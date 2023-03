Vừa tái sinh nhờ "The Glory", Song Hye Kyo rục rịch cho cuộc phiêu lưu mới

The Glory (Vinh quang trong thù hận) đang gây bão toàn cầu sau khi phần 2 được phát hành vào đầu tháng 3/2023. Sự thành công của dự án giúp Song Hye Kyo giành lại vị trí ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn, thoát khỏi cái bóng của những vai diễn mờ nhạt trong những năm gần đây.

Song Hye Kyo vừa có sự hồi sinh nhờ dự án "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Sự hồi sinh của Song Hye Kyo lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn yêu điện ảnh xứ Hàn. Khi dự án The Glory được công bố thực hiện vào năm 2022, Song Hye Kyo bật mí, đây là một bộ phim mang màu sắc hoàn toàn mới, khác biệt với chính cô. Nữ diễn viên thế hệ 8X cũng xem đây như một "canh bạc" giúp cô lột xác về diễn xuất.

Khi phần một của phim lên sóng, khán giả bất ngờ trước sự thay đổi của Song Hye Kyo. Không còn là một cô tiểu thư xinh đẹp, yếu đuối, mong manh cần được bảo vệ trong hầu hết các tác phẩm trước đó, Song Hye Kyo trong The Glory là một cô gái mang nhiều tổn thương, mặc cảm và hận thù.

Các dự án gần đây của Song Hye Kyo như Hậu duệ mặt trời, Ngọn gió đông năm ấy, Gặp gỡ, Giờ chúng ta đang chia tay đều mang màu sắc chung. Đây đều là những bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn, thể loại khá quen thuộc và là thế mạnh của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo trong một cảnh phim "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Song Hye Kyo và bạn diễn Lee Do Hyun trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Song, ở nhân vật Moon Dong Eun trong The Glory, Song Hye Kyo đã dám bước qua vùng an toàn, thể hiện sự điều tiết cảm xúc vượt bậc. Những hận thù, giằng xé nội tâm của một nhân vật mang đầy vết thương lòng được Song Hye Kyo thể hiện xuất sắc qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt. Những phân đoạn khóc, cười của nhân vật Dong Eun trong The Glory thực sự ám ảnh với người xem.

Ngoài Song Hye Kyo, dàn diễn viên của The Glory đều xuất sắc. Biên kịch chắc tay, tình tiết phim hấp dẫn, dồn dập kết hợp với diễn xuất hoàn hảo của dàn diễn viên đã tạo nên một tác phẩm truyền hình ấn tượng. The Glory không chỉ thu hút tại châu Á mà nhiều khán giả tại Mỹ, châu Âu cũng khen ngợi bộ phim báo thù của điện ảnh xứ Hàn rất xuất sắc.

Rộ tin "The Glory" sẽ có phần ba và dự án mới của Song Hye Kyo

Sự thành công của hai phần The Glory khiến khán giả tò mò liệu biên kịch có thực hiện tiếp phần 3. Chia sẻ về thông tin này trong bài phỏng vấn với tờ Cosmopolitan (Hàn Quốc), nam diễn viên Lee Do Hyun (người tình kém tuổi của Song Hye Kyo trong The Glory) cho biết: "Thật tuyệt vời nếu The Glory có thêm phần 3 nhưng hiện tại, tôi không thể bình luận về điều này".

Song Hye Kyo tự hào chia sẻ hình ảnh hậu trường của bộ phim "The Glory" (Ảnh: Instagram).

"Canh bạc" mang tên "The Glory" của Song Hye Kyo thực sự thành công (Ảnh: Instagram).

Phần hai khép lại với hình ảnh nhân vật Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) nhận lời giúp đỡ Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun đóng) trả thù kẻ đã sát hại cha của anh. Do vậy, phần lớn khán giả kỳ vọng, phần ba của phim sẽ tiếp tục với nội dung chính là cuộc báo thù của nhân vật Joo Yeo Jeong.

Do vậy, việc thực hiện phần 3 của The Glory hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, Song Hye Kyo được cho là đã sẵn sàng bước vào một cuộc phiêu lưu mới trong dự án The Price of Confession. Thông tin này gây xôn xao từ tháng 8 năm ngoái khi nhiều nguồn tin khẳng định, dự án The Price of Confession có sự tham gia của Song Hye Kyo và bản sao của cô - nữ diễn viên Han So Hee.

Tuần trước, nữ diễn viên Han So Hee khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tấm ảnh chụp cùng Song Hye Kyo. Sau đó, cả hai liên tục có những tương tác qua lại trên tài khoản Instagram cá nhân. Theo truyền thông Hàn Quốc, động thái của hai mỹ nhân xứ Hàn như một lời khẳng định về màn hợp tác trong dự án phim mới.

Rộ tin Song Hye Kyo và bạn diễn Han So Hee sẽ kết hợp trong dự án phim kinh dị mới (Ảnh: Naver).

The Price of Confession (Cái giá của lời thú nhận) thuộc thể loại kinh dị, do đạo diễn Lee Eung Bok nhào nặn, kể về hai người phụ nữ bất ngờ bị trói buộc vì bí ẩn của vụ án giết người. Lee Eung Bok là đạo diễn của nhiều tác phẩm truyền hình đình đám như Sweet Home, Mr. Sunshine, Goblin...

Trong phim, Song Hye Kyo được cho là vào vai giáo viên mỹ thuật Ahn Yoon Soo. Cô mơ ước có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn khi Yoon Soo bất ngờ bị cuốn vào một vụ án giết người bí ẩn. Han So Hee được cho là sẽ thủ vai Mo Eun - một phụ nữ bí ẩn và cá tính. Mo Eun chủ động tiếp cận Yoon Soo và cho cô thấy một thế giới mới.

Han So Hee từng thể hiện diễn xuất đột phá với dự án phim hành động My Name (năm 2022) trong khi Song Hye Kyo vừa hâm nóng tên tuổi nhờ dự án báo thù The Glory. Khi mới gia nhập làng giải trí, Han So Hee thường xuyên bị so sánh với Song Hye Kyo và được gọi là "bản sao" của đàn chị vì sở hữu nhan sắc ngọt ngào tương đồng. Do vậy, sự kết hợp của hai mỹ nhân Song Hye Kyo và Han So Hee khiến nhiều người hào hứng.

Song Hye Kyo chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân và nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân xứ Hàn nhận được lời chúc mừng từ fan sau thành công ngoài mong đợi của "The Glory" (Ảnh: Instagram).

Fan chờ đợi được gặp Song Hye Kyo trong dự án mới (Ảnh: Instagram).