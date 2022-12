Những bí mật phía sau tuyệt tác điện ảnh giàu cảm xúc "Avatar 2"

Sau 10 ngày ra rạp, bộ phim bom tấn của Disney và 20th Century - Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) đã đạt doanh thu toàn cầu là 855 triệu USD. Với con số này, phim trở thành dự án điện ảnh có doanh thu thương mại cao thứ 5 trên thế giới trong năm 2022.

Avatar: The Way of Water được đạo diễn James Cameron ấp ủ và thực hiện từ năm 2017. Phim bị trì hoãn nhiều lần trước khi chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 16/12. Tại khu vực Bắc Mỹ, Avatar: The Way of Water thu về hơn 253 triệu USD phòng vé và 600 triệu USD phòng vé tại thị trường quốc tế.

"Avatar: The Way of Water" đã đạt doanh thu hơn 855 triệu USD trong tuần đầu ra mắt (Ảnh: 20th Century Studios).

Ngoài Bắc Mỹ, Avatar: The Way of Water có doanh thu cao nhất ở Trung Quốc với hơn 100 triệu USD, tiếp theo là Hàn Quốc 53 triệu USD, Pháp 52 triệu USD, Ấn Độ 37 triệu USD và Đức 35,7 triệu USD.

Theo giới chuyên môn, đến cuối năm nay, bom tấn có kinh phí 350 triệu USD đặt mục tiêu đạt mốc 1 tỷ USD. Đó là con số mà chỉ có hai phim Top Gun: Maverick và Jurassic World Dominion đạt được trong năm 2022.

Phần một của phim ra mắt vào năm 2009 đạt doanh thu gần 3 tỷ USD toàn cầu và trở thành dự án điện ảnh có doanh thu thương mại cao nhất lịch sử điện ảnh. Nhà sản xuất cũng như đạo diễn James Cameron từng thổ lộ doanh thu mơ ước của Avatar: The Way of Water là 2 tỷ USD.

Làm nên thành công cho dự án Avatar: The Way of Water chính là dàn diễn viên nổi tiếng, tài năng cùng phần kỹ xảo đẹp mắt. Phim có sự góp mặt của Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh, Edie Falco…

Trong quá trình quảng cáo cho dự án, đạo diễn James Cameron và biên kịch Jon Landau liên tục chia sẻ những câu chuyện hậu trường về quá trình thực hiện bom tấn điện ảnh.

Lặn 10km xuống lòng đại dương để tìm cảm hứng

Avatar: The Way of Water lấy bối cảnh dưới nước nên phần lớn cảnh quay diễn ra trong một bể chứa khổng lồ, dài 36m, rộng 18m và sâu 9m được xây dựng ở bãi biển Manhattan (Mỹ). Các diễn viên trong phim đều phải nâng cao kỹ năng bơi và lặn để hoàn thành vai diễn của mình.

"Avatar: The Way of Water" lấy bối cảnh chủ yếu dưới đại dương (Ảnh: 20th Century Studios).

Theo IndieWire, đạo diễn James Cameron đã dành 2 năm ở Australia để hỗ trợ thiết kế một thiết bị lặn đặc biệt có tên Deepsea Challenger. Thiết bị này cho phép nhà làm phim cùng chiếc máy quay 3D lặn xuống độ sâu hơn 10km so với mặt nước biển, khám phá những nơi sâu nhất dưới rãnh Mariana.

Đạo diễn James Cameron chia sẻ, chuyến thám hiểm vào lòng đại dương hồi tháng 3/2012 đã giúp ông tích lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho Avatar: The Way of Water.

Trong thời gian ấp ủ ý tưởng cho loạt hậu truyện của Avatar, đạo diễn James Cameron và Jon Landau cũng tham gia sản xuất dự án phim Alita: Battle Angel (2019). Dù thất bại ở phòng vé, Alita: Battle Angel vẫn được James Cameron và Landau nhắc đến như một bài học xương máu phục vụ thực hiện 4 phần phim sau của Avatar.

Trong Avatar: The Way of Water, dù 90% thời lượng phim diễn ra ở vùng duyên hải, đạo diễn James Cameron vẫn dành một phần thời lượng để đưa khán giả quay trở lại những cánh rừng Pandora về đêm, nhưng dưới một ánh sáng mới.

Hình ảnh đẹp mắt, ấn tượng là điểm cộng của "Avatar 2" (Ảnh: 20th Century Studios).

"Chúng tôi không tái hiện lại phong cảnh đêm buông huyền ảo trong phần phim mới bởi lúc này tình hình đang vô cùng căng thẳng, lũ trẻ bị bắt cóc, hai phe đối đầu trong rừng. Chúng tôi để trời mưa, thêm một chút ánh lân tinh - một bản sắc của vùng đất này. Chúng tôi không muốn mọi thứ quá mỹ lệ. Chúng tôi muốn để dành sự choáng ngợp cho khán giả khi họ bắt đầu khám phá thế giới mới dưới nước", đạo diễn Cameron nói.

Cuộc cách mạng công nghệ lớn của đạo diễn James Cameron

Avatar: The Way of Water là phim có khung hình tốc độ cao (HFR) tốt nhất hiện nay, mang lại cho người xem sự chân thực hơn trong các cảnh hành động.

