Sau nàng tiên cá, Lọ Lem phiên bản mới gây xôn xao vì khác xa bản gốc

Descendants: The Rise of Red tập trung nội dung vào một trong 2 người con của Lọ Lem, cụ thể là cô con gái Chloe. Phim dự kiến phát hành trên nền tảng Disney+ và là phần phim thứ 4 thuộc thương hiệu phim Descendants đình đám của hãng Disney.

Lọ Lem và hoàng tử Charming trong "Descendants: The Rise of Red" (Ảnh: Disney).

Trước đó, Disney từng gây xôn xao khi công bố tạo hình và lựa chọn hình ảnh nhân vật nàng tiên cá Ariel trong phiên bản Nàng tiên cá (năm 2023) người đóng. Vai diễn nàng tiên cá do nữ ca sĩ da màu Halle Bailey thủ vai khiến nhiều người phản đối vì khác xa hình ảnh nàng tiên cá Ariel da trắng, tóc đỏ trong phiên bản hoạt hình gốc.

Trong phần phim Descendants: The Rise of Red, nàng công chúa Lọ Lem do nữ ca sĩ - diễn viên Brandy thủ vai. Ở tuổi 44, Brandy tiếp tục thủ vai nàng Lọ Lem - nhân vật cô từng đóng 25 năm trước trong một phiên bản hiện đại từ năm 1997.

Không chỉ có màu da khác, màu tóc của Lọ Lem mới cũng chuyển sang xanh lam, thay vì vàng hoe như phiên bản hoạt hình. Với tạo hình khác hẳn phiên bản hoạt hình kinh điển của Disney, khán giả tiếp tục lao vào tranh cãi. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc khi Disney thay đổi hoàn toàn hình tượng một nhân vật quen thuộc.

Nữ ca sĩ Brandy vào vai Lọ Lem trong phiên bản năm 1997 (Ảnh: Deadline).

Brandy và Paolo Montalban trong "Descendants" thực hiện năm 1997 (Ảnh: Deadline).

Descendants: The Rise of Red còn khiến khán giả không hài lòng vì thay đổi nội dung bộ phim. Về độ tuổi, Lọ Lem trong phim đã có 2 con và lên ngôi nữ vương, vợ của vua Charming. Do vậy, nhiều khán giả cho rằng, việc lựa chọn một diễn viên U50 để vào vai Lọ Lem là hợp lý.

Ngoài ra, nam diễn viên người Mỹ gốc Philippines Paolo Montalban - người từng đóng cặp với Brandy trong bản phim 1997 cũng trở lại với vai hoàng tử Charming.