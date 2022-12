Chưa đầy một tuần ra mắt, "Avatar 2" vượt mốc nửa tỷ USD doanh thu phòng vé

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) đang tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu sau khi chính thức ra mắt khán giả vào ngày 16/12 vừa rồi. Bom tấn điện ảnh thế giới năm 2022 hiện có tổng doanh thu toàn cầu hơn 500 triệu USD chỉ sau 5 ngày ra mắt.

Phim lấy bối cảnh hơn một thập niên sau các sự kiện của phần phim đầu tiên (ra mắt hồi 2009) và tiếp tục câu chuyện của cặp nhân vật chính Jake Sully - Neytiri trên hành tinh Pandora.

"Avatar: The Way of Water" đang trên đà tiến tới doanh thu tỷ USD kể từ ngày ra mắt 16/12 (Ảnh: Disney).

Sau khi vượt qua cuộc chiến tàn khốc với người trái đất, cả hai có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Song, mối hiểm họa mới nhanh chóng xuất hiện khiến cuộc sống yên bình của nhà Sully và chủng người Na'Vi bị đe dọa. Họ lại phải đoàn kết đứng lên chiến đấu…

Avatar: The Way of Water đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên chính từ phần trước như Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ nhiều gương mặt mới gồm Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement…

Phim lấy bối cảnh chủ yếu dưới nước nên phần lớn cảnh quay diễn ra trong một bể chứa khổng lồ, dài 36m, rộng 18m và sâu 9m được xây dựng ở bãi biển Manhattan (Mỹ).

Avatar: The Way of Water được thực hiện từ năm 2017 và là đứa con tinh thần mới nhất của đạo diễn James Cameron. Theo News, bộ phim có kinh phí đầu tư 350-400 triệu USD và được đạo diễn và nhà phát hành kỳ vọng đạt doanh thu 2 tỷ USD.

Mở màn vững chắc vào cuối tuần trước với 134 triệu USD, Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron thống trị các bảng xếp hạng phòng vé trong và ngoài khu vực Bắc Mỹ. Phim nhận được nhiều lời khen của về kỹ xảo điện ảnh nhưng nội dung bị đánh giá không quá mới mẻ.

Hình ảnh đẹp mắt và kỹ xảo ấn tượng là lợi thế của "Avatar 2" (Ảnh chụp màn hình).

Chuyên gia của tờ Variety dự đoán vào dịp cuối tuần kéo dài, số vé bán ra của Avatar: The Way of Water sẽ rơi vào khoảng 67 triệu đến 80 triệu USD. Đặc biệt, doanh thu phim sẽ tăng mạnh vào những ngày trước Giáng sinh. Với con số tăng trưởng hiện tại, phim không khó để lọt danh sách những dự án điện ảnh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử.

Tính tới thời điểm hiện tại, Avengers: Endgame vẫn đứng đầu danh sách phim có doanh thu mở màn cao nhất thế giới với hơn 1,2 tỷ USD. Xếp sau đó là những bom tấn như Avengers: Infinity War (640 triệu USD), No Way Home (600 triệu USD), Furious 7 (542 triệu USD) và Star Wars: The Force Awakens (529 triệu USD).

Và với việc phát hành thành công Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước), Disney đã vượt qua 4 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu năm nay. Các bộ phim giúp Disney đạt con số trên gồm Doctor Strange in the Multiverse of Madness (955 triệu USD), Black Panther: Wakanda Forever (789 triệu USD và đang tăng), Thor: Love and Thunder(760,9 triệu USD)…

Sự thành công về doanh thu của Avatar: The Way of Water cũng mang lại động lực cần thiết cho các rạp chiếu phim đang gặp khó khăn từ sau đại dịch. Trong thời kỳ đại dịch, chỉ có 3 phim vượt mốc doanh thu phòng vé 1 tỷ USD trên toàn thế giới và không phim nào đạt mốc 2 tỷ USD.

Đạo diễn James Cameron từng tiết lộ, Avatar: The Way of Water phải trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh để hòa vốn. Phần một của phim ra mắt từ năm 2009 và đạt doanh thu gần 3 tỷ USD trên toàn cầu.

Đạo diễn James Cameron và các nữ diễn viên tham gia "Avatar: The Way of Water" (Ảnh: Page Six).

"Chúng tôi rất vui mừng về những kết quả ban đầu này nhưng chúng tôi dự đoán Avatar: The Way of Water sẽ có một chặng đường dài và thành công khi ngày càng nhiều người trên khắp thế giới đặt vé đến xem câu chuyện và hình ảnh lộng lẫy không thể bỏ qua ở Pandora nơi những gì James Cameron và các cộng sự đã tạo ra", Rich Gelfond - CEO của Imax nói.

Đạo diễn James Cameron tiết lộ, phần tiếp theo của Avatar được chờ đợi suốt 13 năm qua bắt nguồn từ những cuộc đấu tranh cá nhân của ông. Ông nói: "Tôi nghĩ, mình làm ra nhiều thứ, về mặt nghệ thuật khi tôi đã trải nghiệm việc làm cha của năm đứa con. Ý tưởng bao trùm trong phim nêu rõ gia đình là pháo đài. Đó là điểm yếu lớn nhất và sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ, mình có thể viết điều này. Tôi biết thế nào là một ông bố lỗ mãng".

Tại Việt Nam, Avatar: The Way of Water cũng nhận nhiều kỷ lục như vượt mức doanh thu 70 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu, phim có doanh thu tuần đầu công chiếu cao nhất năm 2022, phim nước ngoài đạt doanh thu cao nhất thời hậu Covid-19, phim nước ngoài có doanh thu cao thứ 2 ở Việt Nam sau Avengers: Endgame.