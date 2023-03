"Ảnh đế" Yoo Ah In tiếp tục dương tính với ma túy, chính thức mất vai

Một chuyên gia về ma túy chia sẻ với tờ Sports Chosun: "Cocain gây ảo giác mạnh và gây nghiện. Đây được coi là một trong ba loại ma túy nguy hiểm nhất cùng methamphetamine và heroin".

Trong khi đó, propofol là thuốc gây mê, được xếp vào nhóm ma túy dạng nhẹ ở Hàn Quốc. Tương tự, ketamine thường được sử dụng làm thuốc gây mê, phân loại là chất gây nghiện từ năm 2006 do chính phủ Hàn Quốc lo ngại người dân lạm dụng và sử dụng sai.

Yoo Ah In đã dương tính với 4 loại chất cấm tại Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Ngày 5/2, cảnh sát bắt giữ Yoo Ah In ngay khi anh trở về Hàn Quốc từ Mỹ. Cảnh sát cũng yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc (NFS) phân tích tóc và nước tiểu của nam diễn viên. Ít ngày sau đó, cảnh sát tịch thu hồ sơ y tế của một số bệnh viện, phòng khám, bao gồm phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam và Yongsan-gu, Seoul (Hàn Quốc) để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Pháp y Quốc gia thông báo kết quả phân tích nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cần sa và tóc của anh cho kết quả dương tính với propofol. Ngoài ra, Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tiết lộ, ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn sử dụng propofol 73 lần vào năm 2021. Tổng lượng propofol là hơn 4.400 ml, liều lượng không nhỏ.

Yoo Ah In, sinh năm 1986, nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020)và gần đây là Hellbound.

Yoo Ah In hai lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - giải thưởng nghệ thuật được mệnh danh là Oscar Hàn Quốc. Tài tử sinh năm 1986 được xem là viên ngọc sáng của điện ảnh xứ Hàn với lối diễn xuất đa dạng. Nhờ sở hữu lượng fan đông đảo, anh cũng được các nhãn hàng yêu mến.

Yoo Ah In trong bộ phim "Hellbound 1" (Ảnh: Netflix).

Ngay từ khi Yoo Ah In bị điều tra vì sử dụng chất cấm, sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng. Nhiều nhãn hàng có động thái quay lưng với nam diễn viên trong khi làn sóng khán giả tẩy chay tài tử thế hệ 8X bắt đầu xuất hiện. Yoo Ah In cũng đứng trước nguy cơ bị các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc cấm sóng vì dính bê bối liên quan tới pháp luật.

Ngày 2/3, tờ Sports Donga đưa tin, nam diễn viên Kim Sung Cheol sẽ đảm nhận vai chính Jung Jin Soo thay cho Yoo Ah In trong bộ phim Hellbound 2. Phim dự kiến bấm máy vào mùa hè năm nay và ra mắt vào đầu năm sau. Phần một của phim thành công rực rỡ về tỉ suất bạn xem đài và trở thành dự án truyền hình đáng chú ý của Hàn Quốc năm 2021.

Kim Sung Cheol được chọn thay thế cho Yoo Ah In trong "Hellbound" (Ảnh: Hancinema).

Hellboundxoay quanh câu chuyện của một tổ chức tôn giáo luôn reo rắc nỗi sợ cho con người, đứng đầu là Jung Jin Soo (Yoo Ah In đóng). Hắn không ngừng lan truyền tới người dân việc thiên thần báo tử từ địa ngục trỗi dậy là sự sắp đặt của Chúa trời. Trong Hellbound 1, Yoo Ah In gây ấn tượng với khán giả sau khi khắc họa sống động hình ảnh nhà truyền giáo Jung Jin Soo.

Được biết, quá trình sản xuất phần 2 của Hellbound bị trì hoãn do bê bối của Yoo Ah In. Tài tử Kim Sung Cheol, sinh năm 1991, được khán giả biết đến qua các bộ phim Hometown Cha Cha Cha (Điệu cha cha cha làng biển), Our Beloved Summer, Prison Playbook, Vincenzo… Theo Sports Donga, anh được đoàn làm phim Hellbound lựa chọn vì có nét quyến rũ tương đồng Yoo Ah In cùng khả năng diễn xuất ấn tượng.

Ngoài ra, dự án phim truyền hình The Match có sự tham gia của Yoo Ah In và Lee Byung Hun cũng có nguy cơ khó lên sóng vì scandal của tài tử sinh năm 1986. Phim có nội dung xoay quanh cuộc đời và hành trình lập nghiệp của kỳ thủ cờ vây Lee Chang Ho (Yoo Ah In đóng).