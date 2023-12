3 lần phim của đạo diễn người Việt và gốc Việt lọt đề cử Oscar

Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng lọt top 15 đề cử Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2024

Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách đề cử rút gọn ở 10 hạng mục của giải Oscar 2024. Trong đó, bộ phim The Taste of Things (tạm dịch: Hương vị vạn vật) của đạo diễn người Pháp gốc việt Trần Anh Hùng (61 tuổi) có mặt trong top 15 đề cử ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Từ danh sách bình chọn rút gọn này, các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sẽ tiếp tục bỏ phiếu để đưa ra danh sách đề cử chính thức cuối cùng. Danh sách này được công bố vào ngày 23/1/2024.

Trước đó, nhà chức trách trong lĩnh vực điện ảnh của Pháp đã lựa chọn bộ phim The Taste of Things - một phim tình cảm lãng mạn đề cao vẻ đẹp ẩm thực Pháp do đạo diễn Trần Anh Hùng thực hiện - để gửi đi tranh giải Oscar ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Tại LHP Cannes diễn ra hồi tháng 5 năm nay, đạo diễn Trần Anh Hùng đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm điện ảnh The Taste of Things.

The Taste of Things là bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 19. Phim xoay quanh chuyện tình giữa một nữ đầu bếp và ông chủ của cô. Hai vai diễn chính trong phim do hai diễn viên nổi tiếng người Pháp - Juliette Binoche và Benoit Magimel - đảm nhận. Phim được quay trong một tòa lâu đài ở Pháp.

Đạo diễn Trần Anh Hùng nhận giải tại LHP Cannes hồi mùa hè năm nay (Ảnh: Variety).

Nhân vật nữ chính Eugenie làm đầu bếp trong nhà hàng do Dodin làm chủ. Dodin đóng vai trò bếp trưởng của nhà hàng. Hai người đã đồng hành trong công việc suốt 20 năm. Trong lĩnh vực ẩm thực, Dodin là một bếp trưởng nổi tiếng. Về Eugenie, cô là một đầu bếp đầy nhiệt huyết và đam mê, được đánh giá là một tài năng trong lĩnh vực ẩm thực.

Qua năm tháng đồng hành trong công việc, Dodin và Eugenie đã dành rất nhiều thời gian cùng làm việc trong gian bếp, tình cảm nảy sinh giữa hai người. Họ cùng chia sẻ với nhau tình yêu dành cho ẩm thực, cùng nhau sáng tạo nên những món ăn độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều thực khách đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Chính xúc cảm giữa hai người đã trở thành gia vị để Eugenie sáng tạo nên nhiều món ăn ấn tượng hơn nữa, gây nên sự sửng sốt cho cả những đầu bếp nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Dù vậy, Dodin vẫn phải chịu đựng sự thờ ơ của Eugenie bởi cô không muốn kết hôn với Dodin. Eugenie muốn tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân tự do của mình.

Chính lúc này, Dodin quyết định sẽ tự mình vào bếp, sáng tạo nên những món ăn dành cho Eugenie. Anh muốn dùng ẩm thực để bày tỏ tấm chân tình và chinh phục Eugenie.

Để thực hiện bộ phim này, đạo diễn Trần Anh Hùng đã mời đầu bếp nổi tiếng người Pháp Pierre Gagnaire làm cố vấn ẩm thực cho phim.

Trailer phim "The Taste of Things" (Video: IFC Films).

Tại LHP Cannes năm nay, The Taste of Things đã tham gia tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất - giải Cành Cọ Vàng. Phim khai thác đề tài về ẩm thực Pháp. Bối cảnh phim mang chất cổ điển lãng mạn. Hai diễn viên chính trong phim đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Phim còn có các khuôn hình nên thơ được dàn dựng bởi vị đạo diễn tài danh.

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Trần Anh Hùng từng giành giải Camera Vàng tại LHP Cannes 1993 với bộ phim điện ảnh đầu tay Mùi đu đủ xanh. Ngoài ra, phim còn giành giải César cho Phim đầu tay xuất sắc (giải César của điện ảnh Pháp vốn được so sánh với giải Oscar của Mỹ). Tại giải Oscar 1994, phim được đề cử chính thức ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Là một đạo diễn người Pháp gốc Việt, Trần Anh Hùng đã bắt đầu hành trình điện ảnh của mình từ tình yêu dành cho Việt Nam. Tình yêu này được thể hiện trọn vẹn trong bộ phim điện ảnh đầu tay của anh - bộ phim Mùi đu đủ xanh.

Phim của nữ đạo diễn người Việt Nam lọt top 15 Phim tài liệu xuất sắc tại Oscar 2022

Hà Lệ Diễm là người dân tộc Tày, cô đến từ Bắc Kạn (Ảnh: Toàn Vũ).

Bộ phim tài liệu của Việt Nam - Children of the Mist (tạm dịch: Những đứa trẻ trong sương) - từng lọt top 15 đề cử trong danh sách rút gọn ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc của giải Oscar 2022.

Bộ phim tài liệu Children of the Mist của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm (31 tuổi) nhận được khá nhiều sự quan tâm của các trang tin điện ảnh từ trước khi tên phim được xướng lên trong danh sách đề cử rút gọn của giải Oscar.

Chuyên mục điện ảnh của tờ tin tức uy tín The Guardian (Anh) nhận định đây là một bộ phim tài liệu đưa ra góc nhìn chân thực và giàu xúc cảm về những hủ tục như tảo hôn, cướp vợ hiện vẫn còn tồn tại ở một số vùng sâu vùng xa tại Việt Nam.

