Điều chưa biết về người tình kém 14 tuổi của Song Hye Kyo trong "The Glory"

The Glory xoay quanh câu chuyện của một nữ sinh trung học ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường tàn bạo. Nhiều năm sau hung thủ đã kết hôn và có một đứa con. Khi đứa trẻ đang học tiểu học, nạn nhân của bạo lực học đường trở thành giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu công cuộc trả thù.

Lee Do Hyun là nam chính trong dự án "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Moon Dong Eun - một nữ giáo viên tại trường tiểu học ôm nỗi hận và lên kế hoạch trả thù những kẻ từng bạo hành mình. Đồng hành trong cuộc báo thù của cô chính là bác sĩ Joo Yeo Jeong do nam diễn viên Lee Do Hyun thể hiện. Hành trình báo thù khiến hai trái tim nhiều tổn thương của Dong Eun và Yeo Jeong xích lại gần nhau.

The Glory được chia làm hai phần và phát sóng vào tháng 1 và tháng 3/2023. Phim nhanh chóng tạo cơn sốt trên toàn cầu, lọt top những chương trình truyền hình ăn khách trên nền tảng Netflix tại nhiều quốc gia. Đặc biệt, sự kết đôi của giữa Song Hye Kyo và nam diễn viên kém 14 tuổi - Lee Do Hyun cũng khiến nhiều khán giả thích thú.

Lee Do Hyun kết đôi với Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Lee Do Hyun là viên ngọc sáng của làng điện ảnh xứ Hàn

Lee Do Hyun là bạn diễn trẻ tuổi nhất của Song Hye Kyo từ trước đến nay. Thời gian đầu khi dự án The Glory được công bố, nhiều khán giả tỏ ra nghi ngại về khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa hai diễn viên. Tuy nhiên, khi xem phim, khán giả bị cuốn vào câu chuyện báo thù đầy kịch tính cùng sự tương tác khá tự nhiên giữa Song Hye Kyo và Lee Do Hyun.

Dù là một diễn viên trẻ nhưng Lee Do Hyun đã có chút danh tiếng trong làng giải trí xứ Hàn bởi khả năng diễn xuất đa dạng. Nam diễn viên sinh năm 1995 nổi tiếng sau bộ phim Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home. Anh được truyền thông xứ Hàn xếp vào nhóm "tân binh" của màn ảnh xứ Hàn nhờ ngoại hình cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất đa dạng.

Khi còn đi học, nam diễn viên từng được coi là nam thần học đường nhờ ngoại hình điển trai, nam tính. Anh từng có ý định trở thành một vận động viên nhưng sau đó, Lee Do Hyun từ bỏ để theo đuổi mơ ước làm diễn viên.

Còn trẻ tuổi nhưng Lee Do Hyun đã là một tài năng sáng của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: W).

Lee Do Hyun kiên trì ôn luyện và trúng tuyển vào khoa diễn xuất và kịch nghệ của đại học Chung Ang (Top 10 trường đại học tại Hàn Quốc). Sau đó, anh được tuyển vào công ty giải trí Yuehua Ent.

Tác phẩm đầu tiên đưa Lee Do Hyun bước chân vào làng giải trí là bộ phim Đời sống ngục tù. Nam diễn viên thế hệ 9X gây ấn tượng với khán giả bằng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn.

Các dự án như Cô tiên dọn dẹp, Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home, Tuổi trẻ của tháng Năm, Góc khuất học đường đã giúp nam diễn viên sinh năm 1995 khẳng định vị thế trong làng giải trí xứ Hàn. Năm 2021, anh giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang Art Awards của Hàn Quốc.

Chia sẻ với truyền thông, Lee Do Hyun cho biết, người anh biết ơn nhất trong sự nghiệp của mình chính là nữ ca sĩ IU. Lee Do Hyun và IU từng cộng tác trong dự án Khách sạn ánh trăng, bộ phim giúp nam diễn viên sinh năm 1995 một bước trở thành ngôi sao trẻ triển vọng của Hàn Quốc.

Lee Do Hyun biết ơn IU bởi những lời khuyên chân thành của cô trong quá trình làm việc chung (Ảnh: Instagram).

"Tôi đã nhận được từ IU rất nhiều lời khuyên. Cô ấy động viên tôi. Cô ấy khuyên tôi luôn dành trọn vẹn nhiệt huyết cho mỗi tập phim và mỗi cảnh quay bởi đó là cách duy nhất giúp tôi thành công. Cô ấy dặn tôi phải diễn xuất một cách tự nhiên và thực sự những lời khuyên đó rất hữu ích", Lee Do Hyun nói.

