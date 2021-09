Bất ngờ trước những niềm đau giấu kín của hai người đẹp trong nhóm ABBA

Agnetha và Anni-Frid đã phải trải qua những suy sụp nặng nề, phải điều trị tâm lý, sau cùng, họ đều lựa chọn cuộc sống ẩn dật. Niềm đau của hai người phụ nữ trong đời tư rất giống nhau.

ABBA có sự nghiệp đỉnh cao hồi thập niên 1970 và tan rã vào năm 1982. Thành công mà nhóm từng đạt được cho tới giờ vẫn được xem là đỉnh cao chói sáng mà một nhóm nhạc pop có thể đạt tới trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế.

Sức hút mà nhóm vẫn còn duy trì được cho tới hôm nay sau 40 năm ngưng hoạt động cho thấy sức hấp dẫn đích thực của ABBA.

Điều mà đa phần công chúng biết về ABBA là một sự nghiệp thành công rực rỡ, là âm nhạc lôi cuốn vượt thời gian, và hai cuộc hôn nhân tan vỡ khiến họ không thể đồng hành bên nhau trong âm nhạc được nữa.

Nhưng những trải nghiệm riêng của các thành viên trong nhóm ABBA cũng có rất nhiều điều đáng kể, với những nỗi niềm cay đắng ít biết.

Trong nhóm, Benny kết hôn với Anni-Frid (người đẹp tóc nâu), Bjorn kết hôn với Agnetha (người đẹp tóc vàng). Sau khi ABBA tan rã, hai thành viên nam - Benny và Bjorn tiếp tục với sự nghiệp sáng tác của họ, tìm ra những hướng đi mới cho sự nghiệp và thậm chí còn thành công và giàu có hơn.

Họ cũng tiếp tục tìm được hạnh phúc viên mãn trong chuyện tình cảm. Cả hai thành viên nam đều sớm có mối quan hệ tình cảm mới sau khi lần lượt ly hôn hai thành viên nữ vào năm 1980 và 1981.

Trong năm 1981, cả Benny và Bjorn đều cùng bước vào cuộc hôn nhân mới và gắn bó trong cuộc hôn nhân thứ hai này cho tới tận hôm nay, họ cũng đều có thêm con trong cuộc hôn nhân mới.

Hiện tại, Benny (74 tuổi) và Bjorn (76 tuổi) có cuộc sống thoải mái. Họ không cảm thấy khó chịu với danh tiếng đã đạt được, không ngại xuất hiện tại sự kiện hay trả lời phỏng vấn. Nhưng hai thành viên nữ thì luôn né tránh những điều này. Từ hai gương mặt "trọng điểm" của nhóm ABBA, hai thành viên nữ trở thành hai cá tính ưa ẩn dật, thích tĩnh lặng, né tránh truyền thông và công chúng.

Cuộc sống của hai thành viên nam khá ổn thỏa, từ sự nghiệp cho tới đời tư sau khi ABBA tan rã, sau khi họ trải qua ly hôn. Nhưng cuộc sống của hai thành viên nữ thì gần như trái ngược hoàn toàn. Agnetha và Anni-Frid đã từng phải trải qua những giai đoạn suy sụp nặng nề, những bi kịch đời tư, đều từng có lúc phải điều trị tâm lý, sau cùng, họ lựa chọn cuộc sống ẩn dật để có được sự bình an.

Anni-Frid Lyngstad - Người đẹp tóc nâu

Anni-Frid Lyngstad (người đẹp tóc nâu trong nhóm ABBA) đã phải trải qua những nỗi bất hạnh từ khi còn nhỏ. Cô là kết quả của một cuộc tình ngoài luồng, giữa một người lính Đức đã có gia đình và một cô gái trẻ nghèo khó người Na Uy.

Cuộc tình kết thúc khi Anni-Frid ra đời, người lính Đức phải trở về nước, người mẹ trẻ ở lại phải chịu đựng rất nhiều sự gièm pha, kỳ thị, hắt hủi, vì vậy, bà ngoại và mẹ đã cùng mang Anni-Frid tới sống ở Thụy Điển với hy vọng họ sẽ có được một cuộc sống mới dễ chịu hơn. Mẹ của Anni-Frid làm phục vụ bàn, nhưng rồi sớm qua đời ở tuổi 21 vì suy thận. Lúc ấy, Anni-Frid mới lên 2 tuổi.

Được bà ngoại nuôi nấng, Anni-Frid ngay từ nhỏ đã cảm nhận thấy nỗi buồn trong hoàn cảnh của mình. Sau này, khi Anni-Frid trở nên nổi tiếng cùng với nhóm ABBA, người thân của cha cô đã liên hệ với cô, họ muốn đưa lại cho cô những thông tin về người là cha ruột của cô, rằng cha cô đã qua đời ngay trong chặng hành trình từ Na Uy quay trở về Đức, bởi tàu bị chìm.

Ban đầu, Anni-Frid đón nhận những liên hệ này, những thông tin này, nhưng rồi sau đó, cô thừa nhận rằng mọi việc vượt quá khả năng chịu đựng của cô: "Nếu tôi vẫn còn là một đứa trẻ, mọi chuyện sẽ rất khác, nhưng vì tôi đã là một phụ nữ trưởng thành, tôi cảm thấy rất khó để bỗng nhiên đón nhận vào cuộc sống của mình những câu chuyện về một người cha mà tôi chưa từng biết tới".

Những năm sau đó, Anni-Frid có những thời điểm rơi vào trầm cảm bởi sống dậy những trải nghiệm từ tuổi thơ buồn tủi của mình.

Hành trình của Anni-Frid đến với nhóm ABBA bắt đầu từ năm 1969 khi cô quen Benny. Trước đó, Anni-Frid đã ly hôn, cả cô và Benny trước khi đến với nhau đều đã có hai con riêng từ chuyện tình cảm trước đó.

Sau khi đính hôn đã nhiều năm, Benny và Anni-Frid quyết định kết hôn vào năm 1978, nhưng rồi họ ly thân vào năm 1980. Benny sau đó đến với ngôi sao truyền hình người Thụy Điển - Mona Norklit và gắn bó trong hôn nhân kể từ năm 1981 đến nay, trong cuộc hôn nhân này, Benny có thêm một người con trai.

Cả hai cặp đôi Anni-Frid và Benny, Agnetha và Bjorn đều cùng tuyên bố trước truyền thông và công chúng rằng cuộc ly hôn của họ diễn ra êm đềm, thiện chí. Nhưng thực tế, cả Anni-Frid và Agenetha đều âm thầm suy sụp. Anni-Frid biết rằng mình phải ra đi để nhường vị trí cho một người phụ nữ khác nay đã chiếm được trái tim Benny.

Sau khi nhóm ABBA tan rã vào năm 1982, Anni-Frid chuyển tới sống ở nhiều quốc gia Châu Âu. Năm 1992, cô kết hôn với một người đàn ông Thụy Sĩ có xuất thân quý tộc.

Nhưng bi kịch một lần nữa lại xảy ra, năm 1998, người con gái của Anni-Frid khi đó đang ở tuổi 30 bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở New York (Mỹ), ngay năm sau, người chồng thứ 3 của Anni-Frid qua đời vì bệnh ung thư.

Những biến cố lớn dồn dập xảy ra khiến Anni-Frid lựa chọn biến mất khỏi mọi giao tế xã hội, về sau, bà Anni-Frid tiết lộ rằng chính đức tin tôn giáo đã giúp bà vượt qua được những mất mát, khủng hoảng đời tư. Trong những năm gần đây, bà tìm lại được sự bình an trong tâm hồn, sự vui tươi trong đời sống khi tìm tới sống trong vùng núi ở Thụy Sĩ.

Agnetha Faltskog - Người đẹp tóc vàng

Agnetha Faltskog (người đẹp tóc vàng trong nhóm ABBA) đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn tâm lý ngay từ khi còn ở trong nhóm ABBA. Cô luôn sợ những chuyến bay, nhưng đòi hỏi của công việc khiến Agnetha buộc phải chấp nhận những chuyến bay khi đi lưu diễn. Không những thế, sự phấn khích quá đà của một số người hâm mộ còn khiến Agnetha thường cảm thấy sợ hãi, bất an.

Về sau, khi cuộc sống riêng trở nên bất ổn, khi cuộc hôn nhân với Bjorn đã đi tới hồi kết, Agnetha còn cảm thấy sợ sân khấu, sợ những tiếng reo hò phấn khích, thái độ nồng nhiệt nhiều khi quá đà của fan. Cô liên tục gặp những cơn ác mộng, trong đó, cô bị các fan cuồng nhiệt... "nuốt chửng". Agnetha dần trở nên sợ tiếng ồn, sợ đám đông, sợ không gian rộng lớn của những buổi biểu diễn.

Trở về quá khứ, Agnetha đã gặp người chồng tương lai của mình - Bjorn Ulvaeus khi cô mới 19 tuổi. Họ kết hôn một năm sau đó - năm 1971. Khi gặp Bjorn, Agnetha đã có sự nghiệp ca hát solo thành công.

Trong cuộc hôn nhân với Bjorn, Agnetha có hai người con, khi các con còn nhỏ, Agnetha và chồng luôn bận rộn với lịch biểu diễn, thu âm, thậm chí là xa nhà dài ngày vì lưu diễn, bởi lúc này ABBA đang ở đỉnh cao thành công. Điều này khiến cô càng thêm khổ tâm, vì cảm thấy có lỗi với các con.

Thực tế, Agnetha không phải là một người có tâm lý vững vàng, mạnh mẽ, cô hay lo lắng, khá nhút nhát, dễ bị xuống tinh thần. Agnetha cũng không cởi mở, vui vẻ như các thành viên khác trong nhóm, tiếng Anh của cô cũng không tốt nên nhiều khi cô gặp phải khó khăn trong hoạt động biểu diễn ở nước ngoài.

ABBA tan rã sau khi hai cặp đôi trong nhóm lần lượt ly hôn, mặc dù cuộc chia tay giữa Agnetha và Bjorn diễn ra khá nhẹ nhàng, nhưng việc cùng lúc chứng kiến sự đổ vỡ hôn nhân và sự tan rã của nhóm nhạc gắn bó suốt gần một thập kỷ đã khiến Agnetha trải qua suy sụp tâm lý nặng nề.

Thực tế, ngay khi mới ly thân được một tuần, Bjorn đã công khai người tình mới - nữ nhà báo chuyên về mảng âm nhạc - cô Lena Källersjö, một phụ nữ được đánh giá là có diện mạo khá tương đồng với Agnetha.

Bjorn có bạn gái mới và tiếp tục hưng phấn trong công việc, trong đời tư, còn Agnetha phải âm thầm tìm tới tư vấn tâm lý, nhưng trước truyền thông và công chúng, cô vẫn phải tỏ ra mình rất ổn, bình thản, vững vàng, để tiếp tục cùng ABBA biểu diễn trên sân khấu một thời gian nữa. Rất nhanh sau khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, Bjorn Ulvaeus chính thức kết hôn và có thêm 2 người con với vợ hai.

Ca khúc "The Winner Takes It All" đã được Bjorn sáng tác chính trong giai đoạn họ chuẩn bị ly hôn. Agnetha chia sẻ rằng cô đã phải tự lên tinh thần rất nhiều để có thể hát ca khúc này, bởi đó chính là nỗi lòng của cô, được viết ra bởi... chồng cũ. Nhiều fan của ABBA thậm chí cho rằng Bjorn đã quá "tàn nhẫn" khi viết ra ca khúc ấy, ca khúc rất hay, nhưng Agnetha hát nghe như xé lòng.

Dù vậy, Agnetha đã hát ca khúc ấy da diết bằng những cảm xúc chân thực: "Hãy nói cho em biết cô ấy có hôn anh như em từng hôn anh?"...

Sau khi ABBA tan rã, Agnetha không nghe lại bất cứ ca khúc nào của nhóm. Có lẽ những năm tháng sống trong danh tiếng quá lớn đã làm cạn kiệt sức chịu đựng của Agnetha và đến một thời điểm, cô bỗng phải chịu đựng hàng loạt "tác dụng phụ".

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ với Bjorn, Agnetha đi qua nhiều cuộc tình. 10 năm sau khi ly hôn Bjorn, Agnetha mới tái hôn với một bác sĩ phẫu thuật, nhưng chỉ khi cô tiến hành thủ tục ly hôn sau 3 năm ở trong cuộc hôn nhân thứ 2, công chúng mới biết về cuộc hôn nhân bí mật này.

Khi cô vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, mẹ ruột của Agnetha tự sát, một năm sau, cha của cô qua đời, Agnetha càng trở nên suy sụp và quyết định sống ẩn dật tuyệt đối, né tránh mọi giao tế xã hội, không kết giao, gặp gỡ.

Điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời Agnetha, đó là khi cô nảy sinh tình cảm với một fan cuồng kém cô 16 tuổi, đó là một người đàn ông Hà Lan làm nghề lái xe tải, người này đã liên tục xuất hiện xung quanh nhà cô trong vòng 2 năm.

Thoạt tiên cô phản ánh sự việc với cảnh sát để họ can thiệp, xử lý người đàn ông. Nhưng rồi đến năm 1997, Agnetha và người đàn ông này đã nảy sinh tình cảm. Nhưng mối quan hệ tình cảm này cũng không kéo dài lâu, sau hai năm gắn bó, họ chia tay vào năm 2000, để rồi Agnetha đệ đơn ra tòa yêu cầu người đàn ông này vĩnh viễn phải tránh xa mình.

Hiện tại, Agnetha đã 71 tuổi, bà đang sống tại một trang trại lớn, được xây dựng biệt lập ở miền quê Thụy Điển, bà sống cùng với gia đình người con gái lớn. Agnetha cho biết niềm vui sống với bà bây giờ rất đơn giản, bà chỉ cần một ly rượu vang, những chú chó và âm thanh biển cả (trang trại của Agnetha nằm trên một hòn đảo) là bà có thể cảm thấy dễ chịu, hài lòng.

