Ác nam của "The Glory" xuất thân giàu có, dính tin đồn hẹn hò Song Hye Kyo

Park Sung Hoon, sinh năm 1985, chính thức ra mắt làng giải trí xứ Hàn vào năm 2008. Ngoài đóng phim, anh còn tỏa sáng trên sân khấu kịch. Trước khi góp mặt trong dự án The Glory, nam diễn viên để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm truyền hình My Only One.

Park Sung Hoon trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Sự thành công của The Glory đã giúp tên tuổi của Park Sung Hoon bước lên một tầng cao mới. Trong The Glory, nam diễn viên sinh năm 1985 vào vai Jeon Jae Joon, con trai của một gia đình tài phiệt nhưng mắc bệnh mù màu bẩm sinh.

Nhân vật của anh nằm trong nhóm bạn bắt nạt nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) thời trung học. Là một người ngông cuồng, bất cần, tàn ác nhưng Jae Joon lại rất đỗi dịu dàng với con gái ruột. Nhân vật phản diện của Park Sung Hoon được khán giả bộ phim The Glory ấn tượng bởi lối diễn xuất chân thực.

Ngoài đời, Park Sung Hoon cũng xuất thân từ một gia đình giàu có. Sinh ra trong một gia đình có kinh tế khá, Park Sung Hoon được học tập và giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ. Trình độ học vấn của Park Sung Hoon khiến công chúng ngưỡng mộ.

Park Sung Hoon và Song Hye Kyo trong một cảnh phim "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Trong chương trình Free Doctor (tvN), phóng viên tiết lộ: "Trên màn ảnh, Park Sung Hoon hóa thân thành con trai của một nhà tài phiệt. Còn ở ngoài đời, anh ấy cũng xuất thân từ một gia tộc giàu có. Phần lớn các thành viên trong gia tộc của anh ấy đều tốt nghiệp từ trường luật và trường y danh giá. Bản thân Park Sung Hoon cũng tốt nghiệp từ trường quốc tế nổi tiếng".

Được biết, Park Sung Hoon là thành viên duy nhất trong gia đình theo đuổi công việc nghệ sĩ giải trí. Do vậy, anh được xem là "dị nhân" trong gia tộc. "Tuy nhiên, Park Sung Hoon không bị mọi người trong gia đình đánh giá tiêu cực. Họ chỉ ngạc nhiên khi giữa một gia đình toàn người theo đuổi ngành y và ngành luật có một người có năng khiếu làm diễn viên. Gia đình Park Sung Hoon ủng hộ việc anh ấy theo đuổi diễn xuất", nguồn tin cho biết.

Park Sung Hoon xuất thân từ một gia đình khá giả, có truyền thống học tập tốt (Ảnh: Yonhap News).

Trước khi góp mặt trong The Glory, Park Sung Hoon từng gây tranh cãi khi tham gia dự án Joseon Exorcist, một bộ phim phải dừng chiếu vì lý do xuyên tạc lịch sử.

Nói về bộ phim giúp anh đổi đời - The Glory, Park Sung Hoon thừa nhận, điều khó khăn nhất của anh khi nhập vai Jeon Jae Jun chính là phải thể hiện một nhân cách hoàn toàn khác biệt với chính anh. Trong phim, Jae Jun thường xuyên chửi thề nhưng ngoài đời, Park Sung Hoon không cư xử như vậy. "Tôi nghĩ điều khó khăn nhất khi tham gia bộ phim này của tôi chính là phải chửi thề. Tôi không quen với việc đó", anh nói.

Ngoài ra, nhiều cảnh trong phim lấy bối cảnh mùa đông nhưng phải thực hiện vào thời tiết nóng nực. Việc phải mặc rất nhiều lớp áo trong điều kiện thời tiết oi nóng cũng là điều khiến Park Sung Hoon không bao giờ quên khi tham gia dự án The Glory.

Park Sung Hoon mang vẻ ngoài điển trai khi mới gia nhập làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News).

Park Sung Hoon ngoài đời sở hữu vẻ ngoài thư sinh, khác hẳn nhân vật phản diện anh thể hiện trong "The Glory" (Ảnh: Instagram).

Về đời tư, Park Sung Hoon từng trải qua mối tình dài gần 6 năm với nữ diễn viên Ryu Hyun Kyung. Hai người lần đầu gặp gỡ qua vở kịch sân khấu Almost Maine vào năm 2016. Một năm sau, họ công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, chuyện tình được công chúng ủng hộ của họ chỉ kéo dài tới năm 2022.

Ngoài ra, Park Sung Hoon còn dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn Song Hye Kyo. Tháng 11/2022, truyền thông Hàn Quốc xôn xao khi nam diễn viên sinh năm 1985 đăng bức ảnh anh ôm Song Hye Kyo lên trang cá nhân. Trong chú thích ảnh, Park Sung Hoon còn để biểu tượng trái tim. Biểu cảm của hai nghệ sĩ khá thân thiết và tự nhiên. Ngay lập tức, cộng đồng mạng xứ Hàn đặt nghi vấn hai người đang hò hẹn.

Trước tin đồn, Song Hye Kyo và Park Sung Hoon đều không lên tiếng. Sau khi chia tay nam diễn viên Song Joong Ki, Song Hye Kyo dính tin đồn hẹn hò với nhiều đồng nghiệp kém tuổi. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hồi đầu năm 2023, ngọc nữ màn ảnh xứ Hàn khẳng định, cô vẫn độc thân và không còn coi chuyện tình yêu là điều quan trọng nhất.