Đi khám sức khỏe, ca sĩ bị bắt đi khám tâm thần vì... bác sĩ không tin

Theo nam ca sĩ, ông đã bị đối xử bất công, bị khống chế chân tay và bị buộc phải đi giám định sức khỏe tâm thần. Tất cả chỉ bởi bác sĩ khám cho ông không tin ông là thành viên của nhóm Four Tops.

Alexander Morris là ca sĩ hát chính của nhóm Four Tops. Nhưng khi ông tiết lộ danh tính bản thân, bác sĩ trực tiếp khám cho ông đã yêu cầu khống chế ông Morris đưa đi giám định sức khỏe tâm thần. Sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ.

Nam ca sĩ Alexander Morris (Ảnh: The Guardian).

Đơn kiện đã được ông Alexander Morris gửi ra tòa hôm thứ 2 tuần này. Thực tế, sự việc đã xảy ra từ tháng 4/2023, nhưng tới thời điểm này, ông Morris mới quyết định đệ đơn ra tòa vì trải nghiệm khủng hoảng mà ông đã gặp phải.

Ở thời điểm đi khám, ông Morris bị đau tức ngực và cảm thấy khó thở. Trong quá trình khám bệnh, ông Morris có chia sẻ về công việc của mình, cũng như những nỗi lo lắng mà ông thường xuyên gặp phải vì có những kẻ đeo bám và một số fan cuồng thường làm phiền ông.

Ngay khi nghe ông Morris tiết lộ những thông tin này, bác sĩ khám bệnh cho ông đã nghĩ rằng ông có... dấu hiệu tâm thần, hoang tưởng.

Nhóm Four Tops đã bắt đầu hoạt động từ thập niên 1950 và có những bản hit như I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch) hay It's The Same Old Song. Ông Morris bắt đầu tham gia vào nhóm nhạc từ năm 2019.

Theo ông Morris, dù ông mang theo giấy tờ tùy thân và có thể dễ dàng chứng minh danh tính của mình, cũng như việc ông thực sự là một ca sĩ, nhưng ông không có cơ hội để giải thích. Ông Morris vẫn bị khống chế mạnh tay, bị giữ trong bệnh viện và còn bị tạm giữ các món đồ cá nhân trong một khoảng thời gian.

Sau cùng, một nữ y tá đã nhận ra ông Morris đúng là thành viên trong nhóm Four Tops, nên yêu cầu giám định tâm thần của bác sĩ được hủy bỏ. Sau sự việc, phía bệnh viện đã tặng ông Morris một phiếu quà tặng trị giá 25 USD như một lời xin lỗi, nhưng ông từ chối nhận quà. Trước động thái đệ đơn kiện của ông Morris mới đây, phía bệnh viện từ chối đưa ra phát ngôn.