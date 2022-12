"Avatar 2" vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé

Theo Deadline, tính đến hết ngày 27/12, dự án mới nhất của đạo diễn James Cameron thu về 1,025 tỷ USD trên toàn cầu. Trong đó, 315 triệu USD tới từ phòng vé nội địa và 710 triệu USD thị trường quốc tế. Một số khu vực có đóng góp tiêu biểu cho thành tích này gồm Bắc Mỹ (315 triệu USD), Trung Quốc (109 triệu USD), Pháp (68 triệu USD) hay Hàn Quốc (57 triệu USD)...

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) đã trở thành một trong những bom tấn đạt doanh thu 1 tỷ USD nhanh nhất lịch sử. Phim đồng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng cùng với Jurassic World (13 ngày). Các dự án dẫn đầu lần lượt là Avengers: Endgame (5 ngày), Avengers: Infinity War (11 ngày), Star Wars: The Force Awakens và Spider-Man: No Way Home (12 ngày).

"Avatar: The Way of Water" (Avatar: Dòng chảy của nước) đã đạt doanh thu 1 tỷ USD chỉ sau 14 ngày kể từ khi ra mắt (Ảnh: 20th Century Studios).

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Avatar: The Way of Water hiện đạt doanh thu hơn 183 tỷ đồng, sau hơn 10 ngày kể từ khi ra mắt. Con số này vượt xa hai phim nội địa ra mắt cùng thời điểm là Thanh Sói: Cúc dại trong đêm và Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái. Phim cũng nhận được đánh giá cao từ số đông khán giả.

Với thành tích kể trên, Avatar: The Way of Water là tác phẩm thứ tư có mặt trong danh sách những bộ phim đoạt doanh thu tỷ USD thời kỳ sau đại dịch. Trước đó, Spider-man: No Way Home đạt doanh thu 1,9 tỷ USD, Top Gun: Maverick thu về 1,4 tỷ USD và Jurassic World: Dominion mang về hơn 1 tỷ USD.

Avatar: The Way of Water được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong dịp nghỉ lễ năm mới tại các nước phương Tây. Theo các chuyên gia, tác phẩm dự kiến đạt 1,3 tỷ USD sau ngày đầu năm mới.

Với tình hình hiện tại, phim có khả năng cán mốc 2 tỷ USD toàn cầu. Đây là con số mà đạo diễn James Cameron đặt ra cho bộ phim.

Không chỉ đạt doanh thu phòng vé ấn tượng, Avatar: The Way of Water còn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả. Phim được chấm điểm A thông qua khảo sát của công ty nghiên cứu Cinema Score. Phim nhận 9,3 điểm trên Maoyan và 8,4 trên Douban - hai diễn đàn phim hàng đầu của Trung Quốc.

Avatar: The Way of Water nối tiếp câu chuyện của phần một năm 2009, kể về Jake Sully (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldana đóng) xây dựng gia đình mới ở Pandora. Họ hạnh phúc với bốn con, trong đó có cô bé Kiri (Sigourney Weaver đóng) - con gái của tiến sĩ quá cố Grace Augustine. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình không kéo dài khi con người quay trở lại để báo thù.

Phần một của phim ra mắt từ năm 2009 đạt doanh thu gần 3 tỷ USD và là tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh thế giới.