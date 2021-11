"Cô gái Afghanistan" sống tại Ý: Cuộc đời cô gái nổi tiếng trong nhiếp ảnh

Bức ảnh "Cô gái Afghanistan" rất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh. Bức ảnh chụp một cô gái Afghanistan có đôi mắt xanh với ánh nhìn đầy ám ảnh.

Trang mới trong cuộc đời "Cô gái Afghanistan"

Nhiếp ảnh gia Steve McCurry (hiện 71 tuổi) đã từng mạo hiểm đặt chân tới Afghanistan hồi thập niên 1980, khi chiến sự, xung đột và bất ổn còn thường xuyên xảy ra dữ dội. Những bức hình vừa giàu tính nghệ thuật vừa đậm chất thời sự do ông thực hiện đã đem lại cho Steve McCurry danh tiếng xứng đáng.

Nổi tiếng nhất trong loạt ảnh về Afghanistan của ông McCurry chính là bức ảnh "Cô gái Afghanistan" được thực hiện năm 1984, tại một trại tị nạn nằm ở miền tây bắc Pakistan.

Những trại tị nạn thời kỳ đó mọc lên rất nhiều dọc biên giới Afghanistan - Pakistan. Người tị nạn sống ở đó trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 11/1984, ông McCurry đã tới thăm khoảng 30 trại tị nạn.

Những chuyến đi này đã giúp ông gặp được cô gái có đôi mắt màu xanh biếc. Mãi về sau này, ông mới biết rằng nữ nhân vật có tên Sharbat Gula, trước đó, chính ông McCurry cũng chỉ biết đến nữ nhân vật như một cô gái vô danh có cuộc đời vất vả, số phận bấp bênh, người ta luôn gọi cô là "Cô gái Afghanistan".

Dù vậy, số phận của Sharbat Gula đã hoàn toàn đổi khác trong tháng 11 này, cô vừa di cư tới Ý và sẽ có một cuộc sống mới tại đây. Thông tin này hiện rất thu hút sự quan tâm, chú ý của truyền thông - công chúng quốc tế.

Tờ tin tức The Guardian (Anh) cho biết nhà chức trách Ý sẽ hỗ trợ "Cô gái Afghanistan" và người thân thích nghi tốt với cuộc sống mới tại đây. Việc ra nước ngoài sinh sống được thực hiện dựa trên chính mong muốn của cô Sharbat Gula.

Sharbat Gula đã nổi tiếng thế giới từ năm 1984, dù lúc đó, người ta chưa biết tên cô, nhưng cô đã xuất hiện trên một trong những trang bìa thành công nhất của tờ tạp chí National Geographic (Mỹ).

Về sau này, hồi năm 2002, nhiếp ảnh gia Steve McCurry đã tìm lại được Sharbat Gula, khi ấy, người ta lần đầu được biết tên thật của "Cô gái Afghanistan".

Cuộc gặp sau 18 năm từng khiến nhiếp ảnh gia Steve McCurry day dứt

18 năm sau khi thực hiện bức "Cô gái Afghanistan", vào năm 2002, nhiếp ảnh gia Steve McCurry đã tìm lại được nhân vật nhưng cuộc gặp lại đã khiến ông day dứt nhiều, "Cô gái Afghanistan" khi ấy sống trong nghèo khó. Khi thấy lại tấm hình của mình 18 năm trước, cô vừa ngỡ ngàng vừa xúc động...

Steve McCurry đã gặp Sharbat Gula lần đầu tại một lớp học trong trại tị nạn. Ông ngay lập tức chú ý tới cô gái có đôi mắt xanh sâu thẳm này, ý tưởng thực hiện một bức hình chân dung cận mặt nảy ra trong đầu ông.

Thực tế, bức ảnh đó ban đầu không được lựa chọn làm ảnh bìa bởi người biên tập ảnh ấn tượng với một bức ảnh khác, nhưng tổng biên tập của National Geographic đã đích thân chọn tấm ảnh này bởi khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái trong ảnh, ông đã bị "khựng lại".

Năm 2002, 18 năm sau khi thực hiện bức hình kinh điển, Steve McCurry (ảnh) quay trở lại Pakistan để tìm cô bé mắt xanh năm xưa sau nhiều lần tìm kiếm thất bại (Ảnh: The Guardian).

