Cổ tự Từ Hiếu - nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh "đã về, đã tới"

(Dân trí) - Tổ đình Từ Hiếu là nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh từng xuất gia tu học và cũng là nơi mà Người đã quay về tịnh dưỡng - nằm trên ngọn đồi Dương Xuân (phường Thủy Xuân, TP Huế).

Tổ đình Từ Hiếu từ lâu đã trở thành một biểu tượng của lòng hiếu thảo trong lòng người dân Việt với tên gọi nguyên sơ Am An Dưỡng do hòa thượng Tánh Thiên - Nhất Định lập nên vào năm 1843. Năm 2018 thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về trước sự chào đón của các tăng ni, phật tử.

Toàn cảnh cổ tự Từ Hiếu nhìn từ trên cao, đẹp như một bức tranh thiền định. Năm 1848 chùa được hòa thượng Hải Thượng - Cương Kỷ xây dựng quy mô hơn dưới sự hỗ trợ của triều đình, quan thái giám và phật tử.

Cũng chính năm này vua Dực Tông phong hiệu chùa là Từ Hiếu với ý nghĩa "Từ là đức lớn của Phật, nếu không Từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại. Hiếu là hạnh đầu của Phật, nếu không Hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời".

Từ thuở khai sơn, chánh điện nhà chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1885, 1894, 1962 và gần nhất là năm 2019. Việc này để thuận lợi cho việc tôn trí các tôn tượng được an toàn, nghiêm trang hơn.

Ngoài yếu tố lịch sử, giá trị kiến trúc độc đáo, chùa Từ Hiếu còn nổi tiếng bởi nơi đây có lưu giữ phần mộ các quan thái giám triều Nguyễn.

Bên cạnh việc thờ tự, sinh hoạt tôn giáo, chùa từng đón những văn nhân chí sĩ như cụ Nguyễn Đăng Giai, Tôn Thất Hân, Nguyễn Thượng Hiền… đến đây luận đạo, đàm kinh, tham vấn lý thiền.

Khung cảnh bình yên, thơ mộng phía trước cổng tam quan dẫn vào khuôn viên chùa Từ Hiếu.

Lối dẫn vào chùa với kiến trúc cổng tam quan rêu phong cổ kính. Bước qua khỏi cổng là hồ bán nguyệt. Ngôi chùa trở thành một điểm tham quan gần như không thể bỏ qua đối với nhiều du khách mỗi khi đến Huế.

Lối dẫn vào chùa Từ Hiếu từ hồ bán nguyệt.

Khu vực khuôn viên bên trong chùa đặt một lư hương lớn để người dân và du khách thập phương thắp hương khi đến viếng chùa.

Cách đó không xa là thất Lắng Nghe, nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh tĩnh dưỡng trong suốt thời gian trở về. Từ thất Lắng Nghe, qua cửa kính là nơi mà mọi người đến chùa Từ Hiếu thường tìm đến để đảnh lễ, vấn an thiền sư.

Xung quanh thất Lắng Nghe có gác chuông cùng một số tượng phật nằm trong khuôn viên vườn cây xanh mát.

Bên trong ngôi chánh điện chùa Từ Hiếu sau khi được trùng tu từ năm 2019 đến năm 2020.

Từ cuối năm 2018, khi thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về đây, đã có rất đông tăng ni, phật tử, du khách thập phương về hành lễ và chờ để gặp mặt ngài.