàng tiên cá" phiên bản người đóng (Ảnh: Disney).

Nhiều tờ báo khen Nàng tiên cá phiên bản người đóng trung thành với bản gốc. Đặc biệt, âm nhạc của phim với loạt ca khúc huyền thoại như Part of Your World, Kiss the Girl, Wild Uncharted Waters hay Under the Sea... đều rất ấn tượng. Phần lớn các ca khúc này do nữ diễn viên chính Halle Bailey thể hiện. Giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất cũng như giọng hát của nữ ca sĩ da màu.

Cây bút Ellen E Jones của tờ The Guardian nhận xét: "Halle Bailey, với đôi mắt to tròn, giọng hát cao vút và tâm hồn thuần khiết, đã biến nhân vật của cô ấy trở nên tự nhiên như thật. Vì vậy, thật trớ trêu khi vai diễn Ariel của cô ấy từng gây tranh cãi".

Bộ phim Nàng tiên cá được công bố kế hoạch thực hiện từ năm 2021. Tuy nhiên, trong vòng hai năm qua, tạo hình nhân vật Ariel đã tạo nên nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Việc đạo diễn lựa chọn một nữ diễn viên da màu vào vai nàng tiên cá Ariel, khác xa bản gốc, gây xôn xao.

Halle Bailey gây tranh cãi khi vào vai nàng tiên cá Ariel (Ảnh: Disney).

"Nàng tiên cá" Halle Bailey mang làn da nâu và kiểu tóc tết đặc trưng của nhiều cô gái châu Phi. Năm ngoái, khi trailer đầu tiên của phim được công bố, nó đã trở thành chủ đề tâm điểm bàn tán trên mạng. Chỉ sau 2 ngày công chiếu, đoạn quảng cáo phim đã thu về hơn 9 triệu lượt xem, hơn 300.000 lượt thích nhưng hơn 1,3 triệu lượt "dislike" (không thích). Con số này ngày một tăng khiến kênh YouTube của Walt Disney Studios phải ẩn số lượt dislike.

Nhiều ý kiến nhận định, nữ nghệ sĩ da màu Halle Bailey không hợp với vai tiên cá Ariel. "Nhìn cô tiên cá Ariel không có nét ngây thơ nào", "Màu phim quá tối và nhân vật cũng không sáng", "Tôi thực sự thất vọng khi xem tạo hình của tiên cá Ariel, hoàng tử cũng không được như mong đợi"... là những ý kiến về bộ phim.

Nhà phê bình D. Jeremy nhận định: "Việc gán ghép nhân vật mang nét đặc trưng văn hóa Bắc Âu vào một diễn viên gốc Phi là hành vi xâm phạm văn hóa của người da màu. Bởi cách thức người gốc Phi thể hiện bản thân qua âm nhạc, tình yêu, lịch sử xã hội đều khác biệt và không liên hệ tới nguồn gốc và bối cảnh sinh ra nhân vật nàng tiên cá".

Trong phiên bản hoạt hình, nàng tiên cá sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng, suôn mượt, làn da trắng sáng nhưng trong phiên bản người đóng, nhân vật nổi tiếng này có tóc màu nâu, bông xù và làn da đậm màu.

Các nhà phê bình đánh giá cao giọng hát và nỗ lực của Halle Bailey khi vào vai nàng tiên cá Ariel (Ảnh: Disney).

Song, trái với sự phản ứng của khán giả, đạo diễn phim lại khẳng định, Halle Bailey là lựa chọn đúng đắn cho vai diễn nàng tiên cá Ariel. Đạo diễn Rob Marshall của Nàng tiên cá tìm thấy sự kết hợp hiếm có giữa tinh thần, trái tim, tuổi trẻ, sự ngây thơ và khí chất ở Halle Bailey. Theo ông, đây là những yếu tố nội tại cần thiết để nhập vai diễn mang tính biểu tượng.

Đạo diễn Rob Marshall nói: "Bailey có khả năng rất tốt trong việc đào sâu tìm kiếm đam mê và tình yêu đích thực trong Ariel. Tôi đã được chứng kiến một diễn viên lớn được sinh ra".

