Câu thoại "ngớ ngẩn" trong phim Việt nổi rần rần trên TikTok

Thời gian gần đây, đoạn hội thoại giữa hai nhân vật Nghĩa và An Nhiên trong bộ phim Trạm cứu hộ trái tim bỗng nhận được sự chú ý lớn của người sử dụng mạng xã hội.

Đây là màn đối đáp khá căng thẳng giữa hai người bởi An Nhiên đang muốn chất vấn tình cảm của Nghĩa. An Nhiên nói: "Em nói cho anh biết, em có mắt đấy, cũng không ngu đâu?". Còn Nghĩa đáp trả: "Em đang rất ngu".

Màn đối thoại ngắn ngủi này nhanh chóng trở thành chủ đề nhái lại của nhiều bạn trẻ trên nền tảng TikTok. Thậm chí, nữ diễn viên Lương Thu Trang, người thủ vai An Nhiên, cũng đã bắt kịp xu hướng này và nhái lại chính những câu thoại của mình. Video của cô nhận được 26.000 lượt thích.

Nhân vật An Nhiên ghen tuông khi thấy nhân tình vẫn còn tình cảm với vợ (Ảnh: VTV).

Một số khán giả đánh giá rằng lời thoại không phù hợp với tình huống. Tuy nhiên, màn đối đáp trên đã bị cắt khỏi bối cảnh chính. Cụ thể, An Nhiên (Lương Thu Trang) đã nghi ngờ nhân tình vẫn còn tình cảm với vợ. Vì thế, cô đã cố tình bỏ bao cao su và thuốc tránh thai vào cặp của Nghĩa (Quang Sự).

Tới khi Nghĩa phát hiện, anh đã tức giận đôi co với An Nhiên. An Nhiên giải thích, dù Nghĩa lúc nào cũng muốn trả thù Ngân Hà (Hồng Diễm) nhưng anh lại ghen tuông khi thấy vợ đi cùng người yêu cũ. Hay, An Nhiên đã trông thấy Ngân Hà đã phải dùng băng urgo che đi "vết yêu" của Nghĩa sau một đêm mặn nồng.

Vì thế, An Nhiên muốn chỉ cho nhân tình biết dù anh đang ở đâu, cô cũng nhìn thấu mọi việc anh làm. Còn đối với Nghĩa, hành động của An Nhiên có thể khiến kế hoạch trả thù của anh bị vợ phát hiện và đổ bể.

Chia sẻ về vai diễn phản diện trong phim, Lương Thu Trang cho hay nhân vật An Nhiên rất mưu mô, ghê gớm. Do đó, cô không biết mình đã chuẩn bị được "tinh thần thép" để đối diện với dư luận hay chưa.

"Khi vào vai, tôi cũng ghét chính bản thân mình. Có những phân đoạn, tôi tự hỏi, mình diễn như thế đã đủ ghét chưa? Đây là vai diễn thử thách nhất với tôi, với tính cách của nhân vật An Nhiên, tôi nghĩ mình sẵn sàng nhận "gạch đá" từ khán giả", Lương Thu Trang nói.