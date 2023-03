Mỹ nhân gây sốt với cảnh lộ ngực trần táo bạo nhất "The Glory"

The Glory (Vinh quang trong thù hận) ghi lại hành trình báo thù của người phụ nữ tên Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), một nạn nhân của bạo lực học đường. Những nỗi đau thể xác và tinh thần khiến Dong Eun luôn ám ảnh, khó mở lòng tìm hạnh phúc hay sợ hãi đón nhận tình yêu. Phim gồm hai phần và chính thức lên sóng từ cuối tháng 12/2022.

Nữ diễn viên Cha Joo Young có nhiều cảnh quay táo bạo trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Phần 2 của phim bắt đầu phát sóng từ ngày 10/3 trên nền tảng Netflix và nhanh chóng thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng. Ngoài tình tiết nhanh, dồn dập, cái kết khiến nhiều khán giả hài lòng, phần hai của phim còn ngập tràn những cảnh quay táo bạo.

Trong The Glory phần 2, nữ diễn viên Cha Joo Young có một cảnh khoe ngực táo bạo và tắm bồn gây tranh cãi. Một số khán giả đánh giá đây là những phân cảnh gợi cảm nhất trong The Glory trong khi một số ít lại tin rằng, cảnh quay này là thừa thãi, không cần thiết.

Trong phim, Cha Joo Young vào vai Choi Hye Jeong - một nữ tiếp viên hàng không ngoài 30 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Cô có lối sống buông thả và thực dụng. Ước mơ của Hye Jeong là kết hôn với một đại gia giàu có để hưởng cuộc sống nhung lụa và nâng vị thế trong xã hội.

Nhân vật Choi Hye Jeong của Cha Joo Young gây tranh cãi với loạt cảnh phim 18+ trong "The Glory" (Ảnh chụp màn hình).

Hye Jeong là thành viên trong nhóm bạn bắt nạt Dong Eun (Song Hye Kyo đóng). Vì có xuất thân không giàu có, Hye Jeong bị các bạn trong nhóm coi thường và khống chế. Để phù hợp với tính cách nhân vật, nữ diễn viên Cha Joo Young không ngại mặc những trang phục gợi cảm, khoe cơ thể trước ống kính.

Sức nóng của The Glory cũng như cảnh quay táo bạo giúp cái tên Cha Joo Young được tìm kiếm trên nhiều diễn đàn. Mới đây, nữ diễn viên đã hé lộ câu chuyện đằng sau những cảnh nóng gây tranh cãi trong phim. Cha Joo Young khẳng định, phân đoạn này góp phần khắc họa nhân vật và cô không ngại phải cởi đồ trước ống kính.

"Tôi không hề e ngại. Tôi nghĩ đó là cảnh thể hiện rõ nhất con người của Hye Jeong. Tất cả những gì cô ấy sở hữu chính là cơ thể của mình và cô ấy chưa bao giờ nổi trội hơn bạn bè ở bất kỳ khía cạnh nào. Thế nhưng, ít nhất trong thời điểm đó, Hye Jeong không cần ghen tị với đám bạn.

Đây là cảnh mà tôi đã trao đổi rất nhiều với biên kịch và đạo diễn. Chúng tôi đã quay cảnh đó và nghĩ rằng Hye Jeong thật tuyệt. Đội ngũ sản xuất đã rất chu đáo trong quá trình thực hiện cảnh quay này", Cha Joo Young nói về cảnh phim gây tranh cãi của mình.

Cha Joo Young chấp nhận hở một phần thân, sử dụng người đóng thế và dùng kỹ xảo trong một số cảnh quay nóng trong phim (Ảnh: Spotvnews).

Cha Joo Young bày tỏ thêm: "Chúng tôi đã làm những điều cần thiết cho một phân cảnh cần thiết đối với nhân vật. Rất nhiều công sức đã được đổ vào phần 2 của The Glory, nhất là những phần quan trọng đã được lên kịch bản. Tôi sẽ không cởi đồ mà không có lý do".

Sở hữu một thân hình nóng bỏng và vòng một đẹp, Cha Joo Young khẳng định, cơ thể của cô hoàn toàn tự nhiên dù nhân vật của cô là một cô gái nghiện dao kéo.

