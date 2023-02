Tương lai của "ảnh đế" Yoo Ah In sau bê bối chất cấm chấn động Hàn Quốc

Vụ điều tra sử dụng chất cấm của Yoo Ah In đang xuất hiện liên tục trên bảng tìm kiếm và trở thành tin tức được đọc nhiều nhất tại Hàn Quốc. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, cư dân mạng đang sôi nổi thảo luận về tương lai của nam diễn viên sau cáo buộc sử dụng ma túy.

Từ ngôi sao hạng A, sở hữu nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc, Yoo Ah In đang đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên 37 tuổi khó có thể trở lại ngành giải trí bởi vụ việc của anh rất nghiêm trọng.

Yoo Ah In bị phát hiện dùng tới 3 loại chất cấm (Ảnh: Chosun).

Theo truyền thông Hàn Quốc, "ảnh đế" trẻ nhất Hàn Quốc dùng đến 4.400ml propofol (một loại chất hướng thần bị cấm tại Hàn Quốc), trung bình lên đến 60ml/lần tiêm. Điều này vượt xa mức sử dụng thông thường là 5-10ml mỗi lần. Yoo Ah In còn dùng cần sa và một loại ma túy khác.

Ngay sau khi cuộc điều tra hoàn tất, cảnh sát có kế hoạch triệu tập Yoo Ah In. Về vấn đề trên, công ty đại diện cho nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi không có quyền tiết lộ bất cứ điều gì vì chưa nghe thông báo chính thức từ cảnh sát".

Trước đó, một số bệnh viện và phòng khám, bao gồm phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam và Yongsan-gu, Seoul (Hàn Quốc) đã bị khám xét, tịch thu để bảo đảm hồ sơ bệnh án. Yoo Ah In bị bắt giữ tại sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) ngày 5/2, ngay sau khi từ Mỹ trở về Hàn Quốc.

Việc một ngôi sao dương tính với 3 chất cấm là điều chưa từng xảy ra ở làng giải trí Hàn Quốc. Do vậy, danh tiếng và hình tượng của Yoo Ah In gần như chạm đáy trong mắt công chúng sau vụ việc.

Tài tử xứ Hàn đang đứng trước nguy cơ bị cấm sóng, tẩy chay khỏi làng giải trí (Ảnh: Instagram).

Các bộ phim sắp lên sóng của Yoo Ah In gồm The Match và Goodbye Earthbị ảnh hưởng nặng nề. Một chuyên gia trong ngành giải trí nhận định, bộ phim The Match được mua với kinh phí lớn và phát hành dưới dạng nội dung gốc. Phim được kỳ vọng thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của các diễn viên hàng đầu như Lee Byung Hun và Yoo Ah In. Do vậy, việc phim không thể ra mắt đồng nghĩa với việc Yoo Ah In phải trả một khoản tiền phạt rất lớn.

Việc Yoo Ah In tham gia phần 2 của "bom tấn" truyền hình Hellbound dự kiến diễn ra vào tháng 6 này cũng bị hủy bỏ. Mùa đầu tiên của phim được phát hành năm 2021 và nhận phản hồi nhiệt tình từ khắp nơi trên thế giới. Sự thiếu vắng Yoo Ah In trong phần 2 sẽ ảnh hưởng tới nội dung cũng như sức hút của phim.

Yoo Ah In còn bị các nhãn hàng quay lưng, đối diện với nguy cơ hầu tòa vì lạm dụng ma túy. Hình ảnh quảng cáo của anh trên mạng cũng như trên các phương tiện truyền thông đều lần lượt được gỡ bỏ.

Yoo Ah In bị khán giả quay lưng chỉ trong thời gian ngắn (Ảnh: Sina).

Trong làng giải trí Hàn Quốc, việc duy trì hình tượng sạch là điều rất quan trọng. Án phạt đầu tiên với hầu hết các ngôi sao Hàn Quốc vi phạm pháp luật chính là rơi vào cảnh thất nghiệp bởi 3 nhà đài lớn của Hàn Quốc gồm KBS, SBS, MBC luôn cấm sóng các nghệ sĩ tai tiếng.

Trước Yoo Ah In, hàng loạt nghệ sĩ như Kim Sae Ron, Ha Jung Woo, Kwak Do Won, Hyesung (Shinhwa), B.I (cựu thành viên iKON) và nhà sản xuất Don Spike đều đã bị cấm sóng vì bê bối say rượu lái xe, dùng chất cấm.

Ảnh đế tài năng và mối quan hệ thân thiết với Song Hye Kyo

Yoo Ah In, sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik và bắt đầu được biết đến từ bộ phim Sungkyunkwan Scandal. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án phim ảnh khác như Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Nam diễn viên nhận nhiều giải thưởng khác nhau như Giải thưởng Điện ảnh châu Á, Giải thưởng Cheval Noir của Liên hoan phim Quốc tế Fantasia, hai Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Trong đó, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh được mệnh danh Oscar Hàn Quốc. Anh hai lần thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở Rồng Xanh.

Anh là người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách Diễn viên xuất sắc năm 2018 của tạp chí danh tiếng The New York Times. Yoo Ah In cũng là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên góp mặt ở danh sách.

Yoo Ah In là người em thân thiết của Song Hye Kyo (Ảnh: Instagram).

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Yoo Ah In còn gây chú ý vì có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên Song Hye Kyo. Tình bạn gần 10 năm giữa Yoo Ah In và Song Hye Kyo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai người không chỉ là bạn bè thân thiết mà còn là đồng nghiệp chung công ty quản lý.

Trong bộ phim Hậu duệ Mặt trời đình đám mà Song Hye Kyo tham gia, Yoo In Ah đã xuất hiện với vai trò khách mời. Điều này được coi là món quà sinh nhật anh dành cho người chị thân thiết.

Yoo Ah In từng tuyên bố tại lễ trao giải Asian Film Awards: "Tôi đã không thể tặng quà cho cô ấy (Song Hye Kyo) trong tiệc sinh nhật. Vậy nên tôi đã chuẩn bị một món quà bí mật, đó là xuất hiện trong phim của cô ấy với tư cách khách mời".

Sự thân thiết và tình bạn trái dấu của họ từng khiến Yoo Ah In và Song Hye Kyo vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, Song Hye Kyo phủ nhận và giải thích, Yoo Ah In chỉ là một người em trai của cô.

Yoo Ah In (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng Song Hye Kyo, Song Joong Ki và Park Bo Gum (Ảnh: Naver).

Yoo Ah In luôn là sao nam hiếm hoi công khai ủng hộ Song Hye Kyo mỗi lần cô vướng lùm xùm gây tranh cãi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo rất kín tiếng và chịu nhiều áp lực. Yoo Ah In không bỏ rơi cô mà trở thành người đàn ông đầu tiên xuất hiện trên trang cá nhân của Song Hye Kyo hậu ly hôn.

Yoo Ah In và Song Joong Ki - chồng cũ của Song Hye Kyo cũng là anh em thân thiết trong làng giải trí. Họ từng đóng chung bộ phim cổ trang Chuyện tình Sungkyunkwan vào năm 2010. Sau khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, Yoo Ah In vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cả hai nghệ sĩ.