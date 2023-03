Biên kịch "The Glory" nói gì về việc thực hiện phần 3?

Ngày 26/3, biên kịch Kim Eun Sook của The Glory đã tham gia một buổi trò chuyện cùng dàn diễn viên của phim. Tại sự kiện này, Kim Eun Sook cùng Jung Sung Il, Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young và Kim Gun Woo ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của hai phần phim The Glory.

Biên kịch Kim Eun Sook của "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Phần hai của The Glory 2 khép lại với câu chuyện tình yêu nảy nở giữa nam và nữ chính của phim do Lee Do Hyun và Song Hye Kyo thủ vai. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ khiến khán giả tò mò như việc nhân vật Kang Hyun Nam có tái ngộ với con gái không? Moon Dong Eun và Joo Yeo Jeong sẽ làm gì để trừng phạt kẻ đã sát hại cha anh? Ai là người đẩy ác nam Jae Joon xuống công trình đang thi công... Do vậy, nhiều khán giả vẫn mong chờ phần 3 của phim được thực hiện để giải đáp những thắc mắc này.

Trong sự kiện ngày 26/3, biên kịch Kim Eun Sook chính thức tiết lộ về khả năng thực hiện phần 3 của phim. Bà thừa nhận, sau khi phần một của phim lên sóng và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, bà và ê kíp đã nghĩ tới chuyện bắt tay thực hiện phần 3 của phim. Song, phản ứng của khán giả đối phần 2 đã khiến ê kíp thực hiện bộ phim nhìn nhận lại việc thực hiện phần 3.

"Chưa có xác nhận chắc chắn nào được đưa ra về việc sản xuất phần mới cho The Glory", Kim Eun Sook chia sẻ. Tuy nhiên, biên kịch Kim Eun Sook cũng bóng gió về khả năng hồi sinh một nhân vật phản diện trong phim nếu có phần 3.

Nam diễn viên Kim Gun Woo - người thủ vai nhân vật Myeong Oh trong The Glory cũng bày tỏ mong muốn được hồi sinh trong phần 3 của phim. Trong tập cuối của phần 2, nhân vật Myeong Oh đã bỏ mạng.

Biên kịch Kim Eun Sook nói: "Lúc chúng tôi đang bàn về phần 3 thì Gun Woo có yêu cầu hồi sinh Myeong Oh". Mỹ nam sinh năm 1992 còn đùa rằng nếu không có hiện diện của Myeong Oh trong phần 3, anh sẽ không xem phim.

Hai phần của "The Glory" thành công ngoài mong đợi (Ảnh: Netflix).

Trước đó, nam chính Lee Do Hyun đã lên tiếng khi được hỏi về phần 3, khẳng định háo hức tham gia nếu ê kíp muốn thực hiện phần phim tiếp theo. "Nếu The Glory có phần 3 thì cũng vui nhưng giờ thì tôi chưa thể nói gì thêm về điều này", Lee Do Hyun cho biết.

The Glory xoay quanh hành trình báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), một cô gái vốn là nạn nhân của bạo lực học đường phải từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Sau nhiều năm, cô trở lại lên kế hoạch báo thù những kẻ từng hủy hoại cuộc sống và ước mơ của mình.

Bộ phim được phát trên nền tảng Netflix và trở thành dự án truyền hình Hàn Quốc có tỉ suất bạn xem đài ấn tượng nhất trong giai đoạn đầu năm 2023. Phim cũng nhận được lời khen từ giới phê bình về nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên cùng tiết tấu của bộ phim.

Khán giả mong chờ được chứng kiến nhiều hơn chuyện tình giữa hai nhân vật chính của "The Glory" nếu phim có phần 3 (Ảnh: Netflix).

Biên kịch Kim Eun Sook cũng thú nhận, việc viết kịch bản cho The Glory khiến cô mệt mỏi. Cô cho biết: "Tôi kiệt sức sau khi viết một kịch bản quá đen tối như thế. May mắn là khán giả đã đón nhận phim nồng nhiệt và đó là phần thưởng với chính tôi".

Kim Eun Sook, sinh năm 1973, được xem là biên kịch vàng, người đứng sau một loạt bộ phim đình đám của truyền hình xứ Hàn như Chuyện tình Paris, Người tình Praha, Khu vườn bí mật, Phẩm chất quý ông, Hậu duệ mặt trời, Những người thừa kế, Yêu tinh, Quý ngài ánh dương… và mới đây nhất là The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Với danh tiếng và tài năng, Kim Eun Sook nhận khoản cát-xê hậu hĩnh cho công việc của mình. Theo Etoland, Kim Eun Wook được trả hơn 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng) cho mỗi tập bản thảo phim. Con số này khiến thu nhập của cô xếp ngang ngửa một diễn viên hạng A của điện ảnh xứ Hàn.