Đạo diễn Rob Marshall lần đầu phát hiện Halle Bailey tại giải Grammy 2019 khi xem màn trình diễn ca khúc Where Is the Love? của cô và chị gái - Chloe. Ông bị cuốn hút bởi giọng hát trong vắt như pha lê của ngôi sao trẻ. Vì thế, ông mời cô thử vai trong Nàng tiên cá bằng cách thể hiện bài hát của nhân vật - Part of Your World.

"Khoảnh khắc Bailey cất tiếng hát, mọi điều hoàn hảo nhất của bản gốc được tái hiện. Cảm giác tuyệt vời nhất trong phim không chỉ bởi giọng hát như pha lê của cô ấy mà còn là cảm xúc khi cô ấy hát", đạo diễn Marshall chia sẻ.

Đúng như nhận định của đạo diễn Marshall, tờ The Wrap cũng khen ngợi giọng ca da màu: "Bailey mang đến phiên bản Ariel chân thực, khác với nàng tiên cá trong phim hoạt hình. Giọng hát của cô ấy hoàn toàn phù hợp với sự ngây thơ, ngọt ngào của nhân vật. Không còn nghi ngờ gì khi màn trình diễn của Bailey là điểm thu hút nhất bộ phim".

Một cảnh trong phim "Nàng tiên cá" (Ảnh: Disney).

Nhiều nhà phê bình nhận định, nữ ca sĩ sinh năm 2000 có nhiều phút giây tỏa sáng trên màn ảnh rộng, thể hiện được tinh thần và năng lượng tích cực. Và giọng ca trời phú đã giúp Ariel của Halle Bailey khác biệt so với tất cả phiên bản khác.

Chia sẻ trước khi Nàng tiên cá chính thức ra mắt khán giả, Halle Bailey nói: "Tôi chỉ tập trung vào sự tích cực và những phản ứng đẹp đẽ. Mục đích lớn chính là giúp những đứa trẻ da màu có thể nhìn nhận bản thân và hiểu rằng chúng xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp. Khoảnh khắc đặc biệt như vậy khiến tôi cảm thấy mình đang làm đúng và ở đúng nơi".

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim Nàng tiên cá hiện nhận điểm số 72% từ 119 nhà phê bình, đạt chứng nhận "cà chua tươi". Bên cạnh âm nhạc, hình ảnh cũng là điểm sáng không thể bỏ qua trong bộ phim. Điểm nhấn của phim là hình ảnh thế giới dưới lòng đại dương sống động và cuốn hút.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến không hài lòng với Nàng tiên cá phiên bản người đóng. Cây bút Lindsey Bahr của tờ AP đánh giá Nàng tiên cá là "một sự vỡ mộng". Cô cho rằng, phim vẫn mắc lỗi kịch bản tương tự nhiều dự án trước đó của Disney.

"Nàng tiên cá" Halle Bailey trong ngày ra mắt bộ phim tại Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Nhà phê bình Justin Chang nhận định Nàng tiên cá (năm 2023) kém xa bản gốc. Trong khi nhà phê bình Johnny Oleksinski của New York Post lại bày tỏ sự thất vọng với phần nhạc phim. Tờ Hindustantimes nhận định, Nàng tiên cá phiên bản người đóng là một bộ phim nhạt nhẽo, rỗng tuếch và thiếu điểm nhấn.

Ngoài ngôi sao trẻ Halle Bailey, Nàng tiên cá phiên bản người đóng còn có sự tham gia diễn xuất của Jonah Hauer-King (vai Eric), Melissa McCarthy (vai Ursula), Javier Bardem (vai Vua Triton)... Trong số các diễn viên lồng tiếng, Daveed Diggs đóng vai chú cua Sebastian, Awkwafina là chú chim Scuttle và Jacob Tremblay thể hiện nhân vật cá Flounder.

Doanh thu phòng vé của Nàng tiên cá tại Mỹ và Canada được kỳ vọng đạt 120 - 125 triệu USD và khoảng hơn 200 triệu USD trên toàn thế giới. Bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 26/5.