Nhân vật chính trong bộ phim tài liệu là cô bé người H'mông tên Di (13 tuổi). Cô bé xinh xắn và vô tư với nụ cười trong trẻo sống trong một ngôi làng nhỏ thuộc vùng núi phía bắc Việt Nam. Cha mẹ của Di đến với nhau bằng tục cướp vợ, chị gái của Di cũng đã bước vào hôn nhân ở tuổi 14 vì hủ tục này.

Di không muốn mình cũng giống như mẹ, như chị, cô bé muốn được hoàn tất việc học và được quyền tự quyết về tương lai của mình. Nhưng mọi chuyện khó có thể do một mình Di quyết định, bởi cuộc sống của cô bé sẽ bị chi phối bởi cộng đồng xung quanh em, bởi chính người thân trong gia đình em và cả những hủ tục đã tồn tại từ lâu, không dễ gì hoàn toàn xóa bỏ triệt để.

Vì lựa chọn cách kể chuyện trực diện, ưu tiên sự thật, tối giản lời bình, để nhân vật tự bộc lộ cảm xúc, Hà Lệ Diễm đã mất gần 4 năm để quay các phân cảnh (Ảnh: The Guardian).

Trong bộ phim, nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm đã nỗ lực bảo vệ Di, nhưng nữ đạo diễn có thể làm được những gì cho Di? Bộ phim được đánh giá là khơi gợi nhiều suy nghĩ và cảm xúc trong người xem.

Hà Lệ Diễm là người dân tộc Tày, cô đến từ Bắc Kạn. Bộ phim tài liệu này đã giúp Hà Lệ Diễm trở thành nữ đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim tài liệu lọt vào danh sách đề cử rút gọn của giải Oscar.

Hà Lệ Diễm tự nhận mình là một người nghèo làm phim. Khi làm phim Những đứa trẻ trong sương, cô gần như chẳng có gì ngoài một niềm đam mê đã rõ.

Năm 2017, trong một chuyến đi thực tế ở Sa Pa, Lào Cai, cô được sắp xếp vào ở một gia đình người H'mông. Tại đây, cô quen Má Thị Di, một bé gái hiếu kỳ, hiếu động. Được Di dắt đi chơi khắp bản làng, Diễm nảy ra ý định muốn làm một bộ phim ghi lại tuổi thơ Di.

Vì lựa chọn cách kể chuyện trực diện, ưu tiên sự thật, tối giản lời bình, để nhân vật tự bộc lộ cảm xúc, Hà Lệ Diễm đã mất gần 4 năm để quay các phân cảnh.

Trailer phim "Những đứa trẻ trong sương" (Video: Lotte Cinema Viet Nam).

Trong gần 4 năm, Diễm không nhớ mình đã đi lại bao nhiêu lần từ Hà Nội lên Sa Pa và ngược lại. Bộ phim Những đứa trẻ trong sương được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam (Hà Lan) hồi tháng 11/2021. Đến nay, phim đã tham gia hơn 100 liên hoan trên khắp thế giới.

Nhìn lại hành trình ấy, Hà Lệ Diễm tâm sự: "Khi bắt đầu thực hiện, tôi không nghĩ bộ phim của mình có thể đi xa đến như vậy. Nhờ Những đứa trẻ trong sương, tôi có cơ hội đến nhiều quốc gia, tham dự nhiều liên hoan phim. Tôi đã hiểu thêm về điện ảnh các nước và cũng có cơ hội chia sẻ về điện ảnh Việt Nam, học tập được những kinh nghiệm làm phim quý giá".

Mong ước của Diễm là sẽ có nhiều bạn trẻ khác đến với phim tài liệu và kể những câu chuyện về cuộc sống, đất nước, con người Việt Nam: "Có những câu chuyện đơn giản, nhưng qua ngôn ngữ điện ảnh lại chạm đến trái tim người xem, giúp lan tỏa nhiều điều ý nghĩa".

Phim của nữ đạo diễn gốc Việt lọt top 10 đề cử Phim hoạt hình ngắn xuất sắc tại Oscar 2016

Trailer phim "My Home" (Video: papy3d).

Phim hoạt hình My Home (Nhà của tôi, tên tiếng Pháp: Chez Moi) được thực hiện bởi nữ đạo diễn người Pháp gốc Việt - Nguyễn Phương Mai (35 tuổi). My Home từng xuất hiện trong danh sách đề cử rút gọn ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc.

Chuyện phim kể về cậu bé Hugo và những đổi thay trong cuộc sống của cậu khi bỗng nhiên trong nhà không chỉ có mẹ và Hugo, mà còn có thêm bóng dáng một người đàn ông đáng sợ với hình dáng hộ pháp, nửa người - nửa chim, và một vẻ gì đó đầy hăm dọa khiến cậu bé vừa tò mò vừa sợ hãi.

Mới đêm trước, Hugo còn được mẹ choàng chăn ấm đi ngủ, vậy mà hôm sau, khi em thức dậy, người đàn ông này đã xuất hiện trong nhà. Đây là một cú sốc đối với Hugo, mọi điều liền trở nên khác lạ, và không phải theo hướng tốt đẹp hơn…

Nữ đạo diễn Nguyễn Phương Mai sinh ra ở TPHCM và đã sống ở đây đến năm 15 tuổi. Sau đó, cô sang Paris (Pháp) học tập và bắt đầu theo đuổi nghệ thuật. Cô dần định hướng được đường đi của mình, đó là làm phim hoạt hình. My Home được xem là phim hoạt hình ngắn chuyên nghiệp đầu tiên của cô.

Theo Variety