Nam diễn viên tỏ ra khiêm tốn khi được hỏi về những thành tựu: "Tôi có thể giành giải Nam chính xuất sắc nhưng tôi luôn băn khoăn liệu mình đã xứng đáng với giải thưởng hay chưa. Tôi biết ơn những người xung quanh mình bởi họ dành sự quan tâm cho các tác phẩm của tôi dù tôi hiểu mình chưa thực sự hoàn hảo".

Thành công của The Glory đã giúp sự nghiệp của Lee Do Hyun thăng hạng. Nam diễn viên thừa nhận trong cuộc họp báo giới thiệu bộ phim hồi tháng 1, anh vinh dự khi được tham gia một tác phẩm xuất sắc như The Glory và cộng tác với một đàn chị tuyệt vời như Song Hye Kyo.

Lee Do Hyun hạnh phúc khi được cộng tác với một tên tuổi lớn như Song Hye Kyo (Ảnh: Chosun).

Trả lời phỏng vấn với Cosmopolitan (Hàn Quốc), Lee Do Hyun tiết lộ về cảnh quay đáng sợ nhất trong The Glory. Ngôi sao trẻ thừa nhận, phân cảnh Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) và Hye Jeong (Cha Joo Young đóng) đánh nhau trở thành nỗi ám ảnh với chính anh.

Anh kể: "Thật buồn cười khi cảnh đánh nhau chỉ là lần thứ hai tôi gặp họ (Lim Ji Yeon và Cha Joo Young). Trước đó, tôi chỉ nhìn thấy họ một lần trong buổi diễn tập". Điều khiến Lee Do Hyun sợ hãi không phải là nội dung phim mà chính là diễn xuất chân thực của hai bạn diễn. "Tôi đã phải nhìn xuống khi xem toàn bộ cảnh quay. Lúc đó tôi sợ hãi thực sự", anh kể.

Vượt lên nghịch cảnh và tình yêu mạnh mẽ với cậu em trai thiểu năng

Xuất thân trong một gia đình không khá giả, Lee Do Hyun còn có một người em trai bị chậm phát triển. Ba mẹ anh phải làm việc vất vả để nuôi dạy các con. Ngay từ nhỏ, Lee Do Hyun không chỉ biết vui chơi như bạn bè đồng trang lứa mà đã tham gia hỗ trợ bố mẹ làm rất nhiều việc.

Lee Do Hyun lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: News).

Nói trong chương trình Yoo Quiz on the Block, Lee Do Hyun kể, em trai có trí não như một em bé lên 10 dù đã trưởng thành. Vì căn bệnh của mình, Dong Hyuk (em trai Do Hyun) bị các bạn bắt nạt từ nhỏ cho đến lớn. Khi còn nhỏ, Do Hyun từng rất ghét việc có một cậu em trai bị thiểu năng. Tuy nhiên, càng trưởng thành, anh càng yêu thương em trai và ân hận với những suy nghĩ trước đây.

"Dong Hyuk - em trai tôi không được khỏe mạnh nên vẫn luôn được bố mẹ chăm sóc. Em giận dữ trước những điều bình thường nhưng lại cảm thấy bình thản trước những điều khiến người khác nổi giận. Em ấy không có bạn nên tôi thường dành thời gian chơi với em mỗi khi ghi hình, quay phim xong.

Em tôi rất đáng yêu, thích ăn nhưng cũng khá bướng bỉnh. Em tôi còn không thể nói dối. Em trai rất yêu tôi nhưng thằng bé không biết cách biểu lộ cảm xúc", anh kể về người em trai bệnh tật của mình một cách yêu thương.

Hiện tại, em trai Do Hyun đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi nhưng thi thoảng vẫn bị bắt nạt và bị kỳ thị. Nam chính của The Glory vẫn thường xuyên đến thăm em trai và hy vọng, em trai mình hay những người không may mắc bệnh thiểu năng được tôn trọng hơn.

Nam diễn viên sinh năm 1995 tự hào với những gì đã làm được trong sự nghiệp và hạnh phúc vì giúp đỡ cha mẹ có một cuộc sống tốt hơn nhờ công việc diễn xuất. Do Hyun tiết lộ, anh đã thuê cho bố mẹ một căn hộ rộng rãi và tiện nghi hơn nhờ khoản thu nhập từ việc làm diễn viên.

"Dù đó chỉ là nhà thuê nhưng nơi ở đó tốt hơn cho bố mẹ và em trai tôi. Bố mẹ tôi rất vui. Tôi hạnh phúc khi cả hai đã ít nếp nhăn hơn. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc bàn tay mình run lên khi nhận được cát-xê hậu hĩnh giữa quá trình quay phim", ngôi sao trẻ nói.