Đúng như dự đoán của vị tổng biên tập, bức hình này ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ với độc giả, tạo hiệu ứng lan truyền trong giới truyền thông. "Cô gái Afghanistan" còn được xem là bức hình nổi tiếng hàng đầu trong lịch sử báo chí. Bức ảnh thường được ví như "nàng Mona Lisa của giới nhiếp ảnh".

Năm 2002, 18 năm sau khi thực hiện bức hình kinh điển, Steve McCurry quay trở lại Pakistan để tìm cô bé mắt xanh năm xưa sau nhiều lần tìm kiếm thất bại.

May mắn, chuyến đi năm 2002 đã giúp ông tìm lại được "Cô gái Afghanistan" ở một ngôi làng hẻo lánh của Afghanistan.

Năm 2002, "Cô gái Afghanistan" đã là một phụ nữ 30 tuổi, cuộc sống của Sharbat Gula (lúc này ông McCurry mới biết tên cô) rất khó khăn, cô hoàn toàn không được tiếp xúc với các phương tiện thông tin nên không biết gì về việc bức hình của mình đã trở nên nổi tiếng ra sao.

Cô không đòi hỏi bất cứ điều gì ở McCurry, chỉ lặng lẽ nhìn lại bức hình của mình năm xưa nhưng thấy hoàn cảnh của Sharbat Gula, McCurry biết cô đang rất cần sự giúp đỡ, ông đã làm những gì có thể.

McCurry lúc này cũng có dịp để tìm hiểu về cuộc sống của Sharbat Gula. Hóa ra, cô là trẻ mồ côi, được người ta đưa tới trại tị nạn.

Sau này, Gula lập gia đình và quyết định quay trở về quê hương Afghanistan sinh sống. Vợ chồng cô có 3 người con gái. Người con gái thứ 4 đã sớm qua đời. Khi được hỏi điều cô mong muốn nhất là gì, Gula từng nói rằng cô chỉ mong các con cô được học hành tử tế, không phải bỏ học giữa chừng như cô.

McCurry nói rằng gặp lại nhân vật trong hoàn cảnh khổ sở như vậy mà "lực bất tòng tâm", không thể giúp họ điều gì to tát, khiến ông cảm thấy day dứt.

Sau gần 30 năm thực hiện loạt ảnh nổi tiếng ở Afghanistan, ông McCurry từng thổ lộ: "Khi đó tôi cũng lo lắng về sự an toàn của bản thân lắm chứ, nhưng đôi khi, ta chỉ có cách đánh giá mức độ mạo hiểm của hành động rồi khẳng định lại rằng: Biết thế, nhưng mình cần phải làm việc này".

Năm 2013, ông đã xuất bản cuốn tự truyện "Untold: The Stories Behind the Photographs" (Chuyện chưa kể đằng sau những bức ảnh). Năm nay, ông xuất hiện trong bộ phim tài liệu "McCurry the Pursuit of Color" (McCurry người theo đuổi sắc màu), phim vừa ra mắt trong tháng 11 này.

Trailer "McCurry the Pursuit of Color" (McCurry người theo đuổi sắc màu)

Bộ phim xoay quanh sự nghiệp nhiếp ảnh của ông Steve McCurry để thấy ông đã vượt qua những khó khăn và nguy hiểm như thế nào trong sự nghiệp trải dài hơn 40 năm của mình. Ông đã đi đến nhiều nơi nguy hiểm trên thế giới và ghi lại được những bức ảnh có tầm ảnh hưởng đối với truyền thông, công chúng đương đại.

Trong phim, McCurry kết luận về sự nghiệp của mình rằng: "Trong cuộc sống, ai cũng muốn thấy mình trưởng thành và phát triển, học được những điều mới mẻ, làm việc theo những cách mới mẻ, đi đến những miền đất mới, tái tạo bản thân mình.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, sẽ rất tốt khi chúng ta có đủ can đảm để trải nghiệm cái mới. Tôi không thể chịu đựng nổi việc cứ nói đi nói lại những điều mình đã biết theo cùng một cách, hay nói mãi về một chủ đề. Sẽ tốt hơn khi mỗi chúng ta đều phát triển hơn qua thời gian, đó cũng chính là điều mà tôi đã cố gắng đạt được trong cuộc đời mình".

Giờ đây, nhân vật nổi tiếng nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của ông - cô Sharbat Gula - cũng đang có một trải nghiệm mới trong một trang mới của cuộc đời.

Bích Ngọc

Theo The Guardian