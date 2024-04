Hương Tràm thay đổi ra sao sau 5 năm sang Mỹ?

Những năm qua, Hương Tràm kín tiếng về đời tư. Hồi đầu năm, Hương Tràm đăng ảnh nắm tay bạn trai đi dạo và viết: "Thank you for saving my heart (tạm dịch: Cảm ơn vì đã cứu rỗi trái tim em). Dù Hương Tràm không công khai mặt và danh tính "nửa kia", đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).