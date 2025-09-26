Vợ làm osin, bỗng về quê cùng một người giàu có khiến tôi sợ hãi

Vợ chồng tôi kinh tế bình thường nhưng chịu khó thì cũng vun vén được. Tuy nhiên hơn một năm trước, vợ tôi bị mất việc. Nhà có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, công việc lái xe của tôi không đủ cáng đáng gia đình nên vợ tôi tự ý lên thành phố xin giúp việc cho nhà người ta.

Nghề của tôi phải đi làm xa là bình thường nên khi tôi biết, mọi sự đã rồi. Vợ cũng nói, gia đình đó họ đối xử tốt, tôn trọng, chứ không xa cách gì nên tôi tạm yên tâm. Mỗi tháng, vợ được về nhà hai ngày cuối tuần.

Ngoài tiền lương 8 triệu đồng/tháng, mỗi lần về, vợ tôi còn được chủ nhà tặng theo quà cáp cho tụi nhỏ nên tôi tin, gia đình họ là người tốt, chu đáo, quý mến vợ tôi. Bỗng một ngày không phải cuối tuần, vợ tôi trở về, không đi một mình mà có một người phụ nữ sang trọng đi cùng.

Không hiểu sao giây phút đấy, tôi cảm thấy bất an. Người phụ nữ bước xuống, thong thả tự giới thiệu là chủ nhà nơi vợ tôi làm giúp việc. Tôi quay sang vợ lúc đó đang cúi gằm mặt, bàn tay ôm chặt túi quần áo nổi hết cả gân xanh.

Tôi quá sốc trước những gì vợ đã làm (Ảnh minh hoạ: TD).

Tôi lờ mờ đoán có khả năng vợ tôi gây ra lỗi lầm gì khiến cho họ đuổi việc nhưng sao lại có cả cô chủ nhà đi kèm? Hóa ra, điều mà tôi lờ mờ suy đoán nhưng không thể hình dung lại tày đình đến thế. Vợ tôi ngủ với chồng người ta.

Người phụ nữ đó không túm tóc, giật áo, cũng không chửi mắng nặng lời. Nhưng giọng nói kẻ cả và ánh nhìn miệt thị mà cô ta dành cho vợ tôi còn có sức nặng sỉ nhục kinh khủng hơn cả vạn lời rủa xả.

Tôi cố vớt vát chút bình tĩnh trong người, hỏi bằng chứng đâu mà khẳng định vợ tôi như thế? Thực tâm, tôi muốn bám víu vào niềm tin cuối cùng rằng, vợ tôi xưa giờ hiền lành, chăm chỉ, chưa từng khiến tôi phải lo lắng linh tinh chuyện quan hệ ngoài luồng.

Thế nhưng video quay cận cảnh vợ tôi "thân mật" cùng người đàn ông có tuổi kia đã đánh gục tâm trạng tôi lúc đó. Không kịp trấn tĩnh, tôi nhao về phía vợ tát cho cô ấy một cái thật mạnh. Nỗi nhục nhã và đau đớn này không thể nào diễn tả được.

Tôi quá sốc, không nói nên lời. Vợ tôi quỳ xuống khóc lóc, xin tôi bình tĩnh. Theo lời vợ giải thích, người đàn ông kia trong một lần say rượu đã cố tình va chạm, gạ gẫm vợ tôi, đưa vào tay vợ rất nhiều tiền để vợ tôi đồng ý.

Vì khờ dại và ham tiền, vợ tôi nhẩm tính năm học mới của các con cần nhiều khoản chi tiêu nên đã nhắm mắt làm liều. Cô ấy cho rằng, chỉ có một lần duy nhất này thôi, ông chủ say rượu sẽ quên hết.

Không ngờ, ông ấy chỉ mượn rượu giả say, chứ ông ấy đủ tỉnh táo để quay video và dùng đó làm cớ cưỡng ép vợ tôi quan hệ nhiều lần. Trong khi tôi vẫn đơ ra, không hiểu phải làm gì thì người phụ nữ kia dường như không thèm đếm xỉa đến lời giải thích của vợ tôi.

Cô ta chỉ ngồi như kẻ bề trên, lặng im quan sát từng biểu cảm trên gương mặt tôi, sau đó móc mỉa: "Anh tin lời vợ anh nói không? Nếu thực sự bị cưỡng ép, bản thân không muốn thì thiếu gì cách. Cô ta có thể nói với tôi, không thì tìm lý do gì đó mà nghỉ việc.

Chẳng hạn như chồng không đồng ý cho đi làm giúp việc nữa, con còn nhỏ quá muốn quay về, bố mẹ già bệnh cần chăm sóc... Tóm lại, nếu nhà anh chị có việc thì tôi không giữ người. Chẳng qua, vợ anh cố tình mồi chài đàn ông. Mỡ để miệng mèo, mất gì đâu mà họ nhịn.

Tôi nói cho anh biết, việc này kéo dài rất lâu rồi. Tôi nghi ngờ nên mới lắp camera. Video họ quan hệ với nhau không chỉ có một đâu. Nếu anh không dạy được vợ, tôi sẽ dạy thay anh".

Người phụ nữ đó miệng lưỡi sắc hơn dao pha, nói câu nào cứa vào lòng tôi chảy máu câu đấy. Cô ta mỉa mai tôi nghèo không nuôi được vợ, để cho vợ đi làm osin đã nhục, lại còn cho vợ đi "làm gái", trả ơn người cưu mang mình bằng cách mồi chài chồng họ. Hèn mạt, đáng khinh, không thèm đánh bẩn tay.

Tôi bị sỉ nhục nhưng chỉ có nước đứng im vì cô ta nói đúng. Từng lời nói sát thương của người phụ nữ giàu có khiến tôi cay đắng. Cả đêm, tôi ngồi ngoài hiên không ngủ. Tôi căm ghét phải đối mặt với vợ, sợ mình không đủ bình tĩnh sẽ đánh vợ.

Tuần sau đó, tôi lấy lý do đi chở hàng để không về nhà. Thực chất, tôi cũng bận thật nhưng chủ yếu muốn nhân cơ hội này tránh tiếp xúc với vợ. Cứ đặt lưng xuống giường, đầu tôi lại cuộn lên vô số điều hỗn độn. Tôi đau lắm chứ.

Sau chừng ấy năm chung sống, cuối cùng, vợ tôi lại đi ăn nằm với người đàn ông khác, còn bị người ta lôi về nhà trả. Nỗi nhục này không cách gì quên được.

Cũng có lúc tôi bình tĩnh để nghĩ đến các con. Đứa lớn nhất của tôi đang học lớp 9, năm nay phải tập trung ôn thi lên cấp 3. Nếu vợ chồng tôi gây ra cú sốc ảnh hưởng đến tinh thần của con, cả cuộc đời về sau, tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.

Con thứ hai học lớp 6, thằng út mới lên hai tuổi. Tôi không nên vì cảm xúc của mình mà phá tanh bành gia đình nhỏ của tôi.

Nhưng nếu bảo tôi bỏ qua, tha thứ thì tôi không làm được. Nghĩ đến vợ thì tủi nhục, nghĩ đến con thì nước mắt rơi, tôi thấy mình bất lực quá.