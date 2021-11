Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 5 thói quen uống cà phê giúp giảm cân

Dân trí Cà phê là thức uống giúp chúng ta tỉnh táo, có thêm năng lượng để vượt qua những ngày bận rộn trong tuần, những cốc cà phê chỉ có lợi cho sức khỏe khi chúng được sử dụng đúng cách với lượng vừa phải.

Một số thói quen uống cà phê không lành mạnh có thể dẫn đến tăng cân như thêm quá nhiều đường hoặc uống khi bụng đói. Vậy có những thói quen uống cà phê cụ thể nào có thể giúp chúng ta giảm cân không?

Dưới đây là những ý kiến của chuyên gia, sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi trên.

Không nên thêm đường

Theo Manaker, tác giả sách "The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility" ở Mỹ: "Không cho đường vào cà phê là một trong những cách dễ nhất giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. Các hướng dẫn về lượng đường bạn nên có trong một ngày khác nhau tùy thuộc vào lượng calo của bạn, nhưng lượng đường trung bình không quá 50 gam mỗi ngày đối với chế độ ăn 2.000 calo.

Chỉ cần thêm một thìa đường vào cà phê của bạn sẽ cung cấp khoảng 12,5 gram đường, một lượng lớn so với mức khuyến nghị (Ảnh: Shutterstock).

Ăn quá nhiều đường trong thời gian dài không chỉ dẫn đến tăng cân mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Vì vậy, nếu bạn muốn bỏ đường nhưng vẫn muốn một chút ngọt ngào, "hãy thử khám phá một số lựa chọn chất làm ngọt không dinh dưỡng như allulose hoặc trái cây" Manaker nói.

Uống cà phê đen

Thêm nhiều đường vào cà phê của bạn có thể tác động tiêu cực đến mục tiêu giảm cân, nhưng vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên nên uống cà phê đen.

Chuyên gia Manaker cho biết: "Việc thêm kem, sữa quá mức có thể bổ sung một lượng calo và chất béo đáng kể vào cà phê của bạn" (Ảnh: Shutterstock).

Chuyên gia Burak, tác giả cuốn Slimdown with Smoothies và là người sáng lập Laura Burak Nutrition ở Mỹ đồng ý, nói rằng: "Cà phê đen chứa ít hơn 5 calo mỗi cốc, hãy cẩn thận với những thứ bổ sung mà bạn có thể thêm vào có thể đóng góp một lượng đáng kể calo và chất béo bão hòa không cần thiết vào chế độ ăn uống của bạn".

Không dùng cà phê để thay thế bữa ăn

Cà phê có thể là một chất ức chế sự thèm ăn tự nhiên, chuyên gia Burak cảnh báo rằng không bao giờ được sử dụng nó như một loại thực phẩm thay thế bữa ăn hoặc thay thế thức ăn.

Burak nói: "Cà phê không phải là một bữa ăn nhẹ, nhưng tôi thường thấy khách hàng vẫn sử dụng một tách cà phê lúc 3 giờ chiều như một cách để bỏ bữa và tiết kiệm calo vì nó tạm thời ngăn chặn cơn thèm ăn của bạn".

Việc bỏ bữa này không chỉ có hại cho quá trình trao đổi chất của bạn mà còn có thể dẫn đến ăn quá nhiều vào thời gian còn lại trong ngày (Ảnh: Shutterstock).

Đây là một sự cân bằng tinh tế vì theo Burak, uống cà phê trong bữa ăn có thể giúp mang lại cho bạn cảm giác no, cũng có thể giúp bạn không ăn quá nhiều.

Burak cho biết thêm: "Cà phê giống như nước, giúp cho bể chứa của bạn luôn đầy và do đó có thể hỗ trợ bạn ăn một lượng thức ăn thích hợp hơn nếu bạn đang muốn giảm cân, nhưng điểm mấu chốt là, không bỏ bữa và ăn khi đói!".

Chọn uống cà phê không chứa caffeine vào buổi chiều

Bạn có thể uống tách cà phê vào khoảng 3 - 4 giờ chiều khi bạn bắt đầu đuối sức tại nơi làm việc, nhưng Manaker nói rằng giải pháp này không phải là cách tốt nhất cho sức khỏe của bạn.

Manaker nói: "Caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và uống nó gần giờ đi ngủ có thể khiến một người bỏ lỡ thời gian nghỉ ngơi quan trọng. Việc thiếu ngủ có liên quan đến tăng cân, hỗ trợ thói quen ngủ lành mạnh bằng cách không uống cà phê vào buổi chiều tối hoặc chọn một tách cà phê không chứa caffeine có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân".

Ngủ đủ giấc

Nếu bạn muốn cà phê giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân, trước tiên cần đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc một cách tự nhiên mỗi ngày.

Theo Burak, sự tăng cường năng lượng mà bạn nhận được từ cà phê có thể che giấu sự thật rằng bạn ngủ không đủ giấc. Nếu không ngủ đủ giấc, bạn có thể có xu hướng ăn quá nhiều, dẫn đến tăng cân (Ảnh: Shutterstock).

Burak nói thêm: "Caffeine trong cà phê đóng vai trò như một chất kích thích, có thể giúp bạn tăng cường năng lượng tạm thời và giúp quá trình trao đổi chất diễn ra suốt cả ngày. Chìa khóa là đảm bảo rằng bạn vẫn đang tập trung vào việc có được giấc ngủ chất lượng và không sử dụng cà phê thường xuyên cho năng lượng nhân tạo".

Hà Hiền

Theo Eat This, Not That