Cách đây 13 năm, Avatar (2009) đã tạo nên một cuộc cách mạng với công nghệ nắm bắt chuyển động (motion capture). Đến Avatar: The Way of Water, thử thách tăng lên khi các nhân vật trưởng thành, có gia đình, có nhiều cảm xúc hơn. Do đó, hệ thống được cập nhật với hai máy ảnh có độ phân giải cao được thiết kế nhằm nắm bắt chi tiết trung thực và nhiều sắc thái hơn.

Công nghệ nắm bắt diễn xuất tạo nên những nhân vật sống động, chân thực trong "Avatar 2" (Ảnh: 20th Century Studios).

Đạo diễn James Cameron gọi công nghệ này là nắm bắt diễn xuất (performance capture). Ông nói: "Nắm bắt diễn xuất có thể truyền tải toàn bộ màn trình diễn, cảm xúc, biểu cảm, đôi mắt, mọi thứ. Diễn viên tạo ra cảm xúc và khoảnh khắc. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm mọi thứ họ làm đều xuất hiện trên nhân vật".

Khán giả xem Avatar: The Way of Water bày tỏ sự bất ngờ khi biết nhân vật Kiri 14 tuổi trên phim do nữ diễn viên Sigourney Weaver thủ vai khi sắp bước qua tuổi 70 (tại thời điểm phim ghi hình). Điều này chỉ có thể xảy ra với sự trợ giúp của công nghệ ghi hình chuyển động.

Nói về quyết định này, đạo diễn James Cameron chia sẻ: "Với công nghệ này, một diễn viên có thể vào vai nhân vật ở bất cứ độ tuổi nào, bất kỳ giới tính hay chủng tộc nào. Sigourney năm nay đã gần 70 tuổi và có thể vào vai một nhân vật chỉ bằng 1/5 tuổi thật của cô ấy. Công nghệ mới mẻ này có thể hỗ trợ đắc lực cho các nữ diễn viên khi đã ở vào một độ tuổi nhất định".

Đạo diễn James Cameron đang chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên trong "Avatar 2" (Ảnh: Disney).

Avatar: The Way of Water áp dụng công nghệ quay phim dưới nước tiên tiến để tạo dựng một không gian chân thật, sống động, mang lại cảm giác như thật cho người xem. Tuy nhiên, đạo diễn James Cameron không phủ nhận yếu tố con người của tác phẩm.

"Không có bất kỳ công cụ hay máy móc tự động nào làm ra được trải nghiệm ấy. Đó là một công việc đòi hỏi sự nhạy cảm của một người làm nghệ thuật, mỗi họa sĩ dù đã nắm trong tay công cụ tân tiến vẫn phải hiểu được dòng chảy của nước, sự tĩnh tại và thiền định của nó. Quá trình này tiêu tốn của chúng tôi nhiều năm và 10 triệu USD để xây mọi thứ từ con số 0. Và sự đầu tư đó rất xứng đáng", đạo diễn James Cameron tiết lộ.

Để tạo nên những thước phim đẹp mắt và chân thực, dàn diễn viên cũng phải đầu tư công sức cho nhân vật. Họ phải dành thời gian học cách nhịn thở để phục vụ việc quay phim dưới nước.

Nữ diễn viên Kate Winslet tiết lộ, cô đã lập kỷ lục nhịn thở dưới nước được 7 phút 15 giây sau thời gian quay Avatar 2. Ngoài ra, dàn diễn viên triệu USD của phim còn phải học diễn xuất các cảnh hành động khi đang khoác lên người những thiết bị bắt chuyển động cồng kềnh.

Nhân vật Kiri 14 tuổi trong "Avatar 2" do diễn viên 70 tuổi - Sigourney Weaver thủ vai (Ảnh: News).

Gửi gắm tâm tư, tính cách của chính mình vào các nhân vật

Đạo diễn James Cameron cho biết, ông đã xây dựng một nhóm biên kịch đông đảo giúp mình lên ý tưởng cho 4 phần hậu truyện của Avatar. Đội ngũ này cùng Cameron xây dựng cốt truyện dựa trên 1.500 trang ghi chú được tổng hợp trong suốt một năm. Từ cốt truyện này, họ mất thêm 4 năm để cho ra đời kịch bản hoàn chỉnh trước khi phần phim hậu truyện đầu tiên bấm máy vào năm 2017.

Câu chuyện gia đình trong "Avatar 2" cũng gửi gắm tâm tư tình cảm của đạo diễn và biên kịch (Ảnh: 20th Century Studios).

Trong Avatar: The Way of Water, phương pháp dạy con của Jake Sully có phần cứng nhắc, khiến tình phụ tử ít nhiều phai nhạt. Đạo diễn James Cameron chia sẻ, ông đã dùng chính trải nghiệm làm bố của mình, gồm cả những đúng đắn lẫn sai lầm để tạo nên một nhân vật người cha sinh động, chân thực trong phim.

Jake không phải nhân vật duy nhất được đạo diễn James Cameron gửi gắm một phần tính cách. "Tôi cũng là Kiri, tôi ở trong cả Lo'ak. Tôi nhớ về những ký ức khi còn là một đứa trẻ mộng mơ, giàu thiên hướng sáng tạo và bị người bố với đầu óc của một kỹ sư, hiểu lầm. Tôi không có ý trách bố mình. Ông đã nuôi nấng và che chở chúng tôi. Đó là một người cha vĩ đại nhưng vẫn không thể hiểu hết con mình", nhà làm phim trải lòng.

"Mỗi biên kịch đều có những trải nghiệm trong đời phù hợp với các nhân vật họ viết ra", đạo diễn tài năng nói thêm.