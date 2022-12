Dàn sao "Avatar" đổi đời: Nhận cát-xê khủng, sở hữu tài sản chục triệu USD

Avatar 1 ra mắt vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Đến nay, bộ phim đạt doanh thu gần 3 tỷ USD và trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu khủng nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Tháng 12 này, phần hai của phim - Avatar: The Way of Water tiếp tục ra mắt và nhanh chóng tạo hiệu ứng toàn cầu.

Chưa đầy 5 ngày công chiếu, phần hai của phim đã đạt doanh thu hơn 500 triệu USD trên toàn thế giới và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn cũng như khán giả. Phim được xem là ứng viên xuất sắc cho đề cử Oscar 2023.

"Avatar: The Way of Water" đang tạo hiệu ứng toàn cầu (Ảnh: 20th Century Studios).

Phần tiếp theo của bom tấn khoa học viễn tưởng do đạo diễn James Cameron đạo diễn quy tụ dàn diễn viên đình đám. Theo News, các nghệ sĩ góp mặt trong phần hai - Avatar: The Way of Water đều nhận mức cát-xê xứng đáng, lên tới hàng chục triệu USD.

Sam Worthington: Từ kẻ tay trắng tới triệu phú sở hữu 30 triệu USD

Sam Worthington, tên thật là Samuel Henry John Worthington, là nam diễn viên gốc Australia. Sự nghiệp của anh chính thức vươn lên tầm cao mới nhờ siêu bom tấn Avatar của đạo diễn James Cameron vào năm 2009.

Trở lại với phần hai sau 13 năm, anh tiếp tục giữ vai nam chính Jake Sully, một cựu lính thủy đánh bộ nay đã lập gia đình và có con với công chúa Neytiri.

Sam Worthington nhận được khoản thù lao 10 triệu USD nhờ vai diễn này. Ngoài ra, anh còn nhận được khoản hoa hồng tương ứng 5% tổng lợi nhuận ròng của phim. Được biết, mức cát-xê của Sam trong phim hơn hẳn các đồng nghiệp.

Sam Worthington thể hiện vai Jake Sully trong "Avatar" (Ảnh: Getty Images).

Avatar là tác phẩm đổi đời với chính Sam. Sau thành công của phim, anh có cơ hội tham gia nhiều dự án lớn khác của Hollywood như Clash of The Titans, Everest, Hacksaw Ridge. Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh được săn đón tại Hollywood, Sam chỉ là một kẻ vô gia cư, một diễn viên bình thường tại Australia. Anh chấp nhận bán đi mọi thứ, sống trên chiếc xe ô tô nhỏ của mình để theo đuổi công việc diễn xuất.

Sau 13 năm kể từ khi phần một của phim ra mắt, Sam hiện có khối tài sản hơn 30 triệu USD và một tổ ấm hạnh phúc. Năm 2018, Sam Worthington và vợ - người mẫu Lara Bingle mua một biệt thự trị giá 8 triệu USD ở Los Angeles, Mỹ. 3 năm sau, họ bán biệt thự này để đổi căn rộng hơn trị giá 12,5 triệu USD cũng tại Mỹ.

Sam Worthington và vợ tại sự kiện công chiếu phim "Avatar" (Ảnh: Getty Images).

Zoe Saldaña: Nữ diễn viên góp mặt trong 3 siêu phẩm doanh thu khủng của Hollywood

Zoe Saldana, sinh năm 1978, là nữ diễn viên người Mỹ. Cô là diễn viên duy nhất trong lịch sử góp mặt tại 3 trong số 5 bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại là Avatar (2009), Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt trong Avatar, Zoe Saldana khẳng định đây chính là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Người đẹp gốc Dominica đã phải vượt qua hàng nghìn ứng cử viên nặng ký khác để gây ấn tượng với James Cameron và giành lấy cơ hội góp mặt trong phần một của phim.

Zoe Saldana đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn Neytiri và trở thành một phiên bản không thể hoàn hảo hơn cho nhân vật này tại ở Avatar. Trong phần hai mới phát hành, Zoe Saldana vẫn thủ vai Neytiri, công chúa của bộ tộc Omaticaya, đồng thời là vợ của Jake Sully. Được biết, để nhận được cái gật đầu của Zoe, nhà sản xuất đã phải bỏ ra 11 triệu USD.

Zoe Saldaña bên tạo hình nhân vật của cô trong "Avatar" (Ảnh: Instagram).

Ngoài công việc đóng phim, nữ diễn viên 44 tuổi còn tham gia quảng bá và là gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng. Năm 2018, cô tạo ra Bese, một nền tảng truyền thông kỹ thuật số tạo ra những câu chuyện từ các cộng đồng ít được đại diện trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Nhờ làm việc chăm chỉ và góp mặt trong các tác phẩm lớn, Zoe Saldaña đã tích lũy được khối tài sản đáng kể trong những năm qua. Theo Celebrity Net Worth, nữ diễn viên 44 tuổi sở hữu khối tài sản 35 triệu USD.

Zoe Saldaña sở hữu một bộ sưu tập ô tô cá nhân ấn tượng và đam mê đi du lịch. Theo HubPages, nữ diễn viên sở hữu ba chiếc Audi hàng đầu và ngôi biệt thự sáu phòng ngủ rộng 4.000 mét vuông trị giá 8,7 triệu USD ở Beverly Hills, California (Mỹ).

Zoe Saldaña sở hữu tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: Getty Images).

Zoe Saldaña cũng được biết đến với công việc từ thiện, đặc biệt là nỗ lực giúp đỡ trẻ em kém may mắn, thường xuyên quyên góp cho các mái ấm và trại trẻ mồ côi. Tháng 3/2019, Saldaña và chồng nhận được Giải thưởng Nhân đạo Toàn cầu vì những đóng góp thường xuyên của họ.

Sở hữu làn da nâu khỏe khắn cùng vóc dáng quyến rũ, Zoe Saldana hiện cũng là một biểu tượng nhan sắc mới ở Hollywood. Nữ diễn viên chia sẻ ngoài công việc đóng phim, cô thích dành thời gian quây quần bên gia đình nhỏ và chăm sóc con cái. Những trải nghiệm hôn nhân cũng giúp cô có những thể hiện tuyệt vời trước ống kính.

Ngoài hai diễn viên chính, mức cát-xê của dàn diễn viên còn lại trong Avatar 2 cũng rất đáng nể. Mức cát-xê của Sigourney Weaver là 4 triệu USD, Stephen Lang là 2 triệu USD, Kate Winslet là 6 triệu USD và Cliff Curtis là 1 triệu USD.