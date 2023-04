Dương Tử Quỳnh mang tượng vàng Oscar tới thăm mộ cha

Dương Tử Quỳnh mang tượng vàng tới thăm mộ cha sau khi trở về Malaysia (Ảnh: Asia One).

Dương Tử Quỳnh đã giành tượng vàng Oscar với vai nữ chính trong phim Everything Everywhere All at Once (Cuộc chiến đa vũ trụ - 2022). Với thành tích này, Dương Tử Quỳnh đã trở thành nữ diễn viên Châu Á đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này.

Nữ diễn viên 60 tuổi đã ngay lập tức mang tượng vàng tới thăm mộ cha sau khi trở về Malaysia. Cha của Dương Tử Quỳnh đã qua đời ở tuổi 89 hồi năm 2014.

Chia sẻ trong đăng tải, nữ diễn viên viết: "Mang quý ông Oscar về nhà... Nếu không có tình yêu thương, sự tin tưởng và sự ủng hộ của cha mẹ, con đã không thể đạt được những thành tích như thế này. Con yêu cha mẹ rất nhiều".

Dương Tử Quỳnh cũng chia sẻ một bức ảnh chụp mẹ của bà phấn khích cầm tượng vàng Oscar. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên hiếm hoi của Châu Á có thể duy trì sức hút trên màn bạc quốc tế suốt vài thập kỷ.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất đáng tự hào của mình, Dương Tử Quỳnh từng đóng phim Điệp viên 007, bà vào vai "Bond Girl" trong Tomorrow Never Dies (Ngày mai không tàn lụi - 1997). Sau này, bà tiếp tục tạo dấu ấn với công chúng quốc tế qua vai diễn "đả nữ" trong Ngọa hổ tàng long (2000).

Mẹ của Dương Tử Quỳnh phấn khích cầm tượng vàng Oscar (Ảnh: Asia One).

Năm 2018, bà được nhắc đến nhiều với vai diễn trong bộ phim hài tình cảm Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu Châu Á). Năm 2022, Dương Tử Quỳnh tiếp tục gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp với vai nữ chính trong phim Everything Everywhere All at Once.

Dương Tử Quỳnh bắt đầu được công chúng Malaysia biết đến hồi năm 1983. Khi ấy, ở tuổi 20, bà giành vương miện Hoa hậu Malaysia và ngay lập tức được mời đóng quảng cáo chiếu trên truyền hình với Thành Long.

Đoạn quảng cáo đã khiến Dương Tử Quỳnh được một công ty làm phim ở Hong Kong để mắt. Sự nghiệp diễn xuất của bà bắt đầu từ đó. Kể từ giữa thập niên 1980, Dương Tử Quỳnh thường xuất hiện trong phim hành động và phim võ thuật Hong Kong, bà luôn tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm.

Đến năm 1988, Dương Tử Quỳnh kết hôn với doanh nhân giàu có người Hong Kong - Dickson Poon và từ giã sự nghiệp diễn xuất. Khi ấy, Dương Tử Quỳnh 26 tuổi.

"Từ giã diễn xuất là quyết định mà tôi đã tự đưa ra, bởi tôi nghĩ mình kết hôn và sẽ có một gia đình. Diễn xuất lại chưa bao giờ là đam mê cháy bỏng trong tôi, nó chỉ tình cờ đến với tôi mà thôi. Sau khi kết hôn, những thứ tự ưu tiên của tôi đã có sự thay đổi. Nhưng rồi cuộc hôn nhân không diễn ra như mong đợi. Chúng tôi chỉ sống với nhau được hơn 3 năm", Dương Tử Quỳnh nhớ lại.

Dương Tử Quỳnh đã trở thành nữ diễn viên Châu Á đầu tiên giành được tượng vàng Oscar cho Nữ chính xuất sắc (Ảnh: Asia One).

Trong cuộc đời mình, Dương Tử Quỳnh không có con, hiện tại, nữ diễn viên đang gắn bó với ông Jean Todt (77 tuổi), một người đàn ông Pháp có quyền lực và tiếng tăm trong lĩnh vực đua xe thể thao. Mối quan hệ giữa Dương Tử Quỳnh và ông Jean Todt đã gắn bó bền chặt qua gần hai thập kỷ.

Tâm sự về việc không có con, Dương Tử Quỳnh từng nói: "Điều không may là tôi không thể có con. Tôi đã thử nhiều phương pháp rồi. Thoạt tiên, tôi cũng đau khổ lắm, tôi rất yêu trẻ nhỏ, nhưng rồi cũng đến một giai đoạn phải chấp nhận. Trong xã hội phương Đông, việc có con quan trọng lắm...".

Để bù đắp phần nào, Dương Tử Quỳnh nhận làm mẹ đỡ đầu cho con cái của bạn bè, người thân. Sinh ra trong một gia đình truyền thống ở thành phố Ipoh, Malaysia, cha của bà là một luật sư, mẹ của bà ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình.

Cha mẹ cho Dương Tử Quỳnh đi du học Anh từ bậc trung học, sau đó, bà học múa ba-lê tại một trường nghệ thuật danh giá ở London. Vì một chấn thương nghiêm trọng ở lưng nên ước mơ trở thành nghệ sĩ múa ba-lê của bà tan thành mây khói. Dương Tử Quỳnh chuyển sang học biên đạo múa và kịch nghệ.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên hiếm hoi của Châu Á có thể duy trì sức hút trên màn bạc quốc tế suốt vài thập kỷ (Ảnh: Asia One).

Sau biến cố đầu đời, Dương Tử Quỳnh phải định hướng lại tương lai, bà quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Bà muốn tận dụng được năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể mà mình vốn có sau nhiều năm theo đuổi múa ba-lê. Khi theo đuổi nghệ thuật diễn xuất, bà quyết định trở thành diễn viên phim hành động - một công việc đòi hỏi cả sự mềm dẻo và tính linh hoạt của cơ thể.

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà mình đang có, dù bà đã đính hôn với ông Jean Todt nhưng họ không có ý định tổ chức hôn lễ. Nữ diễn viên tiết lộ, người bạn đời của mình rất lãng mạn.

Năm 2008, Dương Tử Quỳnh từng được chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes bình chọn là Nữ diễn viên phim hành động xuất sắc nhất mọi thời đại. Năm 1997, bà được tạp chí People (Mỹ) đưa vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới.

Năm 2009, tạp chí People lại đưa bà vào danh sách 35 nhan sắc màn ảnh đẹp nhất mọi thời đại. Năm 2022, tạp chí Time (Mỹ) đưa bà vào danh sách bình chọn thường niên - 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.