Sở Văn hóa Hà Nội chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép đêm nhạc Westlife

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VH&TT) nói, đơn vị này đã biết thông tin nhóm Westlife sắp tổ chức đêm nhạc tại Hà Nội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã gửi công văn xuống yêu cầu phối hợp cấp địa điểm. Tuy nhiên, Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của nhóm nhạc.

"Chúng tôi chưa thấy hồ sơ xin cấp phép của nhóm gửi xuống, nếu có chúng tôi sẽ xem xét ngay", vị đại diện này cho biết.

Westlife công bố Hà Nội là điểm đến tiếp theo của tour diễn toàn cầu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, ngày 9/5, trên fanpage chính thức có hơn 6,8 triệu người theo dõi, nhóm nhạc nam đình đám một thời thông báo: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi rất háo hức để ghé thăm các bạn vào ngày 4 và 5/6".

Cùng với thông báo của nhóm Westlife, đơn vị tổ chức đêm diễn của nhóm tại Việt Nam cũng xác nhận ban nhạc pop huyền thoại với các thành viên Shane, Nicky and Kian sẽ quay lại Việt Nam trong một phần của tour diễn được mong chờ nhất - The Hits Tour 2024.

Hà Nội nằm trong lịch trình tour diễn năm 2024 của nhóm nhạc nổi tiếng Ireland. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình trong 2 ngày 4 và 5/6 tới.

Ban Tổ chức thông báo chương trình có khách mời đặc biệt là ban nhạc nổi tiếng người Anh 911. Vé của Westlife: The hits tour tại Hà Nội được mở bán từ 13/5.

Cuối tháng 11/2023, Westlife khiến người hâm mộ Việt háo hức với các buổi diễn đông nghẹt khán giả ở Sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Khán giả khắp nơi đã đặt vé vào TPHCM để được nghe thần tượng một thời biểu diễn trực tiếp.

Chính vì vậy, việc các chàng trai của nhóm hát tại Hà Nội với các bản hit như Flying without wings, Swear it again, My love... khiến các fan, đặc biệt là thế hệ 8X đã thuộc nằm lòng các ca khúc này vô cùng đón chờ.