"Ảnh đế" trẻ nhất xứ Hàn bị đài truyền hình quốc gia cấm sóng

Theo News1, đài KBS ra lệnh hạn chế những người nổi tiếng gây ra tranh cãi xã hội với các hành vi bất hợp pháp, vi phạm đạo đức xuất hiện trong các chương trình của đài.

Cụ thể, những người nổi tiếng bị buộc tội tấn công và quấy rối tình dục, trốn tránh nghĩa vụ quân sự, sử dụng chất cấm, lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc và các trường hợp truy tố dân sự/hình sự khác thuộc danh mục cá nhân bị cấm xuất hiện trên truyền hình KBS.

Yoo Ah In chính thức bị đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) cấm sóng vì bê bối sử dụng chất cấm (Ảnh: News).

Quy định cấm xuất hiện trên đài KBS với Yoo Ah In sẽ được áp dụng từ ngày 15/3. Ngoài Yoo Ah In, "thiên tài diễn xuất" Kim Sae Ron, Kwak Do Won và Don Spike đều nằm trong danh sách cấm xuất hiện của đài KBS. Với trường hợp của Yoo Ah In, quy định hạn chế có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả điều tra trong thời gian tới.

Đài KBS và Yoo Ah In có một mối quan hệ lâu dài. Yoo Ah In ra mắt vào năm 2004 với bộ phim truyền hình Sharp của đài KBS 2TV. Trong phim, anh vào vai một học sinh trung học chuyên ngành nghệ thuật đang hẹn hò với Lee Ok Lim (Go Ara đóng). Dù chỉ là diễn viên phụ trong phim nhưng Yoo Ah In vẫn gây được ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài quyến rũ và lối diễn xuất thu hút.

Tài tử Yoo Ah In bị buộc tội sử dụng 4 loại ma túy. Anh chính thức bị điều tra từ tháng 2 vừa rồi. Ngày 17/2, cảnh sát đã nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Điều tra Khoa học Quốc gia Hàn Quốc. Kết quả cho thấy tóc và nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.

Vụ việc Yoo Ah In dương tính với 4 chất cấm đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Được biết, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Yoo Ah In đã biến mất trên truyền thông xứ Hàn và dừng làm việc từ tháng 2/2023 (Ảnh: Newsen).

Cảnh sát cũng đang phân tích các tài liệu, bằng chứng thu được trong quá trình khám xét nhà của Yoo Ah In và các bệnh viện liên quan. Yoo Ah In dự kiến sẽ bị triệu tập để điều tra về đường dây mua bán chất cấm và cách thức nam diễn viên sử dụng chất cấm.

Nam diễn viên đã dừng làm việc từ tháng 2 vừa rồi. Một số bộ phim có sự góp mặt của Yoo Ah In cũng khó lên sóng trong thời gian tới. Nam diễn viên cũng bị hủy vai diễn trong dự án Hellbound 2. Sự nghiệp của Yoo Ah In được truyền thông Hàn Quốc nhận định chấm dứt ở tuổi U40.

Ngày 16/3, Tòa án quận trung tâm Seoul tiến hành lệnh bắt giữ một bác sĩ tên A với cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. A đã trải qua các cuộc kiểm tra vì bị nghi ngờ sử dụng propofol vào ngày 13/3. Người này còn bị điều tra vì cáo buộc kê đơn propofol (thuốc hướng thần bị cấm sử dụng tại Hàn Quốc) cho "ảnh đế" Yoo Ah In.

Bộ phận điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul (Hàn Quốc) xác nhận, A đã kê đơn propofol cho Yoo Ah In. Hiện, cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra xem liệu các đơn thuốc đó có phải vì mục đích y tế hay không. Được biết, A điều hành một bệnh viện ở quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) và có mối quan hệ thân thiết với Yoo Ah In.

Yoo Ah In, sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik. Anh nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020), Hellbound.

Yoo Ah In có hai lần trở thành ảnh đế khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (giải được mệnh danh Oscar Hàn Quốc). Tại Hàn Quốc, trước bê bối bị điều tra sử dụng ma túy, Yoo Ah In đang là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.