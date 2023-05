"Ảnh đế" xứ Hàn gây bức xúc khi được tự do sau chưa đầy 24 giờ bắt giữ

Ngày 24/5, buổi xem xét lệnh bắt giữ đối với Yoo Ah In đã diễn ra tại Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc). Được biết, phiên tòa diễn ra sau khi phía cảnh sát kiến nghị ra lệnh tạm giam với nam diễn viên lên cơ quan chức năng Hàn Quốc. Nguyên nhân là cảnh sát nghi ngờ nam diễn viên xứ Hàn có ý định tiêu hủy bằng chứng phạm tội, giúp Choi (bạn của Yoo Ah In) trốn ra nước ngoài.

Yoo Ah In không bị bắt giữ sau khi thừa nhận sử dụng chất cấm (Ảnh: News1).

Khi xuất hiện ở cổng tòa án, nhiều phóng viên hỏi Yoo Ah In có sử dụng chất cấm hay không, anh trả lời: "Tôi thừa nhận phần lớn cáo buộc". Khi được hỏi: "Có giúp Choi bỏ trốn hay không?", tài tử nói: "Tôi chưa từng có ý giúp ai chạy trốn". Ngôi sao xứ Hàn gửi lời xin lỗi người hâm mộ, cho biết bản thân cảm thấy rất hối hận vì sử dụng ma túy.

Trong hai lần thẩm vấn trước đó, Yoo Ah In lên tiếng phủ nhận việc lạm dụng 4 loại ma túy bao gồm cocaine, propofol, ketamine và zolpidem. Phía Yoo Ah In khẳng định mục đích sử dụng những loại thuốc này là điều trị y tế. Đối với cần sa, tài tử xứ Hàn thừa nhận cáo buộc và cho biết bản thân chỉ hút một mình.

Tuy nhiên, trong quá trình khám xét nơi ở, cảnh sát Hàn Quốc đã tìm thấy nhiều bằng chứng xác minh tài tử Yoo Ah In sử dụng chất cấm cùng người quen. Ngoài ra, Yoo Ah In được cho đã khai man địa chỉ cư trú nhằm gây nhiễu loạn việc điều tra của cảnh sát.

Ngày 24/5, Yoo Ah In bị còng tay và áp giải về trại giam (Ảnh: Chosun).

Theo tờ Munhwa Ilbo, sau cuộc thẩm vấn vào ngày 24/5, tòa án thông báo, yêu cầu bắt giữ của cảnh sát đối với Yoo Ah In bị từ chối. Lý do được nêu ra bao gồm: Có đầy đủ bằng chứng cho thấy nghi phạm có hành vi sai trái, nghi phạm đã thừa nhận hầu hết các tội danh, nghi phạm đã suy nghĩ và hối lỗi về hành động sai trái của mình, nghi phạm có nơi ở cố định và không có tiền án cho tội danh tương tự...

Giải thích thêm về phán quyết, thẩm phán nói: "Xem xét các tình tiết khác trong hồ sơ điều tra và lời bào chữa của nghi phạm cùng luật sư, khó có thể kết luận có sự sợ hãi tiêu hủy bằng chứng hoặc bỏ trốn ra nước ngoài. Do vậy, khó để thừa nhận lý do và tính cần thiết của việc bắt giữ trong giai đoạn này".

Hiện tại chưa có thông tin về phiên tòa xét xử đối với cáo buộc sử dụng chất cấm của Yoo Ah In. Trước đó, ngày 24/5, truyền thông Hàn Quốc đăng tải loạt ảnh tài tử xứ Hàn bị còng tay, áp giải tới nơi giam giữ sau cáo buộc dùng chất cấm và có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ.

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết, Yoo Ah In đã được cảnh sát và vệ sĩ đưa về nhà ngay trong đêm 24/5. Trước khi rời đi, nam diễn viên đã thông qua người đại diện pháp lý của mình chia sẻ với truyền thông: "Tôi tôn trọng quyết định của tòa án, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong quá trình điều tra một cách chăm chỉ và nỗ lực hết mình".

Dù tòa án bác bỏ lệnh xin bắt giữ của cảnh sát đối với Yoo Ah In nhưng nam diễn viên phải nhận sự căm ghét từ người dân. Trong lúc Yoo Ah In rời trại tạm giam vào đêm 24/5, anh bị người dân bất mãn ném chai nhựa đựng cà phê, làm ướt quần áo. Trước cú ném mạnh, Yoo Ah In giật mình vội quay đầu lại nhưng vệ sĩ đã đưa nam diễn viên lên xe.

Scandal sử dụng chất cấm đã hủy hoại sự nghiệp và danh tiếng của "Ảnh đế" Yoo Ah In (Ảnh: Instagram).

Yoo Ah In vướng bê bối dùng chất cấm từ đầu tháng 2 vừa rồi. Anh bị cấm xuất cảnh và phải trình diện tại sở cảnh sát. Cơ quan chức năng xác định anh dương tính với bốn loại chất cấm gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nghi ngờ người đàn ông tên Choi có liên quan tới vụ án và từng triệu tập người này tới làm việc. Choi bị cáo buộc tìm cách bỏ trốn. Người quản lý Yoo Ah In và một số nhân viên y tế cũng bị mời tới làm việc. Điện thoại, tư trang cá nhân và nơi ở của Yoo Ah In đều bị khám xét.

Yoo Ah In (SN 1986) bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2003. Anh được xem là nam diễn viên tài năng của màn ảnh xứ Hàn, được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao. Đặc biệt vào năm 2015, Yoo Ah In trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất của Lễ trao giải Rồng xanh (giải Oscar xứ Hàn) với tác phẩm The Throne.

Các hoạt động nghệ thuật của Yoo Ah In đã bị tạm dừng từ tháng 2 vừa rồi (Ảnh: JTBC News).

Tên tuổi của nam diễn viên gắn liền với nhiều tác phẩm đình đám như: Veteran, The Throne, Burning, Voice Of Silence, Sungkyunkwan Scandal, Secret Love Affair, Six Flying Dragons, Hellbound… Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, nam diễn viên còn chiếm được cảm tình của người hâm mộ và được xem là hình mẫu nghệ sĩ trẻ tiêu biểu xứ Hàn.

Tuy nhiên, scandal sử dụng chất cấm đã khiến sự nghiệp của Yoo Ah In chấm dứt. Dù cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng với Yoo Ah In nhưng nam diễn viên đã bị hủy hợp đồng quảng cáo, nhiều dự án điện ảnh có sự góp mặt của anh khó lên sóng.