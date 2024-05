"Em gái mưa": Hương Tràm chỉ mặc một bộ đồ, nói gì khi hát hit của Mỹ Linh?

Sau sự cố bị hủy show vào hôm 12/5 do trời mưa lớn, Hương Tràm cùng ê-kíp đã "đền bù" cho khán giả Thủ đô đêm nhạc Em gái mưa vào tối 13/5 tại không gian âm nhạc Music Garden, thuộc Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đây là đêm nhạc riêng của Hương Tràm kể từ khi về Việt Nam sau 4 năm du học Mỹ. Giọng ca xứ Nghệ chọn Hà Nội là nơi đầu tiên để tri ân khán giả bởi đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm và nuôi dưỡng tâm hồn cô trong nhiều năm xa xứ.

Mở màn phần diễn của mình, Hương Tràm thể hiện bản hit Ngại ngùng cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn là những vũ công thân thiết đến từ trong TPHCM. Tiếp đến là loạt ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa, Duyên mình lỡ, Ra là em đâu quá mong manh... Đây là những bản pop ballad đình đám gắn liền với tên tuổi của Hương Tràm nhưng được phối mới hoàn toàn mang đến cảm xúc đặc biệt cho người nghe.

Hương Tràm khoe giọng hát qua những ca khúc nổi tiếng trong đêm nhạc "Em gái mưa" (Video: Hữu Bách).

Riêng với Em gái mưa - ca khúc chủ đề đêm nhạc - được nữ ca sĩ thể hiện kết hợp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Phần lời tiếng Anh do một sinh viên du học ở Singapore sáng tác. Hương Tràm vô tình nghe được nhưng không thể tìm được cô bé đó là ai. Cô quyết định thể hiện phần lời Anh vì cảm thấy rất gần gũi, rất hay và mong muốn mang đến cho khán giả có thể cảm nhận được khía cạnh cảm xúc khác của bài hát.

Điểm nhấn trong phần trình diễn của Hương Tràm phải kể đến liên khúc Tóc gió thôi bay - Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa - hai nhạc phẩm trữ tình nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Trương Quý Hải.

Nữ ca sĩ đã lên nốt C6 - nốt cao nhất của giọng soprano nữ - một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Cách xử lý này được cô áp dụng nhiều lần khi học thanh nhạc bên Mỹ.

Trở lại Việt Nam sau 4 năm du học bên Mỹ với đêm nhạc đầu tiên tại Thủ đô, Hương Tràm cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi cô không có sự đầu tư về trang phục. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 biểu diễn suốt hơn 2 tiếng nhưng chỉ mặc một bộ đồ.

Nói về điều này, Hương Tràm cho biết, đó là sự lựa chọn của mình. Cô muốn thay vì dành 10 phút để thay đồ thì dành thời gian đó cho những khán giả thân yêu của mình sau nhiều năm xa cách.

Nói về việc lựa chọn những sáng tác trữ tình bất hủ từng gắn liền với tên tuổi của diva, divo của làng nhạc Việt trong đêm nhạc này, Hương Tràm khẳng định rằng, ngay từ thời điểm bắt đầu đặt chân đi hát, bản thân cô chưa bao giờ định vị mình là ai cả, hoặc sẽ trở thành ai trong tương lai. Tất cả danh xưng là do khán giả ưu ái dành cho mình.

Cô cho biết việc làm mới những ca khúc Hương ngọc lan, Tóc gió thôi bay… đều bởi vì sự yêu thích và mong muốn được thể hiện theo cách hát của mình.

"Tràm muốn gửi lời tri ân tới tất cả anh chị nghệ sĩ như anh Anh Quân, chị Mỹ Linh rằng, thế hệ nghệ sĩ trẻ như Tràm vẫn tiếp tục gìn giữ và làm mới những ca khúc theo tư duy của mình mà không làm mất đi giá trị đẹp đẽ nhất của nó", Hương Tràm bày tỏ.

Bên cạnh những ca khúc lần đầu Hương Tràm cover trên sân khấu như: Hương ngọc lan, Hello Vietnam, liên khúc Phai dấu cuộc tình - Chỉ còn những mùa nhớ hay ca khúc tiếng Anh nổi tiếng Just the way you are, nữ ca sĩ còn "chiêu đãi" khán giả Thủ đô sáng tác mới nhất của mình kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh mang tên Sweet home.

Ca khúc thể hiện tình yêu với quê hương đất nước Việt Nam, với Thủ đô Hà Nội, sẽ được giới thiệu trong EP (đĩa mở rộng) sắp ra mắt của cô vào thời gian tới đây.

Trên sân khấu, Hương Tràm còn ghi điểm với khả năng sáng tác ca khúc của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Không ai tin vào tài năng của Tràm, không ai tin vào tiếng nói âm nhạc của Tràm, cho đến ngày Tràm gặp quý vị. Quý vị đã biến tất cả điều đó thành sự thật.

Và Tràm còn một hành trình mới nữa đó là hành trình viết nhạc. Hành trình này vẫn còn mới và khiếm tốn. Tràm vẫn học và học mỗi ngày. Tràm hy vọng trong hành trình mới này sẽ được kết nối với quý vị khán giả ở một khía cạnh khác sâu sắc hơn".

Có thể nói, xuyên suốt phần biểu diễn của Hương Tràm với 11 ca khúc trong đêm nhạc Em gái mưa, khán giả đã thực sự thấy một Hương Tràm trưởng thành hơn, sâu sắc hơn trên sân khấu.

Giọng hát của cô được đánh giá là hiện đại và cập nhật với xu hướng thế giới nhưng vẫn thể hiện được kỹ thuật và sự tinh tế nhằm tạo cảm giác không quá căng, không quá phô trương cho người nghe.

