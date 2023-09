Phim của đạo diễn Trần Anh Hùng được Pháp lựa chọn dự tranh Oscar

Nhà chức trách trong lĩnh vực điện ảnh của Pháp đã lựa chọn bộ phim The Taste of Things - một phim tình cảm lãng mạn đề cao vẻ đẹp ẩm thực Pháp do đạo diễn Trần Anh Hùng thực hiện - để gửi đi tranh giải Oscar ở hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất.

Đây là một động thái gây bất ngờ bởi trước đó, bộ phim Anatomy of a Fall (tạm dịch: Giải phẫu một cú ngã) của nữ đạo diễn người Pháp Justine Triet đã giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes hồi mùa hè năm nay.

Cảnh trong phim "The Taste of Things" (Ảnh: Variety).

Bộ phim của nữ đạo diễn Justine Triet vốn được xem là một ứng viên mạnh giữa các bộ phim được đem ra cân nhắc để Pháp gửi đi tranh giải Oscar. Sau cùng, bộ phim được lựa chọn là phim của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Tại LHP Cannes diễn ra hồi tháng 5 năm nay, đạo diễn Trần Anh Hùng đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm điện ảnh The Taste of Things.

The Taste of Things là bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 19. Phim xoay quanh chuyện tình giữa một nữ đầu bếp và ông chủ của cô. Hai vai diễn chính trong phim do hai diễn viên nổi tiếng người Pháp - Juliette Binoche và Benoit Magimel đảm nhận. Phim được quay trong một tòa lâu đài ở Pháp.

Nhân vật nữ chính Eugenie làm đầu bếp trong nhà hàng do Dodin làm chủ. Dodin đóng vai trò bếp trưởng của nhà hàng. Hai người đã đồng hành trong công việc suốt 20 năm. Trong lĩnh vực ẩm thực, Dodin là một bếp trưởng nổi tiếng. Về Eugenie, cô là một đầu bếp đầy nhiệt huyết và đam mê, được đánh giá là một tài năng trong lĩnh vực ẩm thực.

Qua năm tháng đồng hành trong công việc, Dodin và Eugenie đã dành rất nhiều thời gian cùng làm việc trong gian bếp, tình cảm nảy sinh giữa hai người. Họ cùng chia sẻ với nhau tình yêu dành cho ẩm thực, cùng nhau sáng tạo nên những món ăn độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều thực khách đến từ nhiều nơi trên thế giới.

"The Taste of Things" là bộ phim tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh nước Pháp cuối thế kỷ 19 (Ảnh: Variety).

Chính xúc cảm giữa hai người đã trở thành gia vị để Eugenie sáng tạo nên nhiều món ăn ấn tượng hơn nữa, gây nên sự sửng sốt cho cả những đầu bếp nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Dù vậy, Dodin vẫn phải chịu đựng sự thờ ơ của Eugenie bởi cô không muốn kết hôn với Dodin. Eugenie muốn tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân tự do của mình.

Chính lúc này, Dodin quyết định sẽ tự mình vào bếp, sáng tạo nên những món ăn dành cho Eugenie. Anh muốn dùng ẩm thực để bày tỏ tấm chân tình và chinh phục Eugenie.

Để thực hiện bộ phim này, đạo diễn Trần Anh Hùng đã mời đầu bếp nổi tiếng người Pháp Pierre Gagnaire làm cố vấn ẩm thực cho phim.

Tại LHP Cannes năm nay, The Taste of Things đã tham gia tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất - giải Cành Cọ Vàng. Phim khai thác đề tài về ẩm thực Pháp. Bối cảnh phim mang chất cổ điển lãng mạn. Hai diễn viên chính trong phim đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Phim còn có các khuôn hình nên thơ được dàn dựng bởi vị đạo diễn tài danh.

Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Trần Anh Hùng từng giành giải Camera Vàng tại LHP Cannes 1993 với bộ phim điện ảnh đầu tay Mùi đu đủ xanh. Các dự án phim của Trần Anh Hùng luôn thu hút sự quan tâm của những diễn viên tài danh của nền điện ảnh Pháp.

Tại LHP Cannes diễn ra hồi tháng 5 năm nay, đạo diễn Trần Anh Hùng đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Ảnh: Variety).

Bộ phim gần đây nhất do anh thực hiện - phim Eternitée - có sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng người Pháp như Audrey Tautou, Melanie Laurent và Berenice Bejo.

Hai diễn viên chính trong phim The Taste of Things - Juliette Binoche và Benoit Magimel - đều từng giành được những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực điện ảnh tại Pháp và tại một số liên hoan phim quốc tế.

Juliette Binoche và Benoit Magimel còn từng gắn bó với nhau từ năm 1998 tới năm 2003, họ có một người con chung. Lần cuối hai người diễn xuất chung trong một bộ phim là hồi năm 1999 với tác phẩm điện ảnh Children of the Century. Sự ăn ý và những xúc cảm chân thực là điều mà người xem có thể cảm nhận được ở hai nhân vật chính của phim.

Trailer giới thiệu phim "The Taste of Things" (Video: Orcas Island Film Festival).

Pháp đã bắt đầu gửi phim dự tranh giải Oscar ở hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất kể từ khi giải này bắt đầu xuất hiện hồi năm 1956. Pháp là một trong những quốc gia thành công nhất ở hạng mục điện ảnh này.

Tính đến mùa giải Oscar 2022, Pháp đã gửi đi 67 phim tranh giải Oscar ở hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất. 38 bộ phim trong số này từng nhận được đề cử chính thức tại giải Oscar. 9 phim từng giành về chiến thắng.

Bộ phim gần đây nhất của điện ảnh Pháp giành về tượng vàng Oscar cho Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất là phim Indochine của đạo diễn Régis Wargnier tại mùa giải Oscar 1993.

Cho tới tận hôm nay, nhắc đến đạo diễn Trần Anh Hùng, người ta vẫn nhắc ngay tới "Mùi đu đủ xanh" (Ảnh: Variety).

Là một đạo diễn người Pháp gốc Việt, Trần Anh Hùng đã bắt đầu hành trình điện ảnh của mình từ tình yêu dành cho Việt Nam. Tình yêu này được thể hiện trọn vẹn trong bộ phim điện ảnh đầu tay của anh phim Mùi đu đủ xanh.

Cho tới tận hôm nay, nhắc đến đạo diễn Trần Anh Hùng, người ta vẫn nhắc ngay tới Mùi đu đủ xanh tác phẩm điện ảnh quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp của vị đạo diễn.

Mùi đu đủ xanh từng giành giải Camera Vàng cho phim đầu tay xuất sắc tại LHP Cannes. Ngoài ra, phim còn giành giải César cho Phim đầu tay xuất sắc (giải César của điện ảnh Pháp vốn được so sánh với giải Oscar của Mỹ). Năm 1994, phim được đề cử chính thức tại giải Oscar ở hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất.