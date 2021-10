Ba vai diễn để đời của sao nam Hollywood trên FPT Play

Dân trí White House Down, The Equalizer và Blade Runner 2049 là ba bộ phim đỉnh cao, đánh dấu những hình tượng đặc biệt, gắn với tài tử Ryan Gosling, Channing Tatum và Denzel Washington.

Ryan Gosling thoát vai lãng tử

Danh tiếng của chàng thơ Ryan Gosling "cộp mác" si tình, chững chạc trong nhiều tác phẩm đậm tính nghệ thuật. Anh từ lâu đã được biết đến trong các bộ phim như The Notebook (2004) hay The Big Short (2015)... Chỉ một năm sau thành công vang dội trong La La Land, Ryan Gosling tham gia siêu phẩm Blade Runner 2049 (tựa Việt hóa: Tội phạm nhân bản 2049) của đạo diễn Denis Villeneuve. Lúc này Gosling đã 37 tuổi, vai người máy K trong bộ phim này là một sự đột phá đối với anh. Thay thế hình ảnh lãng tử thường thấy trước đó, Gosling đã khéo léo cân bằng giữa sự điềm tĩnh của một cỗ máy và cảm xúc con người, thể hiện K có chiều sâu, đầy phức tạp, đáng được cảm thông.

Ra đời 35 năm sau phần đầu tiên vào năm 1982, Tội phạm nhân bản 2049 được giới phê bình nhận định là "kiệt tác tiếp nối kiệt tác". Phần 2 lấy mốc thời gian năm 2049, nơi những người máy nhân bản (replicant) được con người tạo ra với khả năng vượt trội, đe dọa vị trí độc tôn của nhân loại. Con người bắt đầu phải dùng đến người máy thế hệ mới, đi truy lùng các đồng loại đột biến. Lực lượng đặc nhiệm này được gọi là blade runner. Người máy K - một blade runner - trong lần thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện chiếc hộp đựng hài cốt của một replicant đã chết sau khi sinh con. Phát hiện chấn động đối với một người máy đã dẫn đến mệnh lệnh truy sát đứa bé dành cho K. Thế nhưng càng dấn sâu vào cuộc tìm kiếm thì những manh mối lại đưa K tới những bí ẩn lớn hơn về sự tồn tại của chính bản thân anh.

Với một kịch bản cài cắm đầy rẫy những suy tư về bản chất con người bộc lộ qua nhân vật K, giá trị của Tội phạm nhân bản 2049 không chỉ nằm ở bộ phim khoa học viễn tưởng vừa siêu thực vừa hoành tráng mà còn ở những giá trị tư tưởng mà nó mang lại. Bộ phim đã chiến thắng liên tiếp trong 2 hạng mục giải Oscar, bao gồm Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

Channing Tatum, anh hùng hấp dẫn nhất thế giới

Khác với hình ảnh có phần sâu sắc của Ryan Gosling, Channing Tatum từ lâu đã được xem là "trái bom sex" hấp dẫn nhất Hollywood với gương mặt điển trai và thân hình rắn rỏi. Bên cạnh ngoại hình quyến rũ, Tatum còn nổi tiếng với nhiều vai diễn thành công, không chỉ riêng trong địa hạt hành động mà còn ở nhiều thể loại đa dạng khác. Sau thành công của Step Up, anh nhận nhiều vai diễn có sức nặng trong các phim như G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) và Kingsman (2017)... Trong số những tác phẩm làm nên danh tiếng của Channing Tatum, White House Down (tựa Việt: Giải cứu nhà trắng) được xem là bộ phim hoành tráng và mãn nhãn nhất. Ngoại hình của Tatum rất phù hợp để trở thành anh hùng kiểu Mỹ. Ở đó, chàng tài tử The Vow thể hiện được hết thế mạnh của mình trong những màn đấu súng khói lửa ngút trời.

Trong Giải cứu nhà trắng, tổng thống Mỹ James Sawyer (Jamie Foxx) gây chấn động thế giới khi đưa ra một thỏa thuận hòa bình với Iran và muốn rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Trung Ðông. Ngay sau đó, một nhóm phiến quân đã tấn công Nhà Trắng với ý đồ bắt giữ tổng thống Sawyer. John Cale (Channing Tatum), một cảnh sát bảo vệ, dẫn con gái Emily đến Nhà Trắng xin làm mật vụ Mỹ, đã bị mắc kẹt trong cuộc hỗn loạn. Với kỹ năng của lính biệt kích, Cale phải tìm cách giải cứu cả tổng thống Sawyer và cô con gái nhỏ.

Denzel Washington vẫn là "ông già gân"

Nếu ở Hollywood có ngôi vương dành cho phim hành động thì chắc chắn vị trí đó phải thuộc về Denzel Washington. Bén duyên nghiệp diễn từ năm 1981 đến nay với gần 40 phim lớn nhỏ khác nhau, Denzel Washington được vinh danh là "báu vật của nước Mỹ", với giải Thành tựu trọn đời được Viện Phim Mỹ (AFI) trao vào năm 2019.

Ba mươi năm nay, ông vẫn là một trong số ít cái tên được kính trọng nhất trong thế giới điện ảnh. Ở tuổi 64, Denzel Washington vẫn tiếp tục nhận lời vào vai Cựu mật vụ CIA Robert McCall trong phần 2 của sê-ri The Equalizer (tựa Việt: Thiện ác đối đầu). Lúc này, Robert McCall chuyển sang làm tài xế. Ông vẫn thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh xung quanh với sự hỗ trợ của Susan Plummer (Melissa Leo). Một ngày nọ, Susan bị giết chết trong lúc đang điều tra vụ ám sát một tình báo viên cấp cao tại Brussels cùng Dave York (Pedro Pascal). Nhận được tin dữ, Robert lập tức vào cuộc. Từ đây, ông khám phá ra hàng loạt bí ẩn đáng sợ liên quan tới nhóm đồng đội cũ.

Mặc dù không còn nhiều sự dẻo dai của tuổi trẻ, phong độ của "già gân" Denzel Washington vẫn không hề giảm sút. Nét diễn xuất tài tình của ông thể hiện rõ rệt qua sự biến chuyển của đôi mắt. Ánh mắt lúc thì sắc lạnh, khi thì biến chuyển trong những phân đoạn chất chứa tình cảm nhưng cũng đầy linh hoạt trong những pha chạm trán khốc liệt hay bộc lộ sự sắc sảo trước khi xử lý kẻ thù… Sự tài tình đó đã gắn chặt tên tuổi của ông với Thiện ác đối đầu.

Ba siêu phẩm Giải cứu nhà trắng (White House Down), Thiện ác đối đầu (The Equalizer) và Tội phạm nhân bản 2049 (Blade Runner 2049) cùng loạt phim bom tấn "khuynh đảo" màn ảnh hiện đã có trên các nền tảng của FPT Play với phụ đề đầy đủ.

Trường Thịnh