Cô cũng lên tiếng trước nghi vấn dùng người đóng thế: "Điều mà mọi người tò mò là cảnh này có sự can thiệp của CG (đồ họa máy tính) hay không. Dù tôi thích không phải cởi đồ, nhưng đúng, đó là cơ thể của tôi".

Cha Joo Young cho biết, cô chấp nhận tăng cân, dành thời gian nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Nữ diễn viên cũng tiết lộ trong cảnh quay thân mật với nhân vật Jae Joon (Park Sung Hoon đóng), cô đã sử dụng người đóng thế. "Trong cảnh tôi mặc áo sơ mi và cởi đồ, đó chính là cơ thể của tôi. Tuy nhiên trong cảnh đó, cũng có một vài sự chỉnh sửa được thực hiện thông qua CG (đồ họa máy tính)", cô nói.

Cha Joo Young tâm sự, để có được vai diễn trong The Glory, cô đã phải trải qua nhiều cuộc thử vai. "Tôi gần như kiệt sức vì không chắc có được vai diễn hay không nhưng tôi tin, mình chắc chắn phải thử", cô khẳng định.

Cha Joo Young cũng bày tỏ, cô hạnh phúc và nhẹ nhõm khi The Glory được khán giả chào đón. Người đẹp 33 tuổi tiết lộ, để hoàn thành tốt vai diễn, cô chấp nhận tăng khoảng 5 - 6kg và hiện cân nặng của cô đang giảm dần nhưng chưa trở lại như trước. Nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu các tài liệu tham khảo, kịch bản, tập thoại để hóa thân một cách trọn vẹn.

Khác với hình ảnh nóng bỏng trên phim, Cha Joo Young ngoài đời là một cô gái dịu dàng và nữ tính (Ảnh: BNT).

"Không ai xung quanh tôi giống nhân vật Hye Jeong. Vì vậy, tôi đã cố gắng tiếp cận nhân vật ở góc độ đơn giản. Đó là một nhiệm vụ khó khăn nhưng tôi đã cố gắng tập trung. Nếu bạn nhìn vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại tôi, chúng toàn là những câu chửi thề và nguyền rủa. Vì đang sống cùng gia đình nên tôi thường nhắc họ thông cảm với những gì tôi nói trong lúc tập thoại và hy vọng mọi người trong nhà không ngạc nhiên về chúng", nữ diễn viên kể.

Cha Joo Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn. Nữ diễn viên sinh năm 1990 từng tốt nghiệp ngành quản lý kinh doanh tại Đại học Utah (Mỹ), một trong những trường đại học hàng đầu về các chương trình kinh doanh trước khi chuyển hướng theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Được truyền thông Hàn Quốc đánh giá có học vấn cao, Cha Joo Young sử dụng thông thạo 3 ngôn ngữ gồm Tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Người đẹp từng có bằng đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ và thông thạo 3 ngoại ngữ (Ảnh: News).

Cha Joo Young ra mắt lần đầu vào năm 2016 với bộ phim truyền hình Cheese in the trap. Sau đó, cô góp mặt trong các dự án như Love in the moonlight, Again my life, Work of love... Phải đến The Glory, cái tên Cha Joo Young mới trở nên quen thuộc với khán giả.

Năm 2018, Cha Joo Young từng là tâm điểm truyền thông xứ Hàn khi diện bộ đầm hở bạo tham dự lễ trao giải KBS Drama Awards (Hàn Quốc). Do chiếc váy quá bó, cô gặp khó khăn khi di chuyển và phải vừa đi vừa giữ ngực. Hành động này khiến nhiều khán giả chê cười.

Sắp tới, Cha Joo Young sẽ đảm nhận vai Jang Se Jin, một thư ký trưởng điềm tĩnh, thanh lịch trong bộ phim The Real Has Come của đài KBS (Hàn Quốc), đóng cặp cùng tài tử Ahn Jae Hyun.

Choi Joo Young được xem là "đóa hoa nở muộn" của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News).

Sau thành công của "The Glory", tên tuổi của Cha Joo Young bước lên một tầm mới (Ảnh: News).

Cha Joo Young sở hữu hình thể đẹp, cân đối (Ảnh: Allure).